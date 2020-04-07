«Даже градусника нет»: как россияне содержатся в иностранных тюрьмах на фоне распространения COVID-19

Двое граждан России — Павел Косов и Михаил Ивкин — уже более двух лет сидят во французской тюрьме. В 2018 году их сняли с рейса Мюнхен — Бильбао и экстрадировали во Францию по обвинению в участии в беспорядках по предварительному сговору на Евро-2016.

Супруга Михаила Ивкина Юлия сообщила RT, что в тюрьме, где содержится муж, заключённые болеют коронавирусной инфекцией.

«Он позвонил мне, сказал, что троим заключённым поставили диагноз «коронавирус», — рассказывает Юлия. — Но выпускать мужа не планируют. И это на самом деле страшно. Их держат ни за что, ещё и угроза жизни возникла».

При этом, по словам Юлии, медицинская помощь в тюрьме фактически не оказывается. «Знаю, что у него болело плечо и шесть месяцев к нему не мог прийти врач, — рассказывает Юлия. — Мы написали адвокату, ждём его ответа».

Адвокат Михаила Ивкина Пётр Куршин сообщил, что из официальных источников известно, что в марсельской тюрьме уже порядка десяти заболевших коронавирусной инфекцией среди заключённых, шесть надзирателей находятся на карантине с подозрением на коронавирус.

«Михаил Ивкин находится в смертельной опасности, в связи с чем мы прилагаем все возможные усилия, чтобы изменить меру пресечения. В частности, написали ходатайство на консула, который находится во Франции. Вице-консул с нами на связи, но пока не даёт точных сроков, когда они со своей стороны на основании нашего ходатайства сделают своё ходатайство в адрес генерального прокурора провинции, где находится Михаил. Мы видим больший потенциал в положительном результате, именно если со стороны наших государственных структур будет обращение в государственные структуры Франции», — заметил адвокат.

Как рассказала RT Ирина Косова, мать Павла Косова, другого фигуранта дела о беспорядках на Евро-2016, для него и его сокамерников сократили прогулки, отменили занятия в школе и спортивные тренировки, но больше никаких мер по защите от вируса не приняли.

«Я хочу набрать адвокату, чтобы написать ходатайство об изменении меры пресечения. Ничего не меняется, следствие шло два года непонятно по какой причине. Теперь до суда ещё год ждать. Какой-то замкнутый круг. Самое страшное — что их обвиняют в криминальной статье, мол, они вооружённая группа лиц, которая хотела уничтожить ЧМ. Они пришили эту статью, поэтому всё это так и тянется. Уже все поляки, англичане, которые там хулиганили, отсидели по неделе — по две, а наши уже десятку оттрубили все вместе», — говорит его мама.

Нечеловеческое отношение суда

Во Франции содержится и российский программист Александр Винник. Его арестовали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Винника обвиняют в отмывании денег, на виртуальных площадках. Выдачи программиста также требовали Россия и Франция, власти последней подозревают Винника в вымогательстве и отмывании денег в составе преступной группировки. В итоге Винник был экстрадирован во Францию.

Александр Винник

© LOUISA GOULIAMAKI / AFP

Как сообщил RT адвокат Винника Тимофей Мусатов, защита пыталась добиться освобождения программиста из-под стражи в связи с пандемией.

«Имея официальную информацию о несоблюдении норм в тюрьме, в которой Винник находится, подали заявление об изменении меры пресечения. Вчера суд рассмотрел и отказал нам в этом. Без какой-либо мотивировки», — рассказал адвокат.

По его словам, у Винника хроническое заболевание крови, он ослаблен в результате многодневных голодовок после перевода.

«Эта тюрьма построена сразу после разрушения Бастилии. Поскольку тюрьма очень старая в ней невозможно соблюдать никаких мер, связанных с пандемией», — рассказал Мусатов.

Защитник отметил, что посольство РФ предоставило Виннику квартиру, обеспеченную системами видеонаблюдения, которые позволяют контролировать его местонахождение, но судья все равно отказал.

«Винник — российский гражданин. В последнее время достаточно много примеров нечеловечного отношения к гражданам России, не только к Александру Виннику», — заявил адвокат.

Адвокат перестал выходить на связь

Россиянка Богдана Осипова попала в американскую тюрьму за попытку вывезти собственных детей, которых нажила с гражданином США. Американский суд посчитал её виновной в попытке похищения и вымогательстве денег у мужа.

Богдана Осипова

© change.org

Как сообщила RT мама Богданы Юлиана Филипюк, адвокаты её дочери неожиданно перестали выходить на связь. Между тем, уже была официальная информация, что один из сотрудников тюрьмы, где содержится Богдана был положительно протестирован на коронавирус.

«Насколько мне известно, судьи штата Огайо и Нью Джерси принимают радикальные меры, чтобы сохранить жизнь заключенных, многих отпускают под домашнее наблюдение. Но это же все делается по ходатайством — в нашем случае адвокаты не выходят на связь, мы даже не знаем, что делать», — сообщила RT она.

Ранее RT рассказывал о том, что родные Осиповой направили письма властям США с просьбой отпустить её под домашний арест или помиловать.

Стоит отметить, что власти некоторых штатов приняли решение о досрочном освобождении неопасных осуждённых. Заключённых отпускают в Калифорнии, Нью-Йорке, Техасе и ещё не менее десяти штатах, передаёт The Wall Street Journal 23 марта. Семья Осиповой отмечает, что она «уже отбыла половину срока без единого нарушения», поэтому есть основания для её досрочного освобождения.

Обещали выдать препараты

Российский бизнесмен Олег Никитин оказался в американской тюрьме в 2019 году, его обвиняют в нарушении санкционного законодательства. Предприниматель якобы обманом в обход санкций приобрёл турбину для газового генератора стоимостью около 17 миллионов долларов. За это он может получить 20 лет тюремного заключения и миллион долларов штрафа.

По словам жены бизнесмена Натальи Никитиной, благодаря сотрудникам МИДа удалось наконец добиться для Олега послаблений в режиме.

Женщина рассказывает, что его наконец начали сносно кормить, за несколько месяцев муж потерял 24 кг.

«Сейчас ему привозят горячую пищу, для Америки это не типично. До этого был только хлеб и вода. Охранник сейчас приходит, дает, и смотрит, чтобы сокамерники не отняли. Он сам немного повеселел, хотя ситуация для нас —полная катастрофа. Но Олег — настоящий мужик, держится, не раскисает. Меня старается все время поддержать, спрашивает про детей. Ему стали давать звонить. Хотя бы два раза в неделю я слышу его голос», — рассказывает она.

Женщина отмечает, что у её мужа целый ряд хронических заболеваний и инвалидность второй степени. «Верю, что ему дадут препараты, посетит врач», —сообщила она.

При этом суд в очередной раз перенесли, он уже больше полугода находится в СИЗО.

«Сейчас было подано ходатайство на имя прокуроров и судьи об изменении меры пресечения в связи с пандемией коронавируса. Мы знаем, что в тюрьмах отпускают сейчас заключенных, тех у кого небольшие сроки и более старшего возраста, и страдающих хроническими заболеваниями», — сообщила она.

Заразится один — будет повальная эпидемия

Виктор Бут был задержан в 2008 году в Таиланде, по обвинению в незаконных поставках оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которая считается в США террористической. Его экстрадировали в США и в апреле 2012 года приговорили к 25 годам тюремного заключения.

5 апреля его жена Алла Бут сообщила, что он уже неделю не выходил на связь, хотя ему полагается 3 звонка в неделю.

Виктор Бут

Reuters

© Sukree Sukplang

«Мы в панике», — написала она в соцсетях. Ранее она рассказала RT, что тюрьму, где находится Бут закрыли на карантин.

«В тюрьме ужас, что происходит. Там, конечно, паника. Виктор сказал, что тюрьму закрыли от посещения родственников. Он переведен в блок особого режима, сейчас может быть это к лучшему, там максимум находится 25-30 человек и одиночные камеры. На общем режиме очень большая скученность, поэтому там эпидемия быстрей распространиться», — сообщила Алла.

По её мнению, маловероятно, что в тюрьме будет оказана какая-либо медицинская помощь.

«Если вдруг что-то случится, там случится повальная эпидемия. Как у них это было с обычным гриппом. Заболел один сотрудник — заболел весь блок», — уверена Алла Бут.

Из-за карантина Виктора не смогли его посетить сотрудники российского посольства, хотя визит был назначен на 16 марта. «Он готовился около полугода, постоянно откладывался и теперь неизвестно, когда удастся Виктора посетить и с ним переговорить. Созвониться с ним пока сотрудники посольства тоже не смогли», — рассказала Алла.

Санитарные нормы не соблюдаются

В миграционной тюрьме в штате Пенсильвания уже больше месяца находится российский программист Станислав Лисов. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил его к четырем годам тюрьмы за кражу денег со счетов в американских банках с помощью «трояна» NeverQuest. Программисту грозило до 35 лет лишения свободы, но учел уже отбытый срок и примерное поведение.

Станислав Лисов

© Кадр: видео YouTube

В Пенсильвании должен был начаться процесс депортации Лисова в Россию, но США захлестнула пандемия. Как рассказала RT супруга программиста Дарья Лисова, по документам его должны экстрадировать в Россию 10 июня.

«Мы говорили с адвокатами, чтобы ускорить этот процесс в связи с коронавирусом. Но в тюрьме ввели карантин — запретили визиты, правда, добавили бесплатные звонки», — пояснила она.

При этом, по словам женщины, никакие санитарные нормы там не соблюдаются — в камере 80 человек, все выходят в общий двор. Сам он страдает от зубной боли, но никакой помощи не получает.

«Туалет один и за шторкой, если кто-то заболеет, это будет труба!», — добавила она.

Нет даже градусника измерить температуру

Российский летчик Константин Ярошенко был доставлен в США из Либерии, где его арестовали в мае 2010 года. Там его взяли американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков. По их мнению, он намеревался перевезти крупную партию кокаина.

Константин Ярошенко, задержанный в Либерии американскими спецслужбами по подозрению в наркоторговле

РИА Новости

7 сентября 2011 американский суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. Сам летчик полностью отрицает свою вину, и считает свое дело провокацией. Сейчас он находится в американской тюрьме Данберри.

Как сообщила RT его жена Виктория, Константин уже несколько недель жалуется на простудное заболевание.

«Мы обратились по оказанию медицинской помощью в госдеп США. С супругом общалась, он говорит, что лежит с температурой, но точно сказать какая не может — у них даже градусника нет», — сообщила она.

По её данным, ситуация с распространением коронавирусной тюрьме, где содержится её муж стремительно ухудшается. Болеют десятки заключённых, но в больницы их не отвозят, так как они переполнены гражданским населением.

Между тем, постпредство России при ОБСЕ ранее выразило надежду на возвращение Ярошенко домой из-за пандемии коронавирусной инфекции.