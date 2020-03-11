«Между двойкой и тройкой»: Путин об отношениях с США и актуальности Мюнхенской речи

Соединённые Штаты Америки хотят обеспечить существование Украины за счёт России. Такое мнение высказал Владимир Путин. При этом он указал, что Вашингтон «обхаживает и взял под внешнее управление» Киев. Глава государства также отметил, что основным мотивом введения финансовых ограничений против РФ могли стать попытки продвинуть на рынках Европы более дорогой сжиженный газ США. Вместе с тем российский лидер оценил на тройку уровень отношений между Москвой и Вашингтоном.

Отношения между Россией и Соединёнными Штатами Америки можно оценить на уровне «между двойкой и тройкой». Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент РФ Владимир Путин.

«Ближе к тройке всё-таки», — заявил Путин.

Российский лидер при этом заметил, что у него со всеми американскими коллегами выстраивались «достаточно конструктивные отношения». В то же время он указал, что один из них — Барак Обама — позволил себе высказать тезис, согласно которому американцы — особая нация, имеющая «особые права, эксклюзивные, чуть ли не на весь мир».

«Господь всех создал одинаковыми с одинаковыми правами. И поэтому говорить, что у кого-то есть эксклюзив на что-то, мне кажется, абсолютно неоправданно», — пояснил президент.

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Владимир Путин также рассказал о личном общении с действующим главой Белого дома Дональдом Трампом. Лидеры двух стран обращаются друг к другу по имени.

«Он меня Владимиром называет, я его — Дональдом», — подчеркнул он.

К тому же российский лидер указал, что со вступлением Трампа в должность президента США увеличился товарооборот между государствами. Кроме того, есть положительное сотрудничество в области борьбы с терроризмом, в частности, по пресечению деятельности лиц, готовивших теракты в Санкт-Петербурге.

«Они давно работали за ними. Потом ФБР это дело передало в ФСБ, эту информацию... В данной ситуации наши не поймали. Наши много ловят. У нас они десятки предупреждают террористических актов, это же ловят, выхватывают. Счёт идёт на несколько десятков в год. Вот эту ситуацию американцы отследили. Спасибо им большое, они передали», — заметил Путин.

Напомним, что американские спецслужбы два раза сообщали российским коллегам о террористах, планировавших совершение терактов в Санкт-Петербурге. Первый эпизод — декабрь 2017 года, второй — декабрь 2019-го. Владимир Путин оба раза выражал благодарность Дональду Трампу за «информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России».

Мюнхенская речь, Украина, Саакашвили

Владимир Путин также оценил актуальность речи, произнесённой им в ходе Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года. По словам главы государства, он не считает, что погорячился в тот момент, а сейчас её тезисы повторяют, в частности, руководители Германии, которые тогда рассердились на него.

«Я говорил о том, что недопустимо, когда одна страна, Соединённые Штаты, распространяет свою юрисдикцию за рамки своих национальных границ. Но сегодня ведь руководство, скажем, Германии именно это и говорит, что это недопустимо, когда Соединённые Штаты накладывают вторичные санкции. То есть на компании, которые к самим Соединённым Штатам не имеют никакого отношения, пытаясь помешать реализации их национальных интересов», — заметил Путин.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал закон об оборонном бюджете страны, который включает в себя санкции против компаний, участвующих в строительстве российских трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

В контексте магистральных трубопроводов Владимир Путин заметил, что США всегда были против развития экономических отношений между Россией и Европой.

Российский лидер также указал, что ввод финансовых рестрикций был, в частности, обусловлен желанием Вашингтона обеспечить транзит через территорию Украины.

«Они Украину там обхаживают и взяли её под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать. За счёт транзитных денег, чтобы Украина хоть чего-то там получала от нас. Ладно, мы согласны, потому что в целом, в связи с ростом потребления газа в Европе в целом и в Украине в частности, и мы будем заинтересованы. Мы и дальше будем транзитировать. Поменьше объём, но мы будем это делать», — заметил президент.

Однако он подчеркнул, что если после подписания транзитного договора с Киевом санкции не снимут, то у американцев останется ещё один мотив — обеспечение конкурентных преимуществ для своего сжиженного газа.

Напомним, в конце декабря 2019 года Киев и Москва договорились о новом транзитном контракте на пять лет, в течение которых через украинскую ГТС проведут порядка 225 млрд кубометров российского газа. В 2020 году объём транзита должен составить 65 млрд кубометров, а в 2021—2024 годах — по 40 млрд.

Помимо этого, российский лидер рассказал об обещании, которое ему давал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Владимир Путин заметил, что советовал тому «ни в коем случае не пытаться решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом».

«Не, не, я никогда этого не сделаю!» — и попёр. Попёр — получил!» — заметил российский президент.

По его словам, именно грузинский экс-лидер способствовал охлаждению отношений между Москвой и Тбилиси.

«Они отпрыгнули в сторону. И мы здесь ни при чём. Это пускай они скажут спасибо Михаилу Николаевичу», — заметил Путин.