Глава СЖР выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв выразил соболезнования в связи со смертью американского телеведущего Ларри Кинга. Через его студию прошли десятки тысяч выдающихся людей мира, отметил он.

«Можно только глубоко сожалеть. Это был, наверное, один из самых выдающихся, известных во всём мире американских тележурналистов. Во многом мы все, и я в том числе, учились у него тому, как стоит брать интервью, как вести себя в студии», — цитирует Соловьёва РИА Новости.

От имени Союза журналистов он выразил соболезнования «всем, кто уважал этого человека, и его семье».

23 января в возрасте 87 лет умер американский телеведущий, автор программ на телеканале RT Ларри Кинг.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной американского журналиста.