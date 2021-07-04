Число жертв крушения филиппинского военного самолёта возросло до 29
- Reuters
Об этом сообщает AFP.
«Число погибших в авиакатастрофе с филиппинским военным самолётом увеличилось до 29», — пишет агентство.
#BREAKING Death toll rises to 29 in Philippine military plane crash: official pic.twitter.com/wImRHhAysW— AFP News Agency (@AFP) July 4, 2021
Ранее сообщалось о 17 погибших.
Филиппинский военный самолёт, на борту которого находились 85 человек, потерпел крушение 4 июля. По имеющимся данным, он упал при попытке приземлиться.