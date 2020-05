«Провокационная акция»: американское СМИ смоделировало последствия термоядерного взрыва над Москвой

Американское издание We Are The Mighty опубликовало статью, в которой смоделировало взрыв термоядерной бомбы над Москвой. В материале речь шла о снаряде мощностью 10 гигатонн — это в 200 раз больше показателей Царь-бомбы, которая до сих пор остаётся самой разрушительной из испытанных человечеством зарядов. Впрочем, программа, которую использовали авторы статьи, позволила сделать расчёты только для 100-мегатонной бомбы. В Госдуме подобные публикации американских СМИ назвали поиском сиюминутной славы и напомнили, что Россия на сегодняшний день способна ответить на любую военную угрозу.

Американское издание We Are The Mighty опубликовало материал, в котором смоделировало взрыв термоядерной бомбы над Москвой, а также спрогнозировало вероятные последствия. В материале речь шла о проекте оружия мощностью 10 гигатонн — это в 200 раз больше показателя Царь-бомбы, испытанной СССР в 1961 году. На данный момент она остаётся самым мощным термоядерным снарядом, когда-либо испытанным человечеством. Автором идеи создания 10-гигатонной бомбы был физик Эдвард Теллер — ему и посвящена большая часть статьи. Там также отмечается, что проект был отклонён, поскольку руководство штатов не видело смысла в столь мощном оружии. И это не удивительно. Согласно приведённым в материале расчётам, подобная бомба могла полностью уничтожить американский регион Новая Англия, или же большую часть Калифорнии, или Великобританию и Ирландию, или же обе Кореи. Облако радиоактивных осадков накрыло бы сразу несколько стран и, вероятно, отравило бы атмосферу всей Земли. «Даже если бомба была бы сброшена в самое сердце СССР, она бы отравила огромную территорию в Западной Европе и, вероятно, США», — говорят авторы статьи. Для «наглядности» они решили смоделировать взрыв бомбы над Москвой. Впрочем, использованная для этого программа имела ограничения на мощность снаряда в 100 мегатонн — в 100 раз меньше, чем у предложенного Теллером проекта. Согласно результатам моделирования, при взрыве подобной бомбы в центре Москвы была бы уничтожена не только столица, но и ближайшие регионы, а радиоактивные осадки выпали бы на расстоянии около 1500 км от эпицентра взрыва. Физик Эдвард Теллер

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя материал, назвал подобные публикации американских СМИ поиском сиюминутной славы. Он отметил, что любая ядерная держава моделируют ситуации применения оружия массового поражения и возможные последствия, однако, когда этим начинают заниматься журналисты, подобная деятельность становится «низкой и вульгарной». «Если в американском издании решили отбить хлеб у военных, которые занимаются моделированием стратегических войн, то это привело, без сомнения, к скандальному эффекту. Конечно, Россия на сегодняшний день способна ответить на любую военную угрозу. Именно поэтому никто и не рискнёт с ней связываться. А в том, что касается моделирования или прогнозирования применения ядерного оружия, журналисты американского издания могли бы просто попросить посетить пресс-конференцию в российском Минобороны, если бы хотели получить ответы на свои вопросы», — заявил он RT. В свою очередь, член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов указал, что, когда специалисты занимаются изучением последствий применения ядерного оружия, они моделируют взрыв на примере абстрактного многомиллионного города. «Но когда это моделируется на конкретном городе, в котором живут конкретные люди, тут сразу возникает много ассоциаций. Реагировать на это официально, наверное, бессмысленно. Нужно для себя понять, что мы имеем дело со страной, где не в шутку, а всерьёз обсуждается идея применения ядерного оружия, в том числе против нас», — отметил он в разговоре с RT. Сенатор добавил, что подобные ситуации являются поводом ещё больше укреплять российскую обороноспособность. «Это в чистом виде провокационная акция, которая направлена на разжигание ненависти к России, на устрашение российского народа. С другой стороны, это демонстрация американцами, что они могут вот так вот страшно «сокрушить» Москву, так, что там ничего не останется. То есть к реальности это не имеет вообще никакого отношения. Это однозначно их информационная акция, направленная на устрашение и формирование образа врага», — заявил в беседе с RT доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков. Он подтвердил, что моделирование применения ядерного оружия и зоны поражения с военной точки зрения является абсолютно рядовым событием. Напомним, в начале 2020 года в США на боевое дежурство заступили баллистические ракеты Trident II с боеголовками малой мощности W76-2. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятие США на вооружение тактических ядерных боезарядов малой мощности — опасный прецедент, который приведёт к снижению порога применения ядерного оружия. По её словам, подобными действиями Вашингтон фактически стирает грань «между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием», что «неизбежно ведёт к понижению ядерного порога и росту угрозы ядерного конфликта».