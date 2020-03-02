Требовал поговорить с бывшими коллегами и представителями СМИ: что известно о захвате заложников на Филиппинах

В столице Филиппин Маниле вооружённый мужчина захватил заложников в торговом центре. Нападавшим оказался бывший охранник ТЦ, который, по предварительным данным, был уволен из-за длительного отсутствия на работе. Мужчина требовал предоставить ему возможность поговорить с бывшими коллегами и с журналистами. После того как несколько сотрудников охранного предприятия публично принесли извинения и пообещали покинуть свои посты, нападавший отпустил заложников. В результате произошедшего пострадал один человек.

В столице Филиппин Маниле освободили всех заложников, захваченных вооружённым мужчиной в местном торговом центре.

Как стало известно, напавшим оказался Арчи Парай, ранее работавший в ТЦ охранником. По данным СМИ, ему от 30 до 40 лет. По некоторым данным, мужчина был уволен, так как отсутствовал на работе более двух недель.

Парай открыл стрельбу, после чего захватил около 30 человек на втором этаже здания. По данным местных СМИ, почти все заложники оказались сотрудниками комплекса.

В результате атаки ранение получил сотрудник службы охраны. Полиция эвакуировала посетителей торгового центра и оцепила здание.

Полиция около торгового центра в Маниле после захвата заложников

Во время захвата заложников представители местных властей сообщили журналистам, что преступник требовал возможности пообщаться по видеозвонку с другими охранниками и лично поговорить с представителями СМИ. Якобы эти требования были связаны с обстоятельствами увольнения мужчины.

В свою очередь, руководство торгового центра разместило на своей странице в Facebook заявление, в котором подтвердило, что взявший заложников является бывшим сотрудником охранного предприятия.

«Ранение получил сотрудник охраны, но он уже госпитализирован. В данный момент наша первоочередная задача — обеспечить безопасность сотрудников и общественности», — говорилось в заявлении.

Как сообщил телеканал Channel News Asia, в ходе переговоров преступник отказался назвать точное число заложников, однако развернул камеру в их сторону, чтобы показать, что все они живы. Он также пообещал, что все они будут освобождены, если полиция выполнит его требования.

Позже на пресс-конференции, организованной полицией, несколько сотрудников охранного предприятия, занимавших руководящие должности, зачитали заявления с извинениями перед Параем и пообещали покинуть свои посты. В полиции уточнили, что среди них оказались руководитель службы обеспечения охраны и безопасности торгового центра Greenhills Фернандо Солина, ответственный за обеспечение безопасности ТЦ Сальвадор Кападосия, оперативный сотрудник охранного агентства Safeguard Armor Security Corporation (SASCOR) Генри Туасон и заместитель директора SASCOR Фредерик Гравадор.

Участники конференции отметили, что согласились на выполнение требований преступника, чтобы избежать усугубления ситуации.

В свою очередь, очевидец инцидента гид Максим Бычков рассказал радио Sputnik, что место, где произошёл инцидент, не является популярным у туристов. Он добавил, что нападавший открыл стрельбу, «чтобы напугать» людей.

«Это бывший охранник, он не был на работе около недели по неуважительной причине, потом пришёл на работу, взял с собой гранату и пистолет, захватил 30 человек, произвёл несколько выстрелов — не по людям, а чтобы напугать… Молл находится в 10 минутах пешком от того места, где я живу. Русские туристы там вряд ли есть, место не очень туристическое. Хотя там есть базар, где жемчуг продают, кто-то там запросто может оказаться», — уточнил Бычков.

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После того как власти выполнили его требования, Парай освободил заложников и сдался полиции.

В начале февраля крупный инцидент с захватом заложников произошёл в Таиланде. В городе Корат военнослужащий одной из частей Сухопутных войск страны Чакрапант Тхомма застрелил своего командира и ещё двух человек в военном лагере, после чего угнал внедорожник HMMWV, на котором проехал по городу, открывая по прохожим огонь из автоматической винтовки. После этого он остановился около торгового центра Terminal 21, где начал стрелять по посетителям, а затем захватил заложников в здании. Свои действия стрелок освещал в социальной сети Facebook до того момента, пока его профиль не заблокировали. В результате спецоперации нападавший был ликвидирован. Жертвами атаки стали около 30 человек, более 50 получили ранения. Как сообщил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, причиной трагедии стал конфликт между преступником и его сослуживцами из-за продажи дома.