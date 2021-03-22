Споры о высшей мере: Верховный суд США рассмотрит обращение Минюста по приговору Джохару Царнаеву

Верховный суд США согласился рассмотреть обращение Министерства юстиции. Ведомство просило пересмотреть решение апелляционного суда об отмене смертного приговора Джохару Царнаеву за участие в организации теракта на Бостонском марафоне в 2013 году. В результате двух взрывов три человека погибли, более 260 получили ранения. В 2015 году суд приговорил Царнаева к смертной казни, однако позже его адвокаты добились отмены вердикта, сославшись на предвзятое отношение присяжных.

Верховный суд США согласился рассмотреть обращение Министерства юстиции о пересмотре дела бостонского террориста Джохара Царнаева и восстановлении решения о смертном приговоре. Об этом сообщил Reuters.

Агентство уточнило, что судьи рассмотрят апелляционную жалобу Минюста, поданную в Верховный суд ещё до окончания президентского срока Дональда Трампа. Она оспаривает решение нижестоящего суда о проведении нового судебного разбирательства относительно наказания, назначенного Царнаеву за преступления, в которых он был признан виновным и которые могут повлечь за собой смертную казнь.

В сообщении Reuters уточняется, что, «в отличие от ситуации с некоторыми другими делами, находящимися на судебном рассмотрении», команда президента Джо Байдена не заявляла о намерении изменить подход, которого в деле Царнаева придерживалась администрация Трампа.

Напомним, 15 апреля 2013 года около финишной черты ежегодного марафона в центре Бостона с интервалом в 12 секунд произошли два взрыва. В результате теракта три человека погибли, более 260 получили ранения.

Бомбы были наполнены гвоздями и другими поражающими элементами. Через несколько дней полиция вышла на след организаторов атаки — братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых. Помимо осуществления теракта, они также были причастны к убийству полицейского в штате Массачусетс. Там же при задержании Тамерлан Царнаев был убит в результате перестрелки с полицией. Джохар был ранен, через несколько часов его удалось поймать.

В ходе допроса он заявил, что главным организатором произошедшего был его старший брат Тамерлан, а также что они не были связаны с какими-либо террористическими группировками и действовали в одиночку. По его словам, взрывные устройства, которые использовались при теракте, они изготовили сами, следуя информации из интернета.

Reuters

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В 2015 году суд признал Джохара Царнаева виновным по всем 30 пунктам обвинения, среди которых были убийства трёх участников марафона и полицейского. Решением присяжных он был приговорён к смертной казни путём введения смертельной инъекции.

Помимо этого, суд обязал Царнаева выплатить более $101 млн пострадавшим и родственникам погибших при взрывах. В ходе оглашения приговора Царнаев признался в совершённых преступлениях и попросил прощения у родственников жертв.

В 2018 году адвокаты осуждённого попросили апелляционный суд отменить смертный приговор. Они сослались на тот факт, что судебное разбирательство проводилось в том же городе, где произошёл теракт. Защитники террориста заявили, что это сформировало у присяжных «предубеждение относительно виновности Царнаева» и тем самым лишило его права на справедливое судебное разбирательство.

В 2020 году Апелляционный суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву. По словам судьи, при вынесении приговора суд «не справился» с проведением отбора и проверкой присяжных на предмет потенциальной предвзятости из-за широкой огласки этого дела. Коллегия судей назначила новое судебное разбирательство по поводу того, какой приговор должен получить Царнаев за совершённые преступления.

Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, резко негативно отреагировал на решение суда, назвав Царнаева «животным».

«Как мне известно, в Бостоне, где это животное убило столько людей во время Бостонского марафона, вынесенный ему смертный приговор только что отправили на пересмотр обратно в нижестоящий суд, так что все эти прения затянутся надолго. Это просто нелепо», — высказался Трамп.

Он отметил, что вряд ли «кто-то больше заслуживал казни, чем Царнаев», и призвал федеральное правительство вновь потребовать смертной казни в рамках повторного рассмотрения дела.

Тогда же находившийся в тот момент в должности генпрокурора США Уильям Барр в интервью Associated Press заявил, что намерен добиться смертного приговора для Джохара Царнаева.

«Мы сделаем всё необходимое. Мы доведём дело до Верховного суда и будем добиваться вынесения смертного приговора», — подчеркнул он.

В октябре прошлого года Минюст США обратился в Верховный суд с прошением о пересмотре решения суда нижней инстанции.