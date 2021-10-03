«Получить исчерпывающую информацию»: черногорский парламентарий — о возможной связи Исмаилова и президента Джукановича

Правоохранительные органы Черногории проверяют возможные связи Тельмана Исмаилова с президентом страны Мило Джукановичем и членами его семьи. Об этом в интервью RT рассказал председатель парламентского комитета страны по безопасности и обороне Милан Кнежевич. Чтобы делать какие-то выводы по этому вопросу, надо получить исчерпывающую информацию, отмечает парламентарий. При этом на политической репутации Джукановича эта история вряд ли отразится, считает Кнежевич. По его словам, арест Исмаилова — это также сигнал о готовности Черногории сотрудничать с Россией в плане борьбы с организованной преступностью.

— Почему Тельман Исмаилов был арестован только сейчас, тогда как СМИ утверждают, что факт пребывания бизнесмена в Черногории не являлся секретом ни для силовиков, ни для его кредиторов?

— Арест Тельмана Исмаилова вызвал большее внимание в России и странах СНГ, чем в самой Черногории: его появление в Подгорице и других черногорских городах было чем-то совершенно будничным — ведь Исмаилов даже не скрывался, у него была огромная охрана, а согласно информации, которую мы ещё проверяем, у него были исключительно тесные дела с президентом Черногории Мило Джукановичем и членами его семьи. В ближайшее время это должны установить управление полиции и прокуратура.

Почему же он тогда арестован? Предполагаю, потому что было необходимо послать некий сигнал о готовности Черногории сотрудничать с Россией хотя бы в плане борьбы с организованной преступностью, ведь до сего момента любая попытка его ареста — несмотря на то что он разыскивался Интерполом — была невозможной именно из-за тех вышеупомянутых связей с режимом Джукановича.

Как председатель парламентского комитета по безопасности и обороне, я сделаю всё для того, чтобы в ближайшее время получить исчерпывающую информацию обо всей его деятельности — и от управления полиции, и от прокуратуры, особенно по вопросу статуса, который он имел в Черногории до момента ареста. В любом случае необходимо подождать, чтобы стало ясно, будет он помещён в СИЗО и экстрадирован в Россию или вновь найдёт какую-то лазейку в законодательстве, с помощью которой сможет спастись от правосудия в лице правоохранительных органов России.

Курортный город Будва в Черногории

© Boaz Rottem / legion-media

— Как связь с Исмаиловым, если таковая подтвердится, может отразиться на репутации Джукановича и его положении как политика?

— Связи Джукановича с Исмаиловым никоим образом не поставят под угрозу его репутацию, ведь его партнёрам на Западе до недавнего времени было абсолютно ясно, что власть Джукановича зиждется на его всевозможных связях в криминальном мире не только в Черногории, но и в Балканском регионе, и по всей Европе. Так что в политическом аспекте, полагаю, Джуканович не потерпит никакого ущерба как президент страны или председатель Демократической партии социалистов.

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Но в то же время, если дойдёт до серьёзного расследования как в Черногории, так и в России и если Исмаилов будет готов говорить о своих делах и других связях с Джукановичем — тогда налицо уже уголовно-правовой аспект. Впрочем, я не особо верю в подобное развитие событий.

В данном случае совсем неважно, стремится ли кто-то из недавних партнёров Джукановича на Западе защитить его от уголовного преследования. Здесь важна готовность черногорского государства исследовать абсолютно каждую известную криминальную деятельность президента страны. Напомню вам, что наше правительство запустило процесс импичмента против него из-за событий в Цетине. И если действительно есть на то воля правоохранительных органов — у них есть что расследовать в отношении Джукановича: его связи с криминальным миром, как и все те нарушения Конституции и законодательства, с помощью которых он оставался у власти.

Вид сверху на Черкизовский рынок в Москве, 2009 год

РИА Новости

© Егор Слизяк

— Мог ли Джуканович оказывать какое-либо содействие Исмаилову? Как именно он мог помогать российскому бизнесмену?

— Чрезвычайно важно провести расследование, чтобы мы наконец-то смогли выяснить, кто ещё, кроме Джукановича, оказывал институциональную поддержку Исмаилову и был ли кто-то в МВД, кто делал всё необходимое, чтобы Исмаилов в перспективе получил черногорское гражданство или как минимум удостоверение личности для иностранцев, которое он был обязан иметь, чтобы свободно передвигаться по стране со всей своей службой безопасности, которая всегда его сопровождала.

Это уже не первый случай, когда Джуканович укрывает в Черногории преступников из других стран, но я надеюсь, что черногорское государство и новое правительство, его правоохранительные органы сделают всё для того, чтобы он стал последним.

Очевидно, что Черногория была раем для криминала и для лиц, которые разыскиваются Интерполом: здесь они беспрепятственно передвигались, имели все привилегии, а некоторые из них даже получали черногорские паспорта и буквально становились «черногорцами». Таким образом, повторюсь, необходимо расследовать все связи и возможные контакты в сфере бизнеса и политики между Джукановичем и Исмаиловым. Верю, что российская сторона (как и черногорская) заинтересована пролить свет на всю эту историю.