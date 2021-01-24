«Был главной легендой нашей профессии»: умер телеведущий Ларри Кинг

В Лос-Анджелесе на 88-м году жизни скончался американский телеведущий Ларри Кинг. Соболезнования в связи с кончиной Кинга выразил, в частности, президент России Владимир Путин, а также главред RT Маргарита Симоньян, отметившая, что телеведущий был легендой мирового телевидения. Ларри Кинг, программы которого последние несколько лет выходили на RT, стал известен благодаря ток-шоу, гостями которых становились известные политики, представители шоу-бизнеса и спортсмены. За свою карьеру Ларри Кинг получил десятки профессиональных наград, включая премии Peabody и Emmy за заслуги в области телевидения.

Американский телеведущий, автор выходивших на телеканале RT программ Ларри Кинг скончался на 88-м году жизни. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на его страницах в Twitter и Facebook.

«С глубокой скорбью Ora Media сообщает о смерти одного из наших основателей, ведущего и друга Ларри Кинга, который скончался сегодня утром в возрасте 87 лет в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что тысячи интервью, взятые Кингом «за 63 года на радио, телевидении и цифровых платформах, а также награды и мировое признание служат подтверждением его уникального и неувядающего таланта как ведущего».

Причина смерти журналиста не уточняется.

В начале января американское подразделение RT сообщило, что телеведущий был доставлен в больницу после того, как у него выявили коронавирусную инфекцию.

В 1987 году Ларри Кинг перенёс операцию на сердце, в 2017 году у него был диагностирован рак лёгкого. В интервью журналу US Weekly журналист рассказывал, что врачи обнаружили заболевание на ранней стадии и смогли удалить опухоль. В апреле 2019 года ему также сделали плановую ангиопластику.

После перенесённого в конце 1980-х сердечного приступа журналист основал фонд, помогающий людям, которые не могут позволить себе сделать операцию на сердце.

Соболезнования в связи с кончиной телеведущего выразила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Для нас, конечно, невосполнимая, ужасная потеря. Не только для нас — для всей отрасли Ларри Кинг был главной легендой нашей профессии, мирового телевидения, самым узнаваемым телевизионным именем во всём мире», — подчеркнула Симоньян.

Главред RT добавила, что испытывает смешанную с огромной печалью гордость от того, что последние восемь лет Ларри Кинг вёл программы именно на RT. Журналист отмечал, что за время работы на телеканале получил больше наград, чем в период работы на CNN, вспомнила она.

«Он всегда говорил, что будет работать на телевидении до самой смерти. И вот до самой его смерти этим телевидением был наш телеканал», — рассказала Симоньян.

Сам Кинг, говоря в 2015 году о сотрудничестве с RT, отмечал, что этот информационный канал смотрят по всему миру.

«Так что он хорошо подходит для того, чем я занимаюсь», — рассказывал журналист.

Свои соболезнования также выразил президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава государства неоднократно встречался с журналистом.

«Кинг неоднократно брал интервью у Путина. Президент всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ведущая RT Манила Чан отметила, что Кинг «был одним из последних представителей той давно ушедшей эпохи, когда журналистика была честной, искренней и непредвзятой».

«И я думаю, что Ларри вышел за пределы журналистики... Он был голосом народа. Он испытывал неподдельный интерес и к историям самых обычных людей, и к таким личностям, как Ицхак Рабин или Ясир Арафат. Его деятельность охватывала все возможные медиаплатформы и все категории населения. На мой взгляд, он — часть поколения журналистов, которого больше не существует», — сказала

Ларри Кинг, урождённый Лоуренс Харви Цайгер, родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов. Свою работу в журналистике он начал в 1957 году на радиостанции WAHR (сейчас WMBM). Свой первый эфир журналист провёл, заменив уволившегося сотрудника — дебют оказался успешным, и ему стали предоставлять эфирное время на постоянной основе. Тогда же по совету своего руководителя придумал себе псевдоним — его настоящее имя показалось начальнику не слишком запоминающимся. Как рассказывал сам телеведущий, ему на глаза попалась реклама ликёра King's Wholesale Liquor, и он решил взять имя Ларри Кинг. Впоследствии он официально сменил фамилию.

В 1960 году журналист запустил ток-шоу на телевидении Майами, а также вёл несколько развлекательных колонок в газетах. В 1978 году на радиостанции Mutual Broadcasting System начал вести собственное шоу Larry King Show, которое принесло ему широкую известность. Формат подразумевал общение с приглашёнными гостями, причём слушатели могли позвонить и задать им свои вопросы.

В 1985 году Кинг стал вести на телеканале CNN шоу Lаrry King Live, где также брал интервью у гостей в студии.

«Хорошее интервью — это когда после него вы знаете больше, чем перед его началом. Возможно, после него какие-то ваши взгляды должны измениться. И совершенно точно вы должны получить от него удовольствие. Интервьюер — он ещё и шоумен», — рассказывал Кинг в одном из интервью.

Покинув CNN, Ларри Кинг основал компанию Ora TV. В 2013 году между ней и телеканалом RT America был подписан контракт, по которому на RT эксклюзивно выходили две программы журналиста — Larry King Now и PoliticKing. Гостями ведущего становились яркие личности современности из различных сфер — от политики и науки до шоу-бизнеса и спорта. Гостем программы Politicking, в частности, становился кандидат в президенты США Дональд Трамп за три месяца до выборов президента в 2016 году.

Дважды — в 2012 и 2016 годах — Ларри Кинг вёл на RT дебаты кандидатов в президенты США от третьих партий.

За свою карьеру Ларри Кинг получил десятки профессиональных наград, включая премии Peabody и Emmy за заслуги в области телевидения. В 2015 году был удостоен специальной премии Ассоциации международного вещания — AIB Lifetime Achievement Award.