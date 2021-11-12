«Никак не согласованы»: в Кремле оценили слова Лукашенко о возможной приостановке транзита газа в Европу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который накануне пригрозил перекрыть газопровод «Ямал — Европа» в ответ на возможное расширение санкций ЕС, не согласовывал своё заявление с Москвой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также напомнил, что надёжность РФ как поставщика топлива и партнёра не подлежит сомнению. Между тем ситуация на белорусско-польской границе остаётся напряжённой, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласовывал с Кремлём своё заявление о возможности перекрыть транзит российского газа в Европу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, они никак не согласованы. В данном случае — да, это наш союзник, но это суверенное государство», — подчеркнул Песков.

При этом он напомнил, что Россия всегда выполняла взятые на себя обязательства по контрактам.

«Россия была, есть и будет страной, которая выполняет все обязательства по обеспечению европейских потребителей газом... Надёжность России как поставщика и как партнёра по действующим и будущим контрактам не подлежит сомнению», — указал официальный представитель Кремля.

Напомним, накануне Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит грузов через Белоруссию для ряда европейских государств в случае, если санкционное давление на Минск будет усилено. Президент Белоруссии также допустил возможность перекрытия магистрального газопровода «Ямал — Европа», который проходит по территории республики.

Тем временем ситуация на границе Белоруссии и Польши остаётся напряжённой, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета республики.

«Лагерь периодически пополняется прибывающими новыми группами людей. Около 11 часов 12 ноября было зафиксировано перемещение многочисленной группы беженцев вдоль государственной границы к стихийному лагерю на рубеже», — говорится в сообщении.

Официальный представитель ведомства Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что речь идёт о группе мигрантов численностью до 100 человек.

В пресс-службе ГПК Белоруссии также указали, что беженцы стали чаще обращаться за медпомощью из-за длительного пребывания в условиях понижающихся температур. При этом в лагерь доставляют гуманитарную помощь.

«Польские военнослужащие продолжают оказывать психологическое воздействие на беженцев, используют громкоговорители, прожекторы и стробоскопы, а также игнорируют просьбы об оказании помощи людям, находящимся на польской территории непосредственно у польских заграждений», — пояснили в ведомстве.

В то же время агентство Sputnik Беларусь опубликовало видеозапись, на которой видно, как группа мигрантов повредила ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги» и начала передвижение вдоль польского оборонительного заграждения.

При этом официальный представитель ГПК Белоруссии Антон Бычковский назвал дезинформацией сообщения Варшавы о том, что Минск якобы помогает мигрантам прорываться на польскую территорию.

«Подобные публичные информационные вбросы польской стороны являются попытками дискредитации белорусских военнослужащих. Как видно, в настоящее время все усилия польской стороны направлены не на решение проблемы миграционного кризиса на границе ЕС, а на активное распространение дезинформации», — цитирует его ТАСС.

Позиция Варшавы

Утром 12 ноября пресс-секретарь полиции Подляского воеводства Томаш Крупа заявил, что вблизи КПП «Кузница» белорусские пограничники с применением силы попытались вытолкнуть на территорию Польши 35 человек, в основном женщин и детей.

«Белорусские военные толкали этих людей на ограждение из колючей проволоки. Эта попытка была пресечена сотрудниками полиции, пограничной стражи и солдатами», — говорил он.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач допустил, что в скором времени будет закрыт ещё ряд пунктов пропуска на границе с Белоруссией. По его словам, Варшава стремится к деэскалации кризиса, возникшего из-за наплыва мигрантов. Он подчеркнул, что КПП «Кузница» был закрыт из интересов безопасности.

Также по теме «Наладить контакты ЕС и Минска»: Путин и Меркель обсудили ситуацию с мигрантами на границе Польши Президент России Владимир Путин и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель обсудили ситуацию вокруг беженцев на границах Белоруссии с Польшей....

«Мы всё время посылаем деэскалационный сигнал. Мы в Польше абсолютно не заинтересованы в эскалации этой ситуации на границе. Наоборот, мы считаем, что следует как можно скорее его разрешить. Пусть Александр Лукашенко отправит этих мигрантов, которых он целенаправленно свёз сюда, обратно домой, пусть он начнёт задумываться, как выйти из этого внутреннего клинча и кризиса, к которому он привёл свою собственную страну», — заявил Пшидач.

Наряду с этим пресс-служба пограничной охраны Польши сообщила о 223 попытках нелегального перехода белорусско-польской границы за прошедшие сутки. При этом пресс-секретарь Подляского отделения погранохраны Польши Катажина Зданович указала, что всего вблизи границы рассредоточены до 4 тыс. беженцев, в лагере возле КПП «Кузница» могут находиться до 1 тыс. человек.

«Число мигрантов увеличивается», — цитирует её ТАСС.

В четверг, 11 ноября, США, Великобритания и ряд стран Европейского союза также осудили Белоруссию за якобы создание миграционного кризиса на границе с ЕС. По их мнению, Минск заинтересован в дестабилизации обстановки на рубежах соседних государств и Евросоюза.

«Такая тактика неприемлема и требует от международного сообщества решительных действий и сотрудничества, чтобы привлечь Белоруссию к ответственности. Она свидетельствует о том, что режим Лукашенко стал угрозой для стабильности в регионе», — говорится в заявлении вышеперечисленных государств.

В свою очередь, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал действия польских силовиков в отношении беженцев на границе с Белоруссией «абсолютным позором и полным нарушением любых возможных международных конвенций и норм».

Он также не согласился с тем, что кризис с мигрантами был создан искусственно.

«Поговорите с мигрантами и сами узнаете, насколько он искусственный. Я видел репортажи немецкого телевидения, где люди, которым удалось пройти (на территорию ЕС. — RT), говорят, что это было полностью их решение. Никто на них не давил, и у них есть совершенно законные основания находиться в Белоруссии», — добавил дипломат.

При этом постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков подчеркнул, что власти соседних государств посредством демонизации Минска пытаются повысить свою значимость в глазах западных политиков.

«Польша и Литва... как раз используют ситуацию вокруг мигрантов максимально в своих интересах просто как предлог для выкачивания из Евросоюза дополнительных денег и для оправдания своей антимигрантской политики и многочисленных нарушений своих международных обязательств», — сказал он.