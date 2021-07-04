Число жертв крушения филиппинского военного самолёта возросло до 29

В результате крушения филиппинского военного самолёта C-130 в провинции Сулу погибли по меньшей мере 29 человек.

Об этом сообщает AFP.

«Число погибших в авиакатастрофе с филиппинским военным самолётом увеличилось до 29», — пишет агентство.

#BREAKING Death toll rises to 29 in Philippine military plane crash: official pic.twitter.com/wImRHhAysW — AFP News Agency (@AFP) July 4, 2021

Ранее сообщалось о 17 погибших.

Филиппинский военный самолёт, на борту которого находились 85 человек, потерпел крушение 4 июля. По имеющимся данным, он упал при попытке приземлиться.