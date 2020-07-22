Греция не уведомила о приговоре двум россиянам за перевозку мигрантов

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Официальное уведомление судебных властей Греции о вынесении судебного приговора двум россиянам по обвинению в незаконной перевозке мигрантов в посольство России в Афинах не поступало.
Греция не уведомила о приговоре двум россиянам за перевозку мигрантов
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  • © @RusEmbGreece

«Официального уведомления судебных органов о завершении процесса и вынесении обвинительного приговора в посольство до настоящего момента не поступало», — говорится в сообщении миссии в Facebook.

По сообщениям СМИ, российские моряки Константин Семёнов и Иван Возниковцев приговорены в Греции к 253 годам тюрьмы каждый за перевозку нелегальных мигрантов.

В ожидании судебного разбирательства они находились в афинской тюрьме Коридаллос.

Ранее сообщалось, что власти Турции запретили беженцам пересекать морскую границу с Грецией.

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