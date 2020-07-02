«Неприемлемые взгляды»: как Минобороны Германии собирается бороться с экстремизмом в спецназе бундесвера

Командование специальных операций бундесвера (КSK) ожидает масштабная реформа, нацеленная на искоренение экстремизма. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По её словам, доля приверженцев радикальных взглядов в рядах элитных подразделений выше, чем в среднем по армии. Суть преобразований сводится к уменьшению автономии КSK и большей интеграции частей спецназначения в бундесвер. Эксперты скептически оценивают анонсированные Крамп-Карренбауэр меры по борьбе с радикализмом. По их мнению, подобная проблема действительно актуальна, однако правящая элита может использовать её как предлог для борьбы с инакомыслием в рядах вооружённых сил.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила о запуске масштабной реформы Командования специальных операций бундесвера (Kommandos Spezialkräfte, КSK), сообщается на сайте военного ведомства страны. Цель преобразований — очистка элитных немецких подразделений от праворадикальных настроений.

По словам Крамп-Карренбауэр, доля носителей экстремистской идеологии в рядах спецназа выше, чем в среднем по бундесверу. Такое положение дел она объяснила нездоровым восприятием солдат и офицеров КSK своего элитарного положения в структуре ВС.

«Подавляющее большинство из вас (персонала бундесвера. — RT) убеждённо придерживалось и придерживается ценностей нашего Основного закона и защищает его. Вопреки этому, в KSK бундесвера с апреля 2017 года чаще возникают подозрения о наличии правоэкстремистских настроений и недостаточной верности Конституции», — сказала Крамп-Карренбауэр, обращаясь к военнослужащим во время пресс-конференции в Берлине.

По сообщениям местных СМИ, в апреле 2017 года немецкие спецназовцы устроили прощальную вечеринку в честь одного из командиров KSK, во время которой звучали нацистские приветствия и проходили соревнования по метанию свиных голов.

Позже полиция Саксонии обнаружила у одного из гостей встречи тайник с оружием и боеприпасами, а другой военнослужащий был приговорён судом города Бёблингена к штрафу в €4 тыс. за демонстрацию национал-социалистических жестов. Сами участники увеселительного мероприятия утверждают, что не нарушали закон и дурачились, изображая приветствие Древнего Рима, где было принято вскидывать вверх правую руку.

Однако в бундесвере по результатам расследования аргументы спецназовцев были отвергнуты. Крамп-Карренбауэр назвала вечеринку военнослужащих KSK «торжеством» правоэкстремистского поведения. По информации военного ведомства ФРГ, участие в ней принимали бойцы 2-й роты специального назначения. В итоге это формирование было распущено.

«Печальные последствия»

Крамп-Карренбауэр отметила, что с момента основания в 1996 году Командование специальных операций безупречно выполняет поставленные задачи, однако из-за проблем с экстремизмом оно утратило прежний уровень доверия со стороны властей.

В общей сложности военное ведомство ФРГ намерено реализовать порядка 60 инициатив для исправления ситуации. Данные предложения были подготовлены рабочей группой по реформированию KSK, созданной Крамп-Карренбауэр 29 мая текущего года. До предоставления финального отчёта министру обороны члены группы провели переговоры с солдатами, офицерами и командованием сил спецопераций.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр

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Основное направление преобразований, предлагаемых рабочей группой, заключается в интеграции армейского спецназа в бундесвер. В частности, обучение личного состава KSK будет проходить по общевойсковой программе. Курировать подготовку будет пехотное училище в Хаммельбурге (Бавария).

С момента запуска реформы силы спецопераций Германии временно прекращают участвовать в международных миссиях. Вместо них за рубежом будут действовать другие армейские подразделения. Кроме того, Минобороны ужесточит контроль за оборотом оружия и боеприпасов KSK, а части спецназначения будут подвергаться регулярной кадровой ротации.

Руководство военного ведомства ФРГ рассчитывает усовершенствовать борьбу с экстремизмом в том числе посредством углубления сотрудничества с Федеральной службой защиты Конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV), которая наряду с другими контрразведывательными ведомствами занимается противодействием распространению праворадикальных взглядов.

В настоящее время Командование специальных операций находится под угрозой роспуска. Руководство бундесвера готово пойти на такой шаг, если реформа KSK не приведёт к желаемым результатам. Отдельное беспокойство Минобороны ФРГ вызывает исчезновение из арсеналов сил специальных операций 48 тыс. патронов и 62 кг взрывчатых веществ. Местонахождение пропавшего оружия до сих пор неизвестно.

Идейный кризис

Как отмечают немецкие власти, проблема экстремизма свойственна не только KSK, но и другим частям бундесвера. В январе 2020 года был опубликован доклад уполномоченного бундестага по делам военнослужащих Ханса-Петера Бартельса, в котором говорилось о росте случаев проявления неонацистских настроений. В 2016 году было зафиксировано 63 таких инцидента, в 2017-м — 167, в 2018-м — 170.

Часть военнослужащих ФРГ допускает демонстрацию радикальных взглядов в соцсетях и в разговорах с сослуживцами. Солдаты позволяют себе слушать ультраправую музыку, отдавать «римский салют», восхвалять СС, политику Гитлера и шутить про холокост.

Служба военной контрразведки ФРГ (Der Militärische Abschirmdienst, MAD) также обеспокоена распространением праворадикальных настроений в бундесвере. Под подозрение попали несколько сотен военнослужащих и резервистов.

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Однако проблема экстремизма в бундесвере оценивается в Германии неоднозначно. Так, в комментарии Bild экс-министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что статистика MAD не должна восприниматься как повод для серьёзного беспокойства. По его словам, праворадикальные идеи в рядах бундесвера присутствовали и раньше. С их носителями проводилась «активная идеологическая работа» и этих мер оказывалось достаточно, говорит Габриэль.

«Теперь же нужно расследовать те случаи, о которых стало известно. Если есть сомнения, этих людей нужно убрать из бундесвера и убедиться в том, что у них не будет доступа к оружию и они не смогут вести агитацию. Но, по моему мнению, угроза того, что бундесвер станет праворадикальной организацией, очень мала», — сказал экс-глава МИД ФРГ.

Похожего мнения придерживается и член Христианско-демократического союза (ХДС) Вольфганг Босбах. В то же время в разговоре с Bild политик призвал обратить внимание на процесс радикализации — происходит ли он в армии или же до поступления на военную службу.

В комментарии RT эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил, что немецкие политики допускают большую ошибку, недооценивая потенциал распространения радикальных настроений. По его словам, сейчас бундесвер переживает период «морального разложения» из-за внутренних и внешнеполитических проблем страны.

«Здесь не стоит ориентироваться на мнение политиков из-за их ангажированности. Не думаю, что они могут беспристрастно смотреть на ситуацию. Но исторический опыт этой страны, несмотря на все усилия по денацификации, говорит о том, что армия — питательная среда для развития правого радикализма. За вооружёнными силами Германии действительно необходимо присматривать», — подчеркнул Кошкин.

По словам эксперта, проблема радикализма в бундесвере возникла на повестке дня в силу множества причин. Кошкин полагает, что немаловажную негативную роль сыграло ухудшение отношений с США, которые собираются вывести из ФРГ 9,5 тыс. солдат. Германия воспринимает этот шаг как понижение своего международного статуса, что также провоцирует «неадекватные эмоции» в военной среде, рассуждает политолог.

Немецкие военнослужащие на церемонии Grosser Zapfenstreich (ритуал прощания войск с уходящим министром обороны)

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«Уместно упомянуть и о дискуссиях в Германии по вопросам безопасности, одним из гарантов которой себя считают военные. Наверняка многие из них не поддерживают миграционную политику Меркель и чрезмерную лояльность правительства к правонарушениям со стороны мигрантов. Эти факторы вполне могут способствовать росту правого экстремизма среди военных», — рассуждает Кошкин.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин скептично оценивает способность Минобороны ФРГ провести адекватную реформу КSK для искоренения радикализма. В беседе с RT эксперт предположил, что запланированная чистка рядов в реальности может быть обращена против военнослужащих, не согласных с политикой властей.

Как утверждает эксперт, институт вооружённых сил Германии переживает идейный кризис, связанный с непониманием внешнеполитического курса Берлина и раздражением из-за либеральной миграционной политики.

Вместе с тем профессор кафедры внешнеполитической деятельности России факультета национальной безопасности РАНХиГС Сергей Фокин полагает, что растущее недовольство в рядах бундесвера вполне может вылиться в диверсии и беспорядки с участием военнослужащих.

«Переворот немецкие военные организовать не могут. Однако при поддержке военнослужащих Германия вполне может испытать волнения, сопоставимые по масштабу с теми, что последние недели наблюдаются в Соединённых Штатах. В перспективе я бы не стал исключать вероятность прихода к власти в Берлине правых сил с опорой на бундесвер», — пояснил Фокин.