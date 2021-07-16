Более тысячи человек считаются пропавшими без вести: что известно о наводнении на западе Германии

В Германии в результате наводнений, охвативших западные регионы страны, погибли десятки человек. Сообщается о 1300 пропавших без вести. По словам очевидцев, такого разгула стихии в своей жизни они не видели. Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, весь масштаб трагедии немецкие власти смогут оценить через несколько дней.

На западную часть Германии с начала недели обрушились сильные ливни, которые привели к тому, что несколько местных рек вышли из берегов, что стало причиной наводнения. Наиболее мощный удар стихия нанесла по федеральным землям Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

По последним данным СМИ, число жертв в ходе наводнений в западных землях Германии увеличилось до 100.

Ранее генеральное консульство РФ в Бонне сообщало со ссылкой на официальные данные, что в западных землях Германии более 1300 человек объявлены пропавшими без вести.

«Генеральное консульство продолжает поддерживать контакт с германскими правоохранительными органами и спасательными службами», — отметили дипломаты.

Также в округе Рейн-Эрфт на территории земли Рейнланд-Пфальц объявили режим чрезвычайной ситуации.

«Дожди вызвали сильные наводнения во многих местах. Сейчас нельзя исключать наводнение вдоль реки Эрфт, которое уже оказывает огромное влияние на городские районы Эрфтштадта, а также может в краткосрочной перспективе повлиять на городские районы Керпен, Бергхайм и Бедбург», — говорится в сообщении, текст которого приводит РИА Новости.

Кроме того, власти округа Арвайлер сообщили, что у них нет данных о местоположении примерно 1300 местных жителей.

«В настоящее время исходим из того, что есть около 1,3 тыс. пропавших. В одном только районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер утром было около тысячи вызовов, спасательные операции продолжаются. Ввиду сложной обстановки окончательные выводы относительно ситуации в настоящее время невозможны», — приводит текст сообщения ТАСС.

Также известно, что в коммуне Шульд наводнением было разрушено шесть домов и несколько мостов после выхода из берегов реки Ар, притока Рейна.

При этом коммуну Иррель затопило полностью, под водой оказались цокольные этажи зданий. Местные власти раздали жителям мешки с песком, чтобы предотвратить дальнейшее затопление строений.

Как сообщает ИноТВ, из-за наводнения в окрестностях Трира были блокированы пути подъезда к местным населённым пунктам, в Айфеле инфраструктуре нанесён «опустошительный ущерб».

Согласно данным крупнейшей энергетической компании ФРГ E.ON, на западе Германии около 165 тыс. человек остаются без электричества.

«Это действительно катастрофа»

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала произошедшее в западных землях страны «катастрофой», подчеркнув, что потрясена сообщениями из подтопленных населённых пунктов.

«Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населённых пунктов, где люди сидят на крышах своих домов. Надеюсь, они будут спасены. Я скорблю о тех, кто потерял жизнь в этой катастрофе. Мы ещё не знаем числа, но их будет много», — сказала Меркель.

Она также отметила, что власти направят все силы на «спасение жизней, предотвращение угроз и облегчение страданий» тех, кого затронула стихия.

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Позднее в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом канцлер Германии подчеркнула, что масштабы последствий наводнения можно будет установить в последующие дни.

«Боюсь, весь масштаб трагедии мы сможем оценить лишь в последующие дни», — заявила Меркель.

«Наводнения у нас случаются часто, но не такие чудовищные»

Как заявила премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер, текущая ситуация напоминает события трёхлетней давности, когда регион также столкнулся с наводнением. По её словам, уже к этому моменту ясно, что коммуны понесли огромный ущерб.

«Это ужасно. Многие населённые пункты пострадали от разрушительного наводнения в 2018 году. Многие из нас, включая собравшихся в этом зале, вспомнят об этом наводнении. Мы, разумеется, продолжим оказывать помощь, чтобы взять под контроль сложившуюся острую ситуацию», — приводит её слова ИноТВ.

В свою очередь, один из местных предпринимателей сказал, что не знает, как быть дальше, поскольку разгул стихии уничтожил всё.

Очевидцы о разгуле стихии

«Это что-то невероятное. Я 50 лет проработал в пожарной службе и никогда не видел ничего не подобного. Я много чего повидал, я был на месте событий в районе трассы Нюрбургринг, видел и другие подобные ситуации. Но такого — ещё ни разу. Проносились машины… Кошмар», — рассказал он в интервью Ruptly.

Вода прибывала очень быстро, вспоминают жители.

«Было очень страшно. Сначала мы смеялись, думали, будет не так страшно, но потом очень испугались. Мы живём на Бергштрассе. Воды становилось всё больше и больше. Потом нам сказали, что необходимо покинуть дом. Мы всё ещё думали, что не пострадаем. Мы перенесли с первого этажа наверх всё, что могли», — добавила другая жительница этого поселения.

Помимо этого, с наводнением столкнулись также соседние с Германией территории Нидерландов и Бельгии. Так, власти нидерландского города Маастрихт призвали жителей двух районов, около 10 тыс. человек, покинуть свои дома из-за ожидаемого выхода из берегов реки Маас. В свою очередь, в бельгийском Льеже эвакуироваться попросили жителей районов, расположенных рядом с рекой Мёз. При этом местные СМИ уже сообщают о не менее 12 погибших и пяти пропавших без вести.