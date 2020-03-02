Находящийся на Филиппинах гид прокомментировал захват заложников в ТЦ в Маниле

Короткая ссылка
Гид на Филиппинах Максим Бычков прокомментировал захват заложников вооружённым человеком в торговом центре в Маниле.
Находящийся на Филиппинах гид прокомментировал захват заложников в ТЦ в Маниле
  • Reuters

«Сейчас ведутся переговоры, пока неизвестно, что он хочет. Молл находится в десяти минутах пешком от того места, где я живу. Русские туристы там вряд ли есть, место не очень туристическое. Хотя там есть базар, где жемчуг продают, кто-то там запросто может оказаться. Но пока информация скудная», — уточнил Максим Бычков в беседе с радио Sputnik.

Ранее, как сообщала газета The Manila Times, 27 сотрудников ТЦ в центре Манилы были взяты в заложники уволенным охранником.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить