253 года тюрьмы: что известно о приговоре российским морякам в Греции за перевозку нелегалов

В Греции суд приговорил двух российских моряков Константина Семёнова и Ивана Возниковцева к 253 годам колонии за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми. Как сообщил RT вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, греческий суд не принял во внимание доводы защиты. По словам правозащитника, россияне взяли нелегалов на борт под «угрозой расправы» со стороны работодателя, а затем сами сообщили береговой охране о совершённом приступлении.

Двое граждан России Константин Семёнов и Иван Возниковцев приговорены в Греции к 253 годам колонии за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми. Вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, знакомый с ходом процесса, рассказал RT, что суд не принял во внимание важные доказательства невиновности россиян.

«Семёнов и Возниковцев получили такие сроки за организацию нелегальной миграции. Между тем, они этого не совершали. И до последнего были уверены, что суд во всём разберётся и их отпустят домой. Конечно, они были шокированы вердиктом. Такой большой срок обусловлен тем, что в Греции он пропорционален количеству обнаруженных на борту мигрантов. В среднем дают от 7 до 12 лет за одного человека», — рассказал Мельников.

Уехали на заработки

Семёнов и Возниковцев, жители Ижевска, уехали на заработки в Турцию в 2018 году. Мужчины нашли объявление о работе в интернете. В их обязанности входила перевозка туристов, в то время как работодатель взялся оплачивать билеты, питание, проживание и выплачивать зарплату в размере €2 тыс. в месяц.

Как рассказал RT Мельников, Константин планировал поработать несколько месяцев, чтобы заработать дочери на обучение. У Ивана мать — инвалид, и он мечтал оплатить её лечение. Однако, мечтам будущих моряков не суждено было сбыться. Летом 2019 года их задержали греческие пограничники. За это время они успели только пройти обучение и выйти в свой первый, ставший для них роковым рейс.

«Они должны были перегнать яхту, чтобы в дальнейшем возить на ней туристов. Им дали неисправное судно. Я считаю, что это было намеренно сделано. Потому что, когда они начали говорить о проблеме, их попросили дотянуть до Греции и якобы там им передадут все инструменты и детали. Но вместо ремонтных материалов к ним на лодках прибыли нелегальные мигранты. Они писали работодателю и говорили, что участвовать в этом не будут, но тот пригрозил им расправой», — поведал Мельников.

По его словам, после того, как нелегалы поднялись на борт, судно оказалось перегружено. В открытое море моряки выходить не стали, чтобы не подвергать пассажиров опасности и плыли вдоль берега. В это время они подавали световыми сигналами сигнал «SOS». В итоге их заметила береговая охрана и подплыла к яхте.

«Думали, суд разберётся»

«Они думали, что всё расскажут, их выслушают, разберутся в ситуации. Но вместо того, чтобы искать организаторов нелегальной схемы, задержали наших соотечественников и обвинили во всём их самих. Это было сделать проще, чем искать реальных преступников. А организаторы просто найдут новых. Для них работники — расходный материал. Они берут деньги на берегу за мигрантов и им всё равно, что случится с этими лодками потом.

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Объём этого бизнеса колоссален. Это не только наши соотечественники, а многие сограждане СНГ. К примеру, граждан Украины содержится в пять раз больше в Греции, чем россиян», — заключил правозащитник.

Семёнов и Возниковцев предоставляли суду объявление о вакансии, переписки с угрозами от работодателя, доказательства, что их заставили это делать, но греческий суд не принял во внимание доводы защиты. По словам Мельникова на объективность рассмотрения подобных дел в Греции влияет несколько факторов.

«Очень важно, чтобы на каждом следственном действии, на каждом судебном заседании присутствовал представитель консульства. Тогда судьи ведут себя иначе. Мы наблюдали это в другом судебном процессе. С нашими соотечественниками на скамье подсудимых там оказались граждане другой страны. Их консул присутствовал и в итоге это существенно повлияло на вердикт — все подсудимым суд отмерил столько, что им оставалось сидеть в исправительном учреждении меньше года», — рассказывает Мельников.

Кроме того, правозащитник отмечает, что на исход процесса влияет внимание СМИ.

Проблема моряков в Греции

По словам Мельникова, для того, чтобы помочь россиянам, оказавшимся в подобной ситуации, необходимо организовать сбор средств на адвокатов. Как он утверждает, сейчас этим занимается российский Фонд Мира, но пока их средств всё равно не хватает.

«По подобному обвинению в Греции задержаны порядка 26 граждан РФ. Кто-то уже осуждён, кто-то ещё нет. Если их будет защищать одно адвокатское объединение, то на защиту каждого требуется 6—7 тыс. евро. Если предоставить каждому адвоката, эта сумма возрастёт до 10 тыс.», — рассказал RT правозащитник.

По его словам, без юридической помощи моряки не могут даже обжаловать вердикт суда. Мельников уверяет, что необходимо подать заявление, чтобы, исходя из доказательств, их признали жертвами организации торговли людьми, как это требует международная конвенция по противодействию торговле людьми.

«Возможно, если МИД выступит с заявлением, к властям Греции, касаемо данной ситуации, что они обеспокоены происходящим и это нарушение прав российских граждан, то возможно, это сможет повлиять на ситуацию, — считает он.

Мельников заявил, что обратился к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой с предложением создать межведомственную рабочую группу с участием правозащитников, представителей МИД, профильных парламентариев комитетов по международным делам, Генпрокуратуры и Минюста, чтобы рассматривать наиболее оптимальные процедуры для помощи российским гражданам в подобных ситуациях. По его словам, рабочая группа сможет договариваться об экстрадиции россиян на Родину.

«Уведомления не было»

Между тем, как ранее российские дипломаты в Греции рассказывали RT, консульство делает для моряков всё возможное, что входит в их полномочия: навещают их в тюрьмах и стараются присутствовать на судебных процессах.

Кроме того, как сообщается на странице российского посольства в Facebook, официального уведомления о приговоре Семёнову и Возниковцеву не поступало.

«Консульские сотрудники посещали росграждан, передавали им списки адвокатских контор, информацию о нормативной базе по возможной передаче в Россию для отбывания наказания там, оформляли требующиеся документы, оказывали другое содействие, отслеживали условия содержания, контактировали с администрацией тюрьмы, поддерживали тесный контакт с близкими одного из задержанных», — сообщили представители посольства.