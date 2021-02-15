Политика сдержанности: что означает для Каталонии победа на парламентских выборах сторонников независимости

Сторонники самоопределения Каталонии победили на выборах в парламент автономии. Суммарно такие партии получили больше половины мандатов. Теперь им предстоит сформировать правящую коалицию. Во время предвыборной кампании политики обещали продолжить борьбу за создание отдельной от Испании Каталонской республики. Такую попытку сторонники независимости уже предприняли в 2017 году, однако референдум привёл лишь к тюремным срокам для его организаторов. Эксперты сомневаются, что сейчас победившие партии снова решатся бросить вызов Мадриду.

Сторонники независимости Каталонии получают большинство мест в парламенте автономного сообщества по итогам досрочных выборов. Голосование состоялась 14 февраля. Перевыборы были назначены после того, как Ким Торра был снят с поста главы каталонского кабмина решением Верховного суда Испании.

Партия «Левые республиканцы Каталонии» (Esquerra Republicana de Catalunya, ERC) получает 33 кресла в парламенте. Партия выступает за самоопределение Каталонии, её лидер — Ориол Жункерас — был ранее приговорён к 13 годам лишения свободы за организацию референдума о независимости региона.

Как заявила представитель партии ERC Марта Вилалта, «необходимо укрепить движение за независимость посредством консенсуса и стратегических союзов и продолжить движение на пути к Каталонской республике для служения людям так, как они того заслуживают».

Ким Торра выступает в каталонском парламенте, сентябрь 2020 года

Reuters

© Nacho Doce

В своей предвыборной кампании партия сделала акцент на вопросе о самоопределении Каталонии. За неделю до выборов лидер партии Ориол Жункерас (политик отбывает тюремное заключение за организацию референдума о независимости в 2017 году) призвал избирателей к мобилизации.

«Я умоляю вас 14 февраля заполнить избирательные урны бюллетенями в поддержку нашей партии — за достоинство, свободу, республику, амнистию и самоопределение — и сделать нашу победу возможной, чтобы мы могли возглавить величайший триумф в истории», — говорится в заявлении политика.

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Партия «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya, JxCat) получила 32 места в парламенте. Её основателем является бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон, покинувший страну из-за уголовного преследования со стороны испанских властей.

Девять мест получило движение «Кандидаты за народное единство» (CUP-G). Партия также отстаивает право Каталонии на самоопределение, она подвергалась давлению со стороны правоохранительных органов во время подготовки плебисцита о независимости в 2017 году.

Левая коалиция ECP-PEC получила восемь мест в каталонском парламенте. Организация предлагает заимствовать для разрешения вопроса о самоопределении автономии канадский опыт. Речь идёт о канадском Акте о ясности, который определяет набор требований, необходимых для осуществления сецессии того или иного региона.

Социалистическая партия Каталонии (Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), выступающая за единство королевства, получила 33 места в парламенте.

Всего в законодательном органе автономного сообщества 135 мест.

«Напряженность усилилась»

Прошли в законодательное собрание Каталонии и ярые противники независимости автономного сообщества. Правая испанская партия Vox получила 11 мандатов.

«Автономное государство не оправдало те цели, для которых оно было создано, и стоимость его поддержания достигла тревожных масштабов», — говорится в программе партии.

Организация утверждает, что политическая децентрализация, «доведенная до крайности, сомнительно совместимая с Конституцией», далека от того, чтобы решить «националистический» вопрос в Каталонии и Стране басков.

«Напряженность усилилась, и Испания находится на грани развала. Наше автономное государство политически неуправляемо и финансово неустойчиво», — заявляют в партии.

Митинг сторонников независимости Каталонии, октябрь 2020 года

Reuters

© Nacho Doce

Консервативная «Народная партия» (Partido Popular де Cataluña) получила три кресла, а правоцентристы из партии «Граждане» (Ciudadanos — Partido de la Ciudadanía) — шесть мест.

Как отметил в комментарии RT доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули, итоги выборов в Каталонии лишь подтвердили давно возникшую тенденцию на раскол каталонского общества.

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«Этот раскол сохраняется на протяжении многих лет.Сегодня Каталония поделена ровно на две части в плане своих предпочтений. Как правило, порядка 50% избирателей выступают за то, чтобы автономия оставалась в составе Испании, в то время как 44—48% стабильно голосуют за независимость. В Каталонии есть как партии, которые более жёстко выступают в пользу независимости, так и те силы, которые хотят сохранить автономность», — пояснил эксперт.

Тэвдой-Бурмули добавил, что сейчас трудно сказать, каким будет новое правительство Каталонии, поскольку с момента выборов прошло мало времени.

В свою очередь, заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер полагает, что влияние на итоги выборов могла оказать пандемия коронавируса.

«Рост популярности партий, выступающих за самоопределение, может быть связан и с недовольством жителей мерами, которые предпринимал Мадрид для борьбы с последствиями пандемии. У каталонцев сложилось впечатление, что власти не уделяли должного внимания их интересам во время пандемии. И настроенные на отделение партии использовали эту тему в своей агитации», — отметил эксперт в комментарии RT.

Неудачная попытка

Рост национального самосознания в Каталонии пришёлся на начало прошлого века, когда испанское правительство признало сам факт существования каталонской нации. После образования в 1931 году Испанской республики каталонцы получили право на самоуправление. В 1934 году даже начал реализовываться проект по созданию независимой Каталонии, однако поражение республиканцев поставило крест на этих планах.

В годы правления генерала Франко любые проявления национального самосознания, кроме испанского, жёстко подавлялись властями, напоминают эксперты. Каталонцам пришлось пережить годы гонений и репрессий, а о самоопределении региона не приходилось и думать.

Однако после смерти Франко ситуация изменилась. В стране была принята новая конституция, наделившая Каталонию автономным статусом, вскоре был признан каталонский язык.

Карлес Пучдемон

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© Nacho Doce

Рост таких настроений в Каталонии подстегнул экономический кризис 2008 года. Уже в 2012 году в регионе прошли митинги с требованием отделения региона от Испании и создания собственного суверенного государства. Сторонники самоопределения стали побеждать на выборах в местный парламент. Первый референдум о независимости Каталонии был запланирован на 2014 год, однако тогда плебисцит так и не состоялся.

Голосование было заблокировано решением Конституционного суда Испании, который постановил, что такая инициатива противоречит основному закону королевства.

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Однако сторонники независимости Каталонии не оставили попыток провести плебисцит. Летом 2017 года глава каталонского правительства (тогда этот пост занимал Карлес Пучдемон) сообщил, что референдум всё же состоится.

Инициатива получила поддержку регионального парламента, где сторонники самоопределения имели большинство мест.

Несмотря на все меры, принятые испанскими властями, голосование всё же было проведено 1 октября. Как утверждали организаторы, явка составила около 50%, причём 90% участников проголосовали за независимость Каталонии.

Однако реализовать эти итоги каталонское руководство не смогло — причастные к организации референдума политики были арестованы и приговорены к длительным тюремным срокам.

Бывший лидер правительства Каталонии Карлес Пучдемон успел покинуть страну и скрывается от испанского правосудия на территории ЕС.

После оглашения приговора экс-руководителям Каталонии осенью 2019 года в автономном сообществе начались массовые протесты. В манифестациях приняли участие свыше полумиллиона человек. Беспорядки на улицах Каталонии длились несколько дней.

По мнению Владимира Швейцера, несмотря на то, что партии, выступающие за выход из состава королевства, набрали больше половины голосов на выборах, сама тема отделения Каталонии сегодня не очень актуальна для региона.

«У многих людей есть понимание, что в нынешних условиях отделение от Испании ничего хорошего Каталонии не даст. Хотя у каталонцев, несомненно, есть национальная гордость и стремление к независимости. Однако сегодня экономика Каталонии находится в отчаянном положении. И свою роль в этом сыграли инициативы, направленные на создание своего государства», — считает эксперт.

Стычки протестующих и полиции в октябре 2019 года

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© Jon Nazca

Дело в том, что из Каталонии начали уходить многие компании, пояснил эксперт. В Брюсселе ранее ясно дали понять, что любое вновь образованное на территории ЕС государство будет автоматически исключено из Союза. Такой стране придётся заново выстраивать торговые связи с ЕС, а также проходить длительную процедуру вступления в Союз.

«Поэтому не думаю, что сейчас Барселона решится на какие-то резкие шаги. Даже если часть участников будущей правящей в регионе коалиции будут требовать выхода, более умеренные политики постараются сгладить ситуацию», — считает Владимир Швейцер.

Похожей точки зрения придерживается и Александр Тэвдой-Бурмули.