«Полемика с оппонентами внутри администрации»: что может стоять за словами Блинкена о взаимодействии с Россией

Соединённые Штаты готовы выстраивать двустороннее взаимодействие с Россей, если она «выберет другой курс», заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. При этом он считает, что после саммита не стоит ожидать значительного улучшения отношений между РФ и США. По мнению политологов, заявление Блинкена направлено скорее на американского избирателя.

Соединённые Штаты Америки готовы к взаимодействию с Россией в том случае, если она изменит свою линию поведения. Такое мнение в интервью порталу Axios высказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Если Россия решит продолжить безрассудные и агрессивные действия, мы готовы иметь дело с этим, как уже было. С другой стороны, если она выберет другой курс, мы готовы к взаимодействию», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Блинкен, в Вашингтоне предпочли бы иметь «более стабильные отношения» с Москвой.

«Есть вещи, которые мы можем делать вместе, которые будут способствовать укреплению безопасности нашего народа, российского народа, народов всего мира, стратегической стабильности, контроля над вооружениями», — пояснил глава Госдепа.

Перейдя к теме предстоящей встречи Джо Байдена и Владимира Путина, намеченной на 16 июня в Женеве, Энтони Блинкен указал, что глава Белого дома в ходе переговоров намерен обсудить вопросы «совместного укрепления международной безопасности, а также стратегическую стабильность и контроль над вооружениями».

«Президент встретится с президентом Путиным через неделю, невзирая на эту агрессию, эти атаки (кибератаки, ответственность за которые, по мнению Вашингтона, несут русские хакеры. — RT). Это необходимо, чтобы прямо и чётко сказать ему, чего он может ожидать от Соединённых Штатов, если агрессивные, безрассудные действия в отношении нас продолжатся», — подчеркнул он.

Блинкен отметил важность проведения саммита США — Россия, но, по его словам, после одной личной встречи двух лидеров нельзя будет судить о возможности улучшения двусторонних отношений.

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6 июня Джо Байден в статье для The Washington Post заявил, что Соединённые Штаты не ищут конфликта с Россией, а хотят перейти к «стабильным и предсказуемым отношениям».

За день до этого Владимир Путин в ходе встречи с главредами международных агентств в рамках ПМЭФ указал, что не Россия «загнала» отношения Москвы и Вашингтона в их текущее состояние: «Мы не предприняли ни одного шага первыми в том, что наносило ущерб российско-американским отношениям».

Говоря о предстоящей встрече с американским коллегой, он заметил, что не ожидает какого-либо прорыва в отношениях, но выразил надежду на конструктивный характер предстоящей встречи.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявлял, что в Москве не строят иллюзий относительно итогов предстоящей встречи двух лидеров.

«Мы не строим иллюзий и не пытаемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические, судьбоносные решения. Но сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц — конечно же, это важно, это нужно всячески поддерживать», — говорил он.

«США любые проблемы связывают с Россией и Китаем»

Слова Энтони Блинкена — часть многочисленных заявлений Вашингтона из разряда информационных атак на РФ, указал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

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«По сути, оно направлено как на внутриамериканского избирателя, так и на европейских союзников, и в меньшей степени — в адрес России. Я думаю, что это заявление к нашей стране по факту отношения не имеет», — заявил собеседник RT.

Он напомнил, что решение Байдена встретиться с Путиным вызвало негативную реакцию у членов Республиканской партии, поскольку, когда президентом США был Дональд Трамп, демократы всеми способами мешали тому выстраивать контакты с российским лидером.

«В данном случае Блинкен фактически ведёт полемику с оппонентами администрации внутри США и даёт сигналы европейским союзникам, которые также оказываются в весьма неудобном положении, поскольку, с одной стороны, Штаты достаточно жёстко заставляют их проводить антироссийскую политику, а с другой — президент США встречается с коллегой из РФ», — заметил эксперт.

Как считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, Вашингтону следует перестать рассматривать все происходящие в мире события как «агрессию» России. По его мнению, если американское политическое руководство продолжит таким образом выстраивать отношения, то ничего хорошего из предстоящей встречи двух лидеров не выйдет.

«США сами устроили всю эту ситуацию и с санкциями, и с обвинениями... И вообще, теперь любые проблемы, с которыми сталкиваются США, они пытаются связать либо с Китаем, либо с Россией. Такие мифы, далёкие от реальности, конечно, делу не способствуют. Конечно, это ситуация, которая самим американцам делает задачу очень сложной, потому что у них получается раздвоение», — пояснил собеседник RT.