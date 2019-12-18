«Мушарраф был невольным союзником США»: будет ли казнён бывший президент Пакистана

Бывший президент Пакистана 76-летний Первез Мушарраф приговорён к смертной казни. Специальный суд, созданный для расследования обвинений, выдвинутых против бывшего руководителя страны, признал его виновным в государственной измене: в 2007 году по указанию Мушаррафа были арестованы члены Верховного суда, приостановлено действие конституции, а в стране было введено чрезвычайное положение. Однако, по мнению экспертов, нынешний приговор носит символический характер, связанный скорее с внутриполитической обстановкой в стране, и власти Пакистана не станут добиваться его исполнения. Тем более ОАЭ, где уже три года скрывается Мушарраф, не выдают политэмигрантов. Стоит учитывать и отношение Вашингтона к бывшему лидеру Пакистана: без его поддержки США вряд ли смогли бы провести операцию по вторжению в Афганистан в 2001 году, полагают эксперты.

В Пакистане приговорён к смертной казни генерал Первез Мушарраф, правивший страной с 1999 по 2008 год. Ему ставится в вину введение чрезвычайного положения в 2007 году. Приговор вынесен специально созданным судом из трёх судей, председателем которого является глава Высокого суда города Пешавара Вакар Ахмад Сэтх.

«Первез Мушарраф признан виновным в соответствии с шестой статьёй Конституции Пакистана», — заявил Reuters юридический представитель правительства страны Салман Надим.

Эта правовая норма признаёт государственным изменником «любого человека, который отменяет, подрывает или приостанавливает действие» основного закона, применяя при этом насилие или угрозу насилия. По мнению суда, Мушарраф, как инициатор введения военного положения, приостановившего действие ряда конституционных свобод, под это определение подпадает.

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Генерал пришёл к власти в 1999 году в результате военного переворота. В 2001 году он объявил себя президентом страны. Но за семь лет правления Мушаррафа политическая стабильность в Пакистане так и не наступила. Главная причина заключается в том, что в соседнем Афганистане в 2001 году началась операция сил НАТО, которую Мушарраф поддержал и, со своей стороны, развернул на пакистанской территории борьбу против религиозных радикалов.

В 2008 году на фоне вспыхнувших протестов в стране он оставил свой пост и уехал в Лондон. В 2013 году Мушарраф вернулся, чтобы принять участие в парламентских выборах, однако властями Пакистана против него было выдвинуто сразу несколько обвинений. Бывший лидер исламской республики был арестован и помещён под домашний арест. В одном из уголовных дел, возбуждённых против него в 2014 году, фигурировало обвинение в государственной измене. По нему и был вынесен приговор.

Однако в 2016 году власти республики разрешили Мушаррафу покинуть Пакистан, чтобы пройти курс лечения в ОАЭ. На родину политик уже не вернулся.

Союзник США

В ноябре Мушарраф из госпиталя в Дубае выпустил обращение, где заявил, что считает процесс против себя несправедливым. Из заявления политика следует, что возвращаться добровольно на родину он не хочет.

У Мушаррафа остаётся немало сторонников в Пакистане

Reuters

© Akhtar Soomro

Эксперты считают маловероятным, что Мушарраф вернётся и предстанет перед судом.

«Поскольку он находится в изгнании, то, скорее всего, Арабские Эмираты выдавать его не станут. И поэтому нынешний приговор имеет в большей степени символическое значение», — сказал в беседе с RT доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.

Такой же точки зрения придерживается и старший научный сотрудник отдела Центра международной безопасности ИМЭМО Владимир Сотников. По его словам, выдача Мушаррафа Пакистану маловероятна даже не столько потому, что на ней особенно не будут настаивать власти Пакистана, сколько по причине того, что на выдачу бывшего лидера страны не пойдут власти ОАЭ.

«Их политика в данном вопросе давно определена: власти ОАЭ политэмигрантов не выдают. Кроме того, не следует забывать, что Мушарраф покинул страну не с пустыми руками. У него достаточно возможностей, чтобы просто купить себе право остаться в Дубае», — считает Сотников.

По мнению Бориса Волхонского, приговор Мушаррафу в первую очередь свидетельствует об усилении политической оппозиции, выступающей против военных.

«История этой страны сложилась так, что практически ни одно серьёзное решение в политической жизни не принималось без участия армии. Так было, даже если правительство являлось, как сейчас, гражданским. Смертный приговор Мушаррафу был вынесен для того, чтобы показать, что ситуация несколько меняется, что гражданские власти способны действовать без оглядки на вооружённые силы», — полагает эксперт.

Владимир Сотников также считает, что приговор Мушаррафу является политическим и носит символический характер.

«С юридической точки зрения никаких преступлений Мушарраф не совершал, кроме того, что он в своё время сместил премьер-министра Наваза Шарифа. В принципе, в Пакистане это не считается уголовным преступлением», — сказал он RT.

Процесс над свергнутым диктатором, пришедшим к власти в результате военного переворота, крайне необычен для Пакистана, считают эксперты.

«Военные перевороты происходили здесь не раз. И обвинение в госизмене, которое предъявлено Мушаррафу, никому никогда не предъявляли», — отметил профессор кафедры востоковедения МГИМО (У) МИД России Сергей Лунёв в беседе с RT.

Двойственная позиция Штатов

Эксперты не исключают, что, несмотря на тяжесть приговора, Мушарраф в дальнейшем может быть оправдан — на этом может настаивать его влиятельный зарубежный союзник Вашингтон. По мнению Владимира Сотникова, маловероятно, что американцы останутся безучастными к процессу над бывшим лидером Пакистана, ведь без поддержки тогдашнего пакистанского руководства США вряд ли смогли бы провести операцию по вторжению в Афганистан в 2001 году.

Афганские религиозные радикалы получали поддержку из Пакистана

Reuters

«Естественно, американцы будут защищать Мушаррафа», — полагает Сотников.

В свою очередь, Борис Волхонский полагает, что США вступятся за пакистанского лидера, чтобы не дать повод исламским радикалам использовать процесс над Мушаррафом в своей пропаганде.

«Когда американцы начали операцию против талибов в 2001 году, исламисты в Афганистане и Пакистане были очень недовольны тем, что на начальном этапе Мушарраф оказал помощь и поддержку американцам. Поэтому они будут считать этот приговор своего рода возмездием за сотрудничество с США», — сказал Волхонский.

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Вместе с тем ряд экспертов полагают, что отношение американцев к делу Мушаррафа более сложное.

«Сам Мушарраф как-то говорил, что сотрудничать с США его побудили слова одного из американских чиновников, якобы сказавшего ему, что если Пакистан откажется помогать, то американцы вернут его своими бомбами в каменный век», — пояснил Сергей Лунёв.

При этом Лунёв напомнил, что пакистанская армия после свержения Мушаррафа заняла весьма осторожную позицию в вопросе сотрудничества с Вашингтоном, поскольку идея поддержки афганской операции НАТО крайне непопулярна в Пакистане. Так было в 2001 году, и ситуация не изменилась до сих пор, считает эксперт.

«Вспомните, где жил Усама бен Ладен. В самом охраняемом военными городе Пакистана», — подчеркнул Лунёв.

Напомним, лидер террористической группировки «Аль-Каида»* был убит в ночь на 2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботтабаде, где он, предположительно, скрывался с 2005 года — то есть ещё с того периода, когда Пакистаном руководил Мушарраф.

С момента гибели террориста №1 появилось немало свидетельств того, что так долго и успешно он скрывался не без помощи пакистанских силовиков.

Так, в 2013 году телеканал Al Jazzera опубликовал отчёт специальной комиссии, учреждённой Верховным судом Пакистана, которая расследует действия американских спецслужб по задержанию Усамы бен Ладена. В нём утверждается, что пакистанские власти имели множество шансов задержать террориста. Однако за шесть лет его поисков внимание пакистанских силовиков почему-то не привлекла вилла в Абботтабаде, окружённая колючей проволокой. В отчёте комиссии это названо всего лишь преступной халатностью пакистанских военных.

Однако у американцев может быть иное мнение на этот счёт, отмечает Лунёв.

«Совершенно очевидно, что США будут выступать против исполнения смертного приговора Мушаррафу. Им не нужно, чтобы сотрудничавший с ними столько лет политик был казнён. Но вместе с тем у Вашингтона вовсе нет никакого резона полностью оправдывать этого человека и считать его на 100% своим», — заключил эксперт.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.