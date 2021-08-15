«Неизбежен полный захват «Талибаном» всей страны»: автор Telegram-канала Directorate 4 — о ситуации в Афганистане

«В целом мировое сообщество морально готово к единоличному приходу к власти талибов*. Но при этом организации придётся столкнуться с ворохом проблем. У группировки был опыт управления страной в 1996—2001 годах, и многие из ветеранов движения всё ещё живы, но с тех пор прошло 20 лет. За это время изменились страна и весь мир. Это заставит талибов управлять по-новому. Удастся ли им это и поможет ли здесь старый опыт — неизвестно».

Сегодня власти Афганистана сдались на милость «Талибана»*. В связи с этим важно понять, какие есть варианты развития событий в регионе и чем каждый из них будет грозить соседям, а может, и всему миру.

Прежде всего стоит отметить феноменальный успех наступления движения «Талибан». До весеннего наступления в руках талибов находились 73 округа, а спустя четыре месяца — уже более 200 округов. Ещё более впечатляюще выглядят достижения в захвате городов. Две недели назад «Талибан» не мог похвастаться ни одной провинциальной столицей, а теперь все административные центры страны, кроме Кабула, подчинены террористам.

Причины неимоверных успехов не только в силе «Талибана». Численность самого движения оценивается в 200 тыс. боевиков. Но надо понимать, что большая их часть — это участники банд, которые примкнули к талибам из оппортунистических соображений. Наиболее боеспособными и верными «Талибану» являются не более 60 тыс. террористов. Это крупные силы, но завоевать ими не самую маленькую страну за столь короткий срок было бы весьма проблематично. И это даже с учётом того, что талибы демонстрируют идеальную координацию и планирование.

Более значительный вклад в победы «Талибана» вносят правительственные войска. Во-первых, нельзя сказать, сколько военнослужащих в них состоит. Официально численность ВС Афганистана — 300 тыс. человек. Но реально она, по самым скромным оценкам, на 25% меньше.

Сказывается как массовое дезертирство, так и приписки. Многие офицеры записывают в солдаты «мёртвые души», а предназначенные на их содержание деньги присваивают. Поэтому даже командование правительственных войск не представляет, какими силами располагает в действительности.

Во-вторых, самыми боеготовыми считаются части сил специального назначения, а их состав — всего 10 тыс. бойцов. Но какими бы крупными и хорошо вооружёнными ни были ВС Афганистана, у их руководства отсутствует чёткое понимание того, как бороться с талибами. Поэтому войска перебрасывают с места на место, пытаясь заткнуть ими все дыры. Хаотичные метания, может, и дают мимолётный эффект, но систематических результатов не приносят.

Наконец, ВС Афганистана деморализованы. У бойцов нет понимания, ради чего они сражаются. Зачастую они оказываются вдали от дома и, будучи оторванными от традиционных связей с многочисленной роднёй, окончательно утрачивают всякую мотивацию. Всё это сопровождается кадровой чехардой. Желая исправить ситуацию, власти увольняют одних командующих и назначают других, только затем, чтобы после очередной военной неудачи лишить должности и их.

Какие из этого вытекают сценарии развития ситуации в Афганистане?

Пока власти надеются на формирование коалиционного правительства во главе с экс-министром внутренних дел Али Ахмадом Джалали. Лидером Афганистана станет талиб мулла Барадар. Это компромиссный вариант, однако непонятно, насколько он устойчив. В любом случае это временная мера. Кто будет у власти после этого, большой вопрос. «Талибану» нужна передышка. Если с военным планированием у талибов всё хорошо, то с политическим положение туманное. Несмотря на то что движение успешно устанавливает политическую власть на захваченных территориях, перспективы этих действий пока неясны. Под вопросом остаются как кадровые резервы группировки, так и их лояльность. В связи с этим организации как нельзя кстати пауза, чтобы закрыть бреши на политическом направлении.

После истечения срока полномочий временного правительства неизбежен полный захват «Талибаном» всего Афганистана. В целом мировое сообщество морально готово к единоличному приходу к власти талибов. Но при этом организации придётся столкнуться с ворохом проблем. У группировки был опыт управления страной в 1996—2001 годах, и многие из ветеранов движения всё ещё живы, но с тех пор прошло 20 лет. За это время изменились страна и весь мир. Это заставит талибов управлять по-новому. Удастся ли им это и поможет ли здесь старый опыт — неизвестно.

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Кроме того, за 20 лет успело вырасти целое поколение боевиков. У них может оказаться собственное мнение насчёт осуществления власти. Отчасти по этой причине в Афганистане в известной степени активно «Исламское государство»**. Приток новых кадров осуществляется в том числе за счёт разочаровавшейся в талибах молодёжи. Фракционизм внутри группировки в лучшем случае вынудит её провести чистки рядов. В худшем — выльется в раскол.

Ещё одной проблемой станет то обстоятельство, что не все боевики, сражающиеся на стороне «Талибана», являются его сторонниками. Многие из них недовольны центральными властями и хотят жить по-своему, а не плясать под чью-то дудку. В этом смысле для них нет разницы между нынешним правительством и руководством «Талибана». Талибам всё равно придётся проводить политическую работу с региональными силами. А подкреплять её придётся военным принуждением. Даже если считать ядро группировки монолитным и не склонным к распрям, то множество конфликтов с мелкими бандами может стать для «Талибана» непосильной ношей. Надо отдать должное талибам, которые демонстрируют понимание проблемы. Уже сейчас в северных провинциях, где более разнообразно представлен этнический состав Афганистана, пуштунские националисты вводят сравнительно более мягкие порядки, чем в традиционных для них восточных и южных регионах страны. Однако отсутствие массовых репрессий может быть временной поблажкой, призванной не мотивировать противника сопротивляться до последнего.

Это приводит нас к варианту с распадом страны. Только теперь игроками будут не «Талибан» и официальное правительство Афганистана, как ранее, а «Талибан» и множество региональных группировок. Что может закончится повторением истории 1994—1996 годов, когда талибы занялись постепенным захватом страны, отрывая провинцию за провинцией у разных участников гражданской войны.

То есть фактически с победой «Талибана» может опять вспыхнуть гражданская война. Может сформироваться и равновесие, подобно рассмотренному выше. Опять же, с поправкой на то, что бывшее правительство Афганистана здесь будет представлено провинциальными и даже окружными бандами.

Как бы то ни было, гражданская война или равновесное положение не может окончиться ничем иным, как монополизацией власти. Напомним, что в пучине гражданской войны в Афганистане 1992—1996 годов возник «Талибан». Аналогичная ситуация может повториться и в этом веке. Однако в стране уже есть достаточно весомый претендент на власть — «Исламское государство»**. Группировка вполне способна воспользоваться хаосом и нарастить собственные силы за счёт тех, чьи пути с талибами разошлись.

Отсюда видно, что талибы должны быть крайне не заинтересованы в распаде страны. Иначе в новых реалиях им, подобно нынешним властям Афганистана, придётся молить иностранных игроков о вторжении. Разумеется, «Талибан» не сможет обратиться за помощью к США. Но на это место найдутся желающие. Например, Пакистан, который давно связан с талибами и помогает им в настоящее время. Также крайне заинтересован в этом Иран. Ему жизненно важно сохранение стабильности в регионе. Есть ещё Турция, которая фанатично пытается превратиться из региональной державы в мировую и не брезгует на этом пути никакими авантюрами.

Впрочем США, в лице президента Джо Байдена, вариант балканизации Афганистана может показаться более чем приемлемым. Напомним, что в 2006 году именно Байден был одним из двух соавторов плана федерализации Ирака. Проект предусматривал разделение страны по этноконфессиональному признаку на три части: курдскую, шиитскую и суннитскую. При этом центральным властям отводилась роль решения общих проблем, но отказывалось в праве на вмешательство в дела автономий. Хотя Байден и отрицает, что план предусматривал развал страны, де-факто именно это и стало бы результатом его реализации. Проект, кстати, помог Байдену стать вице-президентом США, когда в 2008 году он по договорённости с Обамой обменял поддержку избирателей на этот пост.

Байден неоднократно подвергался критике за это предложение, но почему бы не провернуть то, что было придумано для Ирака, в Афганистане? Пока враги дерутся или ослаблены противоречиями, они не представляют угрозы, по крайней мере для тех, кто находится на значительном расстоянии от них.

Однако не исключено, что ВС США придётся вернуться в Афганистан подобно тому, как Обама вернул войска во всё тот же Ирак. Формальным поводом для этого может стать несоблюдение «Талибаном» Дохинского соглашения. По нему группировка обязывалась не поддерживать террористические организации. Но талибы нарушают этот пункт и вовсю сотрудничают с «Аль-Каидой»***. Американцам не нужно напоминать, чем такое сотрудничество закончилось в 2001 году. Для устранения угрозы вновь может потребоваться вторжение. Однако на этот раз оно будет не таким, как 20 лет назад.

Сейчас талибы захватывают вооружение, которое ВС США поставили силовикам Афганистана за время оккупации. Они лучше вооружены и имеют лучшее представление о характере боевых действий в стране. Байден, говоря о будущем Афганистана после вывода войск США, сказал, что ВС Афганистана обучены и вооружены Америкой, поэтому он не сомневается в судьбе страны. Но тот факт, что спустя 20 лет войны и миллиарды долларов, потраченные на вооружение и обучение ВС Афганистана, «Талибан» с триумфом возвращается к власти, является невероятно плохой рекламой Соединённых Штатов. 20 лет Пентагон чему-то учил военных Афганистана, но научил тому, что либо неэффективно, либо не может быть применено на практике (заметим, что такие люди, как Гулмурод Халимов и Умар Аш-Шишани тоже проходили тренинги ВС США, а после примкнули к ИГ, где получили авторитет военных лидеров). 20 лет ВС США поставляли вооружение, но успешно использовать его научились только талибы. 20 лет Америка строила экономику и дипломатию Афганистана, чтобы они в ключевой момент не сработали. Сколько времени потребуется, чтобы исправить эти ошибки при повторном вторжении?

А пока этот и другие вопросы остаются без ответа, нам приходится лишь надеяться на лучшее — что ВС Афганистана каким-то чудом отобьются и перехватят инициативу, но готовиться к худшему — хаосу и анархии, в мутной воде которых будет прятаться и расти ещё не виданное доселе чудовище.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.