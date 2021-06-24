На Филиппинах при крушении вертолёта ВВС погибли шесть человек

В результате крушения военного вертолёта ВВС Филиппин S-70i Black Hawk во время ночных учений к северу от Манилы выживших нет.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на командование ВВС Филиппин.

«Пока выживших не обнаружено. Личности членов экипажей будут названы, как только их семьи будут уведомлены о случившемся. Мы скорбим о потере», — говорится в официальном заявлении.

В командовании уточнили, что поисково-спасательная операция продолжается. Также известно, что все недавно приобретённые страной вертолёты Black Hawk не будут подниматься в воздух до завершения расследования.