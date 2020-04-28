Воздушный кризис: к чему может привести разрыв сделки между американской компанией Boeing и бразильской Embraer

Бразильский авиастроительный конгломерат Embraer может найти нового иностранного партнёра после разрыва сделки с Boeing. Об этом заявил президент страны Жаир Болсонару. Ранее обе корпорации объявили о расторжении соглашения по созданию совместного предприятия, выступив при этом с взаимными обвинениями. Embraer объяснил поведение американских партнёров коммерческими и репутационными проблемами. Boeing действительно страдает от резкого падения объёмов перевозок и ограничений на эксплуатацию самолётов линейки 737 MAX после двух авиакатастроф. Как считают эксперты, корпорация разорвала сделку с бразильцами, чтобы повысить шансы на получение масштабной финансовой помощи от властей США.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил журналистам, что авиастроительный конгломерат Embraer может найти нового иностранного партнёра после выхода американской корпорации Boeing из сделки по созданию совместного предприятия.

«Мы ещё думаем. Золотая акция принадлежит нам, решение за мной (руководство Бразилии может влиять на принимаемые компанией решения. — RT). Если сделка действительно сорвётся, возможно, мы начнём переговоры с другой компанией», — приводит слова Болсонару бразильское деловое издание Valor Econômico.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление бразильской компании сообщило, что Embraer из-за аннулирования соглашения с Boeing собирается принять меры по экономии ресурсов.

«Мы предпринимаем дополнительные меры для сохранения нашей ликвидности и стабильного финансового положения в эти неспокойные времена», — говорится в документе.

О разрыве одной из крупнейших за последние годы сделок на авиастроительном рынке стало известно 25 апреля. Речь идёт о соглашении, которое Boeing и Embraer заключили 2018 году. В этом месяце реализация контрактных обязательств находилась на финальной стадии.

Своё решение Boeing аргументировала тем, что контрагент постоянно нарушал условия сделки. Американская сторона пыталась исправить ситуацию, но её «усилия оказались тщетны».

Также по теме «Надуманные претензии»: как США обвиняют Россию в «нарушении» Договора по открытому небу Соединённые Штаты пока не приняли окончательного решения по вопросу дальнейшего участия в Договоре по открытому небу (ДОН). Об этом...

«Boeing более двух лет усердно работала над завершением сделки с Embraer. В последние месяцы мы вели продуктивные, но в итоге всё же безрезультатные переговоры о невыполненных условиях MTA (Master Transaction Agreement — тип сделки, заключённой между Boeing и Embraer. — RT)... Мы глубоко разочарованы данной ситуацией. Однако в текущих условиях продолжение переговоров в рамках MTA не решит остающиеся проблемы», — отметили в Boeing.

При этом бразильская компания утверждает, что соблюдала пункты соглашения. С точки зрения Embraer, американские партнёры «неправомерно» вышли из сделки. Конгломерат заявил, что Boeing «использует надуманные ложные обвинения как предлог для того, чтобы уклониться от выполнения обязательств по закрытию сделки и выплате Embraer покупной цены в $4,2 млрд».

«Мы полагаем, что Boeing систематически затягивала сроки и неоднократно нарушала MTA из-за нежелания завершить транзакцию в свете собственного финансового положения, ситуации вокруг (лайнера) 737 MAX и других коммерческих и репутационных проблем», — считают в Embraer.

Как подчеркнули в бразильской компании, в отношении американских партнёров будут использоваться «все средства правовой защиты, чтобы добиться возмещения ущерба, понесённого в результате неправомерного расторжения и нарушения MTA». По условиям соглашения, Embraer может получить от Boeing компенсацию в $100 млн.

Embraer является одной из крупнейших аэрокосмических компаний в мире. Конгломерат специализируется на производстве пассажирских самолётов вместимостью до 120 человек и военной продукции для нужд бразильской армии.

Ожидания и результат

Соглашение между Boeing и Embraer содержало обязательства по созданию двух совместных предприятий. Первая компания должна была производить среднемагистральные пассажирские лайнеры, вторая — военно-транспортный самолёт KC-390. Совокупные инвестиции американцев в реализацию Master Transaction Agreement оценивались в $4,2 млрд.

Предполагалось, что доля Boeing в СП по выпуску гражданских машин составит 80% (20% — в собственности Embraer), в предприятии по производству KC-390 — 49% (51% — у Embraer). Из заявления американской корпорации о расторжении MTA следует, что договорённости о создании второго СП остаются в силе. Бразильцы эту информацию пока не комментировали.

Бразильский самолёт Phenom300E

Twitter

© @embraer

Западные аналитики связали сделку 2018 года между Boeing и Embraer с изменением конфигурации мирового рынка региональных самолётов. Корпорации решили объединить активы на волне возраставшей конкуренции со стороны европейского аэрокосмического концерна Airbus и канадской компании Bombardier.

Незадолго до заключения Master Transaction Agreement Bombardier продал Airbus 50,01% акций своей программы производства узкофюзеляжных самолётов средней дальности C Series (были переименованы в A220).

Кооперация Boeing и Embraer в рамках совместного предприятия была призвана оптимизировать расходы на выпуск гражданских лайнеров и повысить их конкурентные преимущества. По прогнозу американской стороны, к третьему году работы СП ежегодная экономия средств на производство машин могла составить $150 млн.

Также по теме На неопределённый срок: Boeing в январе приостановит производство 737 MAX Boeing в январе следующего года приостановит производство модели 737 MAX. Это связано с тем, что регулирующие органы не одобрили...

Опрошенные RT эксперты полагают, что Boeing пошла на разрыв MTA главным образом из-за серьёзных внутренних проблем. В планах руководства корпорации обратиться за финансовой помощью к властям США. В середине марта компания заявила, что нуждается в $60 млрд. Эта сумма, как утверждают в Boeing, необходима для поддержки всей аэрокосмической отрасли страны.

По данным рейтингового агентства S&P Global Ratings, Boeing страдает из-за резкого падения объёмов авиаперевозок (в результате пандемии коронавируса) и отказа многих ведущих авиакомпаний от эксплуатации новейших лайнеров линейки 737 MAX.

Компания фактически лишена возможности продвигать на рынок данные машины после авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии 10 марта 2019 года и 29 октября 2018 года соответственно. Обе аварии произошли с моделью Boeing 737 MAX 8. Предварительной причиной крушения в обоих случаях называются дефекты в системе управления полётом.

На этом негативном информационном фоне американские и зарубежные перевозчики начали отказываться от запланированных покупок самолётов семейства 737 MAX. Позднее полёты этих машин были полностью приостановлены.

«Boeing охватил масштабный кризис. К сложностям в реализации программы 737 MAX добавилось резкое снижение спроса на воздушные суда из-за распространения коронавирусной инфекции. И в ближайшее время ситуация для американской компании вряд ли улучшится, она продолжит нести финансовые потери», — отметил в разговоре с RT исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Завод корпорации Boeing

© Boeing

В надежде на помощь

В беседе с RT Генеральный директор Центра стратегических разработок в гражданской авиации Антон Корень предположил, что разрыв сделки с Embraer продиктован стремлением Boeing получить финансовую поддержку американских властей. В связи с этим заокеанская компания нашла предлог для отказа инвестировать в гражданский проект с участием Embraer.

«Boeing претендует на получение финансовой помощи за счёт средств федерального правительства США. В условиях обращения за помощью на $60 млрд приобретение активов может выглядеть неоднозначно и привести к блокировке выгодного для Boeing решения», — рассуждает Корень.

При этом, как считает эксперт, Embraer сможет преодолеть трудности, которые создали американские партнёры. Об этом, по словам Кореня, свидетельствует высокий спрос на региональные самолёты, сохраняющийся, несмотря на вызванный пандемией кризис.

«Embraer по итогам 2019 года имел на счетах финансовые остатки в $2,3 млрд. Также бразильская компания вполне может стать получателем госгарантий собственного правительства», — отметил Корень.

Аналогичной точки зрения придерживается Олег Пантелеев. По его оценке, от разрыва сделки бразильская компания понесёт «умеренные потери» — массовой отмены заказов на самолёты, которые выпускает Embraer, в мире не ожидается. При этом, как говорит собеседник RT, Boeing будет тяжелее выбираться из кризиса.

«Текущее положение дел на мировом рынке, мягко говоря, не способствует реализации масштабных сделок. В этом контексте отмена соглашения, на которую пошла Boeing, выглядит закономерной. Компания находится в ситуации, когда ей самой нужна масштабная помощь извне», — констатировал Пантелеев.