«Привлекли по беспределу»: Ермек Тайчибеков — о тюремном сроке в Казахстане за интервью о притеснении русских
- vk.com
- © taichibekov
19 августа 2021 года суд Ауэзовского района Алма-Аты (Казахстан) приговорил к семи годам лишения свободы правозащитника и блогера Ермека Тайчибекова. Поводом для уголовного преследование послужило интервью, данное порталу «Украина.ру», в котором общественный деятель раскритиковал русофобскую политику казахских властей и упомянул о нападении казахских националистов на селение дунган в феврале 2020 года. Тогда от рук радикалов погибли десять человек, более ста получили ранения. Из СИЗО в Алма-Ате Ермек Тайчибеков ответил на вопросы RT, которые ему передал адвокат Галым Нурпеисов.
— Лингвистическую экспертизу опубликованных интервью использовали как доказательство обвинения в разжигании национальной розни с использованием СМИ. Как вы оцениваете такие выводы экспертов?
— В моих интервью нет призывов к насилию. Я не оправдывал насильственные действия против кого-либо. Никому не угрожал и никого не оскорблял. Меня привлекли к уголовной ответственности не по закону, а по беспределу.
— Вас предупреждали, что вы будете привлечены к суду за подобные высказывания?
— Я узнал о том, что в отношении меня возбуждено уголовное дело, лишь 23 сентября 2020 года, в момент моего задержания.
— Вы предполагали, что ваша позиция может стать поводом для преследований? Ведь вы и раньше часто критиковали власти за неприемлемую национальную политику.
— Я не экстремист. Я не призывал к насилию. В отличие от 500 тыс. казахских нацистов, которые в феврале 2020 года призывали к убийствам дунган.
— Есть ли у вас последователи в Казахстане? Много ли людей, которые разделяют вашу точку зрения, или больше тех, кто критикует вас?
— Против меня не народ, а Комитет национальной безопасности.
— Некоторые казахские СМИ пишут, что вы якобы связаны с российскими правоохранительными органами. Другие, наоборот, называют вас проектом казахстанского Комитета безопасности...
— Это скандальная методика — назвать кого-то проектом КНБ или ФСБ. Мне в КНБ предлагали сотрудничество за $3 тыс. в месяц в 2015 году. Я отказался. Меня посадили в тюрьму. Теперь сажают и уже не предлагают сотрудничество.
— Рассматриваете ли вы возможность уехать навсегда из Казахстана, если будет такая возможность?
— Я стучусь во все двери. Я сижу в тюрьме абсолютно ни за что, просто так, уже второй раз. В моих действиях нет преступления. Я не вижу защиты для себя здесь, в Казахстане.
Адвокат Тайчибекова Галым Нурпеисов также рассказал RT, на какую помощь из России надеется осуждённый.
— Ваш подзащитный обращался к властям РФ с просьбой предоставить политическое убежище?
— Ермек хотел бы получить политическое убежище. И он действительно хотел бы получить российское гражданство и уехать из Казахстана, ведь это уже второе уголовное дело по одной и той же статье, где не имеется состава правонарушения, состава преступления. Я это заявляю как адвокат, который знаком со всеми нюансами в материалах уголовного дела. Но, согласно закону о гражданстве Российской Федерации, пока человек осуждён, он эти вопросы решать не может.
— Какие были нарушения со стороны следствия с момента возбуждения уголовного дела и до оглашения приговора?
— Огромное количество. Ермек оставался без адвоката довольно продолжительное время. Меня не допускали к этому делу, а позже запретили посещать Ермека в следственном изоляторе. Мне пришлось через суд обжаловать действия следователя и признать их незаконными.
— Какие вы видите нарушения в работе лингвистической экспертизы?
— Эксперты даже не смогли ответить, какая общая смысловая нагрузка у этого текста. Это интервью. Что такое интервью? Это определение мнения и высказывание своего убеждения. А мнение криминальным не бывает. Бывает криминальным действие или бездействие.
— Часто ли в Казахстане осуждают людей по 174-й статье (разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни)?
— Эта статья очень универсальна. Основная масса люде по ней привлекалась за разжигание религиозной розни. В прошлом году у меня было первое дело по разжиганию сословной розни. По разжиганию именно национальной розни, как у Ермека, ранее у нас крайне редко возбуждались дела, потому что Казахстан себя позиционировал как многонациональное государство. Чтобы соблюдать этот принцип, старались максимально не применять именно такую правовую норму.
- «Единичный случай»: родители избитого в Киргизии русского мальчика просят не нагнетать ситуацию
- «Пещерный» национализм»: МВД Казахстана проверяет скандальные видеозаписи «языкового патруля»
- «Это была травля»: пострадавшая от казахских националистов рассказала RT о преследовании за общение на русском языке