На Филиппинах при крушении вертолёта ВВС погибли шесть человек
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Об этом сообщает CNN со ссылкой на командование ВВС Филиппин.
«Пока выживших не обнаружено. Личности членов экипажей будут названы, как только их семьи будут уведомлены о случившемся. Мы скорбим о потере», — говорится в официальном заявлении.
В командовании уточнили, что поисково-спасательная операция продолжается. Также известно, что все недавно приобретённые страной вертолёты Black Hawk не будут подниматься в воздух до завершения расследования.