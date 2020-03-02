Находящийся на Филиппинах гид прокомментировал захват заложников в ТЦ в Маниле

Гид на Филиппинах Максим Бычков прокомментировал захват заложников вооружённым человеком в торговом центре в Маниле.

«Сейчас ведутся переговоры, пока неизвестно, что он хочет. Молл находится в десяти минутах пешком от того места, где я живу. Русские туристы там вряд ли есть, место не очень туристическое. Хотя там есть базар, где жемчуг продают, кто-то там запросто может оказаться. Но пока информация скудная», — уточнил Максим Бычков в беседе с радио Sputnik.

Ранее, как сообщала газета The Manila Times, 27 сотрудников ТЦ в центре Манилы были взяты в заложники уволенным охранником.