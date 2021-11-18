«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: хаос на белорусско-польской границе | QR-код спасёт от пандемии

На белорусско-польской границе продолжается противостояние между мигрантами и польскими пограничниками. Тем временем западные политики обвиняют Россию и Белоруссию в провокации против Европы. Насколько затянется противостояние у границы и есть ли выход из сложившейся ситуации? На прошлой неделе правительство внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест и поездок на транспорте. Пока парламентарии рассматривают документ, в обществе развернулась целая дискуссия. Насколько нам необходимо введение системы QR-кодов? Что будет с теми, у кого медотвод от прививки? Не пострадает ли бизнес? Достижим ли коллективный иммунитет и когда пандемия пойдёт на спад? Обсуждаем эти темы с гостями студии.