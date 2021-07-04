При заходе на посадку: что известно о крушении военного самолёта на Филиппинах

На Филиппинах разбился самолёт ВВС страны, перевозивший военнослужащих. Жертвами авиакатастрофы стали по меньшей мере 45 человек, ещё более 50 получили ранения, несколько человек числятся пропавшими без вести. На месте ЧП продолжается спасательная операция. По предварительным данным, крушение произошло во время захода на посадку, когда самолёт по неизвестной причине пролетел мимо взлётно-посадочной полосы и затем разбился в соседнем муниципалитете. Обстоятельства катастрофы выясняются.

Военно-транспортный самолёт C-130 ВВС Филиппин, перевозивший военнослужащих, потерпел крушение в провинции Сулу на юго-западе страны. По последним данным, жертвами авиакатастрофы стали по меньшей мере 45 человек, включая троих местных жителей, погибших на земле. Такие данные приводит CNN со ссылкой на сообщение Минобороны страны.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 4 июля, около 11:30 по местному времени (06:30 мск). Как сообщил министр обороны республики Дельфин Лорензана, самолёт перевозил солдат из Кагаян-де-Оро на острове Минданао. На борту находились более 90 человек, в том числе три пилота и пять членов экипажа.

Согласно предварительной информации, при попытке приземлиться в аэропорту Холо самолёт пролетел мимо взлётно-посадочной полосы и потерпел крушение в соседнем муниципалитете Патикул. Об этом сообщил начальник штаба вооружённых сил республики Сирилито Собеджана.

Как рассказал один из очевидцев трагедии, несколько человек выпрыгнули из самолёта до того, как он упал на землю.

После крушения 49 военнослужащих были госпитализированы, ещё пятеро числятся пропавшими без вести. Также ранения получили несколько местных жителей.

Филиппинская национальная полиция, сотрудники Бюро противопожарной защиты и управления по снижению риска бедствий в провинции продолжают поисково-спасательную операцию.

По словам командующего объединённой оперативной группой Сулу генерал-майора Уильяма Гонсалеса, спасательные службы надеются, что смогут найти выживших. Он призвал сохранять надежду и молиться за раненых и погибших.

Данные о количестве людей на борту упавшего C-130 несколько разнятся. Изначально Лорензана сообщал о 92 военнослужащих, агентство AFP писало о 85, по данным The New York Times, в самолёте было 96 человек, а также пять боевых машин.

Сообщается, что многие из находившихся на борту недавно закончили базовую военную подготовку. Они летели в составе оперативной группы по борьбе с терроризмом и должны были присоединиться к борьбе с экстремистами, действующими в провинции Сулу.

Министр обороны республики заявил, что приказал провести полное расследование ЧП, чтобы разобраться в причинах крушения, как только будет завершена спасательная операция.

Напомним, в конце июня на Филиппинах разбился военный вертолёт S-70i Black Hawk. Экипаж проходил ночные учения в районе авиабазы к северу от Манилы. На борту находились шесть человек, все они погибли. В командовании тогда заявили, что все недавно приобретённые страной вертолёты Black Hawk не будут подниматься в воздух до завершения расследования.

В конце марта 2020-го при взлёте из международного аэропорта Манилы разбился самолёт авиакомпании Lion Air, осуществлявший эвакуацию пациента в токийский аэропорт Ханэда. Тогда погибли восемь человек. Глава филиппинского отделения Красного Креста Ричард Гордог тогда сообщил, что на борту были два врача, медсестра, пациент, его сопровождающий и три члена экипажа. Как сообщал ТАСС, воздушное судно загорелось во время взлёта и потерпело крушение.