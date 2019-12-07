«Отвратительное и варварское преступление»: в Эр-Рияде предложили США помощь в расследовании стрельбы на базе ВМС

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд поручил спецслужбам королевства сотрудничать с американскими властями в расследовании инцидента со стрельбой на базе ВМС во Флориде, которую устроил саудовский военный. По его словам, подданные королевства разгневаны «варварскими действиями стрелка». Между тем в конгрессе США призвали пересмотреть программы подготовки иностранных военных после произошедшего. В то же время американские СМИ сообщили о задержании шести граждан Саудовской Аравии возле базы для допроса.

Саудовская Аравия готова оказать помощь властям Соединённых Штатов Америки в расследовании инцидента со стрельбой, которую устроил подданный королевства на авиационной базе Военно-морских сил США Пенсакола в штате Флорида. Об этом в телефонном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом заявил король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд.

Он выразил свои соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. По его словам, совершивший это «отвратительное преступление» не олицетворяет собой саудовский народ, для которого американцы — друзья и союзники.

«Его Величество поручило спецслужбам безопасности Саудовской Аравии сотрудничать с соответствующими американскими ведомствами, чтобы выявить информацию, которая поможет определить причину ужасного нападения», — говорится в сообщении посольства королевства.

О телефонном разговоре с саудовским королём также рассказал сам Дональд Трамп. Глава Белого дома сообщил, что, по словам короля, саудовский народ сильно «рассержен варварскими действиями стрелка».

В Генеральном секретариате Совета старших теологов Саудовской Аравии назвали «чудовищным преступлением против неприкосновенности человеческой жизни» инцидент со стрельбой на военной базе в штате Флорида. В их заявлении отмечается, что «в исламе подобное кровопролитие и акты запугивания невинных людей считаются противозаконными».

В свою очередь заместитель министра обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Сальман отметил, что сам, как и многие другие военнослужащие королевства, проходил обучение на этой военной базе. По его словам, полученные в США знания использовались в борьбе с терроризмом и против других угроз. Произошедшее трагическое событие осуждается всеми в Саудовской Аравии, добавил он.

Вид на базу ВМС США Пенсакола в штате Флорида

Reuters

© U.S. Navy/Patrick Nichols

Заметим, что бывший губернатор, а ныне сенатор от штата Флорида Рик Скотт после инцидента выступил за пересмотр программы подготовки иностранных военных в Соединённых Штатах. По его мнению, произошедшее следует рассматривать как террористический акт вне зависимости от мотивов стрелка.

«Я весьма обеспокоен тем, что стрелявший в Пенсаколе был иностранцем, проходившим подготовку на базе в США. Сегодня я призываю к полному пересмотру программ военной подготовки иностранных граждан в Америке. Нам не следует обеспечивать военную подготовку лицам, стремящимся причинить нам вред», — написал он в Twitter.

В свою очередь действующий губернатор Флориды Рон Десантис подчеркнул, что «6 декабря 2019 года стало мрачным днём для этого замечательного места». По его словам, возникает много вопросов в связи с тем, что нападавшим оказался иностранный гражданин, проходивший военное обучение в США. Он также призвал Эр-Рияд компенсировать ущерб, причинённый жертвам трагедии, поскольку преступником оказался их подданный.

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Утром в пятницу, 6 декабря, примерно в 06:30 по местному времени (14:30 мск) военнослужащий ВВС Саудовской Аравии, который проходил обучение на базе ВМС США Пенсакола, устроил стрельбу в здании учебно-тренировочного корпуса военной базы. В результате его нападения погибли трое человек, ещё восемь получили ранения. Злоумышленник был ликвидирован помощниками шерифа округа Эскамбиа, в котором расположена авиабаза.

Отметим, что неофициально база в Пенсаколе считается «колыбелью военно-морской авиации» США, поскольку на ней проходят обучение офицеры ВМС, корпуса морской пехоты и береговой охраны. Службу здесь несут порядка 16 тыс. военных, еще около 7,4 тыс. гражданских лиц работают на её территории.

По данным американских СМИ, преступником оказался младший лейтенант ВВС Саудовской Аравии Мохаммед Саид Альшамрани. Для нападения он использовал пистолет Glock 45. Согласно информации портала SITE Intelligence Group, отслеживающего деятельность террористов в интернете, незадолго до случившегося пользователь, чьё имя совпадает с именем стрелка, опубликовал в Twitter пост, в котором критикуется поддержка Израиля со стороны Соединённых Штатов, а сами США называются «нацией зла». Между тем подлинность аккаунта до сих пор не подтверждена властями.

AFP

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Кроме того, телеканал Fox News со ссылкой на должностное лицо Соединённых Штатов сообщил о задержании около авиабазы ВМС Пенсакола шести граждан Саудовской Аравии после инцидента со стрельбой. Их взяли под стражу для допроса.

Ранее на этой неделе, 4 декабря, аналогичное нападение с применением огнестрельного оружия произошло на военно-морской базе Пёрл-Харбор — Хикэм Вооружённых сил США, расположенной в штате Гавайи недалеко от Гонолулу. Там стрелок убил двоих, после чего покончил с собой. Обстоятельства случившегося выясняются.