На Филиппинах при крушении вертолёта ВВС погибли шесть человек

Короткая ссылка
В результате крушения военного вертолёта ВВС Филиппин S-70i Black Hawk во время ночных учений к северу от Манилы выживших нет.
На Филиппинах при крушении вертолёта ВВС погибли шесть человек
  • © Reuters

Об этом сообщает CNN со ссылкой на командование ВВС Филиппин.

«Пока выживших не обнаружено. Личности членов экипажей будут названы, как только их семьи будут уведомлены о случившемся. Мы скорбим о потере», — говорится в официальном заявлении.

В командовании уточнили, что поисково-спасательная операция продолжается. Также известно, что все недавно приобретённые страной вертолёты Black Hawk не будут подниматься в воздух до завершения расследования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить