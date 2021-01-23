Глава СЖР выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга
- Reuters
«Можно только глубоко сожалеть. Это был, наверное, один из самых выдающихся, известных во всём мире американских тележурналистов. Во многом мы все, и я в том числе, учились у него тому, как стоит брать интервью, как вести себя в студии», — цитирует Соловьёва РИА Новости.
От имени Союза журналистов он выразил соболезнования «всем, кто уважал этого человека, и его семье».
23 января в возрасте 87 лет умер американский телеведущий, автор программ на телеканале RT Ларри Кинг.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной американского журналиста.