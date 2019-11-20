Ларри Кинг: мы узнаём новости на RT

Автор программ на телеканале RT Ларри Кинг и ведущий RT America Рик Санчес обсудили существующее положение дел с телевизионными новостями в США.

«То, что сейчас происходит в СМИ, можно описать такой, как мне кажется, хорошей фразой: один новостной канал работает исключительно с правых позиций, второй — с левых, а третий говорит, что занимает позицию посередине. Однако на самом деле CNN всё же стал ближе к левым взглядам. Поэтому, чтобы узнать новости, мы сейчас смотрим RT или CBS, ABC, NBC, но только в определённые полчаса эфира по вечерам», — отметил Кинг.

В свою очередь, Рик Санчес, обращаясь к зрителям, говорит: «Если вы ещё не знаете — это мы освещаем те события, о которых молчат другие».

«В Венесуэле… Казахстан… а сейчас о ситуации в Гонконге. Что про это говорили в других СМИ? Ни-че-го», — продолжает он.

Санчес также задаёт вопрос: «А вы знаете, как мы подаём новости?», после чего идёт нарезка эфирных материалов. На экране появляются кадры из сюжетов RT о событиях в Венесуэле и Франции, а также протестах в Гонконге.