«Воды осталось на три дня»: российский экипаж задержанного в Стамбуле танкера не может сойти на берег

Российская команда танкера Mubariz Ibrahimov, принадлежащего группе компаний Palmali Мубариза Гурбаноглу (Мансимова), оказалась в западне в порту Стамбула. Нанявшая экипаж компания перестала выплачивать зарплату и не выходит на связь, а сойти на берег морякам не разрешает администрация порта, которой не нужны неуправляемые суда в акватории Босфора. На корабле начались перебои с водой и продовольствием. По словам экспертов, Palmali была одной из крупнейших компаний на рынке, но с недавних пор у её руководства начались проблемы. Мансимова задержали в Турции по обвинению в связях с организацией FETO, которую в Анкаре считают террористической, и сейчас судят — ему грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее у компании возникли серьёзные проблемы с ЛУКОЙЛом и азербайджанской государственной нефтяной компанией Socar. В итоге десятки кораблей с экипажами по всему миру оказались брошены на произвол судьбы.

Экипаж танкера Mubariz Ibrahimov, находящегося в стамбульском порту, выложил в социальных сетях видеообращение с просьбой о помощи. На видео капитан судна Алексей Коротков рассказывает, что команда не может сойти на берег и вернуться на родину, притом что на борту заканчивается еда, питьевая вода и топливо. Более того, моряки давно не видели зарплаты, многим не платят с 2019 года, а общая задолженность превышает $200 тыс.

Танкер принадлежит группе компаний Palmali азербайджанского мультимиллионера Мубариза Мансимова, который в 2007 году принял турецкое гражданство и сменил фамилию на Гурбаноглу.

© Фото из личного архива Алексея Короткова

Обещали рассчитаться

Как рассказал RT Алексей Коротков, работодатели обещали полностью рассчитаться с командой в Стамбуле.

«Но по прибытии никаких действий со стороны руководства не последовало. Мы обратились с жалобой в администрацию флага Мальты (танкер ходит под флагом этой страны. — RT). После этого на борт прибыл инспектор, который зарегистрировал всё и задержал судно», — поясняет капитан.

По его словам, инспекция также проверила и остановила другие суда компании. Он говорит, что сейчас в стамбульском порту находится как минимум четыре судна ГК Palmali.

«Руководство компании неоднократно просило нас подделать документы, что мы якобы всё получили. Тогда бы они восстановили свою деятельность. Мы отказались на это идти, поскольку это неразумно и противоречит всякой логике», — рассказывает Коротков.

Оставалось купить билеты

Капитан отмечает, что, когда руководство компании перестало выходить на связь с экипажем, моряки обратились в страховую компанию «АльфаСтрахование», которая согласилась вернуть команду в Россию и выплатить задолженности по зарплате за четыре месяца.

«Нам оставалось только купить билеты, чтобы попасть на родину. Но тут на нашем пути встал капитан порта Стамбул, который не дал нам разрешения сойти на берег. Мотивировал это тем, что корабль на рейде небезопасно оставлять без офицерского состава. Должна быть предоставлена смена, что компания сделать никак не может. Они не выходят на связь», — поясняет Коротков.

Он утверждает, что для обеспечения безопасной навигации можно просто поставить судно в порту. Но руководство порта не идёт на этот шаг.

«С 19 сентября идёт борьба с ним. На мои запросы капитан порта не отвечает», — говорит Коротков.

По словам капитана судна, он обращался во все инстанции, но ещё не получил реальной помощи.

«На связь выходил российский консул в Стамбуле, но пока ситуация не изменилась», — рассказывает Коротков.

Капитан отмечает, что на корабле уже начались перебои с водой. «Мы две недели стояли без еды, приходилось выживать своими силами», — говорит он.

«Сейчас осталось воды на три дня максимум, никто не отвечает, введён жёсткий режим экономии, воду используем только для питья и приготовления пищи. То же с электричеством. Судно обесточено, запускаем генератор, только чтобы зарядить телефоны», — описывает ситуацию Коротков.

Обвинения в связях с террористами

Как сообщали СМИ, после того, как владельца и основателя ГК Palmali Мубариза Гурбаноглу арестовали в Турции в марте 2020 года, в подобной ситуации оказалось множество судов компании — по всему миру брошено несколько десятков кораблей.

Миллионера подозревают в связях с организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, сторонников которой Анкара обвиняет в попытке осуществления вооружённого переворота в 2016 году, а саму FETO считают террористической организацией. Гурбаноглу грозит до 15 лет лишения свободы, все обвинения в свой адрес он отрицает.

По данным Forbes, в 2015 году оценившего состояние Гурбаноглу в $1,3 млрд, бизнесмен выкупил свои первые корабли во время приватизации после распада СССР и впоследствии увеличил флот группы компаний Palmali до 200 судов. Отмечается, что фирма работала, в частности, с российским нефтяным гигантом ЛУКОЙЛом и государственной нефтяной компанией Азербайджана Socar.

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По данным СМИ, в апреле 2018-го обе компании прекратили сотрудничество с Palmali и внесли компанию в чёрный список.

А в ноябре 2018 года российское отделение Palmali признали банкротом и начали реализацию её имущества. Основным кредитором является Сбербанк, на долю которого приходится порядка 13 млрд руб.

В июле 2019-го в Ростове в суд передали уголовное дело в отношении директора ООО «Палмали» Алексея Михелева. Его обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов) и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов).

Помимо этого, Вашингтон подозревал Palmali в нарушении режима американских санкций против Ирана и Сирии, а в ряде СМИ высказывались предположения, что Гурбаноглу мог вести бизнес с ИГИЛ.

«Мы бьём во все колокола»

«Компания сформировала огромный флот, но потом их обвинили в незаконной перевозке сирийской нефти. Мансимов сперва разругался с азербайджанской государственной нефтяной компанией Socar, потом с компанией, которая предоставляла грузы, — ЛУКОЙЛом. Потом начались суды, где Palmali проиграли. После Socar забрал себе крупные танкеры, суда меньше ушли другим компаниям. В итоге Мансимов был задержан по обвинению в связях с терроризмом. Флот оказался брошен», — рассказала RT инспектор Международной федерации транспортников Ольга Ананьина.

© Кадры: видео Алексея Короткова

По её словам, в российском консульстве сообщили, что могут помочь с репатриацией экипажа танкера Mubariz Ibrahimov, но вопрос выдачи морякам задолженности по зарплате находится вне компетенции ведомства.

«Капитан порта в Стамбуле не хочет, чтобы у него остались неуправляемые суда. Принять суда в порту — это ещё и большие финансовые затраты. Palmali же совершенно безразлично, что люди голодают, умирают, сходят с ума», — объясняет Ананьина.

Она уверена, что вопрос с возвращением моряков на родину должен решаться на государственном уровне.

«Отдайте нам российских моряков. Мы бьём во все колокола, но всё стоит на месте», — говорит Ананьина.

Капитан танкера также надеется, что Москва сможет поспособствовать тому, чтобы администрация порта разрешила экипажу судна сойти на берег.