300 лет тюрьмы каждому: что известно о приговоре российским морякам в Греции

В Греции двух российских моряков, Алексея Игумнова и Никиту Шепталова, приговорили к 300 годам тюрьмы каждого за незаконную перевозку мигрантов. Сами мужчины на суде вину отрицали. По их словам, их наняли для официальной работы на яхтах в Турции, однако затем капитан подобрал на судно порядка 60 мигрантов, после чего исчез. Как отмечают правозащитники, россияне не смогли подготовиться к суду: все материалы дела на греческом, а назначенный адвокат с ними до суда не встречался. По словам правозащитников, по схожим обвинениям в Греции содержатся уже больше 20 российских моряков, при этом их наниматели скрылись от суда.

Двоих россиян, 24-летнего Алексея Игумнова и 25-летнего Никиту Шепталова, приговорили в Греции к 300 годам заключения каждого за перевозку нелегальных мигрантов.

Как удалось выяснить RT, Игумнов и Шепталов родом из Старого Оскола. По словам их родственников, некий Мустафьев предложил им работу моряками в Турции, пообещав платить около 100 тыс. рублей в месяц. Ранее у них опыта подобной работы не было, поэтому их вначале отправили на обучение в Черногорию. Причём все расходы брал на себя работодатель. После обучения, которое заняло около двух недель, их направили в Турцию.

Капитан сменил курс

Как рассказала RT мать Алексея Светлана Игумнова, сначала все было официально — они перегоняли яхты после покупки новым владельцам.

© Фото из личного архива

«27 сентября (2019 года. — RT) наши ребята находились в очередном рейсе, но капитан резко изменил маршрут. Сказал, что нужно забрать туристов. Через некоторое время к ним подошли резиновые лодки с людьми и стали загружаться в яхту», — пояснила Светлана.

По её словам, новых пассажиров было около 60 человек, хотя яхта рассчитана на 18.

Судно сильно просело, и моряки стали возмущаться, но капитан стал им угрожать, сказав, что пострадают даже их родственники.

«Потом начался шторм, недалеко от яхты ночью проходило рыболовецкое судно. Судно осветило яхту прожектором, и капитан надел с помощником спасательные жилеты и сказал, что сейчас доплывут до рыболовецкого судна, а потом заберут и их. Они спрыгнули за борт, доплыли, но уже никто потом не вернулся, а Алексей и Никита остались одни на яхте вместе со всеми оставшимися людьми. Судно ушло, а наши парни с часу до семи утра боролись в шторм за жизни всех людей на яхте. Никита потом подал сигнал SOS и их подобрал мимо проходящий грузинский танкер», — описывает Светлана Игумнова события.

© Фото из личного архива

Затем танкер передал спасённых греческим властям, так российские моряки оказались за решёткой.

«Потом уже, когда шел допрос, у ребят спросили почему они не бросили яхту, как капитан. На это они ответили, что не могли оставить на судне живых людей на произвол судьбы», — говорит Светлана.

Не дали ознакомиться с материалами дела

Сейчас русские моряки находятся в греческой тюрьме города Нафплион на двухнедельном карантине. Родственники с ними не могут связаться. «С нами на связи русские ребята, которые также находятся в этой тюрьме», — рассказала Светлана.

На днях состоялся суд, который приговорил каждого к 300 годам заключения.

«При этом суд не обратил внимание на доводы россиян и доказательства их невиновности, а адвокат по назначению практически не общался с ними, не знакомился с материалами дела и первый раз они увидели его во время начала судебного заседания», — заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По словам Светланы Игумновой, только 17 сентября удалось добиться того, чтобы представитель российского консульства в Греции смог попасть на судебное заседание по ребятам.

«Со слов консула, греческая сторона не уведомляет наш консульский отдел о дате и времени прохождения судебных заседаний по русским морякам. Наши консулы даже не в курсе судов. На последнем судебном заседании был консул Григоренко, но ему не дали выступить в защиту наших моряков», — говорит она.

По словам члена инициативной группы родственников задержанных моряков «Возвращаем на родину» Алёны Басовой, ситуацию осложняет языковой барьер.

Женщина отмечает, что все материалы на греческом, и задержанные не смогли с ними ознакомиться.

«Адвокаты у наших парней греческие, русского языка они не знают и разговаривают через переводчика. Они не подготовили Алексея и Никиту никак к суду, не разговаривали с ними вообще до суда», — говорит Басова.

Она подчёркивает, что суд также не принял направленные из России документы, в частности, о том, что Алексей и Никита ранее не судимы, потому что они были на русском.

Все случаи «как под копирку»

Это далеко не первый подобный случай. Всего по схожей статье в Греции сейчас находится 22 российских моряка, говорит Басова.

«Все эти люди ожидали суда не менее года, при этом все процессуальные документы на греческом, поэтому они не могут отстаивать свою позицию. Любые доказательства на русском отклоняются. Даже зачастую не могут квалифицированную медицинскую помощь получить из-за того, что не знают языка», — говорит Алёна Басова.

При этом все случаи, по её словам, «как под копирку»: нанимают людей без опыта работы, а потом бросают в открытом море, и заказчики уходят от ответственности.

Ранее, по её словам, с той же проблемой столкнулась Украина — в Греции содержится порядка 120 украинских моряков, обвиненных в незаконной перевозке мигрантов.

«Эта схема вовлечения в мошенническую деятельность людей без опыта работы и знания языков, сменила географию с Украины на Россию. Мы говорим о некой межнациональной преступной группировке, концы которой уходят куда-то глубоко», — говорит Басова.

По её мнению, задержанные моряки сами стали жертвами торговли людьми, их затянули в незаконную деятельность при помощи обмана, давления и «создания долговой кабалы».

Игорь и Никита сейчас подали апелляцию. Родственники задержанных пытаются через российское Министерство юстиции добиться, чтобы их экстрадировали для отбывания срока на родины. По их мнению, такая возможность есть, но всё зависит от позиции греческой стороны.