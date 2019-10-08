Вопрос объективности: спецпредставитель ОБСЕ на Украине напомнил об исторически российской принадлежности Крыма

Крым входил в состав России и в советские времена, и до распада империи в 1917-м, и это нужно осознавать для более объективного понимания вопроса полуострова. Об этом участникам международной конференции в австрийском Зальцбурге напомнил спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине Мартин Сайдик. Дипломат отказался давать субъективную оценку событиям 2014 года, до тех пор, пока он занимает официальный пост в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Комментируя слова Сайдика, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с тем, что многие европейские чиновники сейчас вынуждены скрывать свою позицию по Крыму или высказывать её осторожно. Однако в Госдуме отметили, что политикам в Европе всё чаще приходится признавать объективное положение вещей.

Спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине и в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Мартин Сайдик, выступая на международном форуме в Австрии, напомнил собравшимся, что Крым долгие годы входил в состав России. По его словам, это стоит осознавать для более объективного понимания крымского вопроса.

Проходивший в австрийском Зальцбурге традиционный форум Salzburg Europe Summit был посвящён урегулированию конфликтов в Европе. В рамках панельной дискуссии «Украина — Россия — шансы на мирное урегулирование» Сайдика попросили прокомментировать вопрос проведения в Крыму выборов и референдума в 2014 году.

Поначалу он отказался от комментария, поскольку сейчас, по его словам, он как официальный представитель ОБСЕ не может свободно выражать личное мнение, так как этот вопрос не входит в его сферу ответственности.

«Прошу вас понять, что я относительно темы Крыма не выражаю позицию, поскольку я являюсь специальным представителем и сфера моей деятельности — Донбасс. Когда я буду на пенсии, буду так сказать, свободным человеком, тогда я смогу уже комментировать и тему Крыма», — отметил Сайдика.

Однако позднее австрийский дипломат вновь взял слово и отметил, что хотя он и не обозначает свою позицию по Крыму, но участникам конференции стоит знать: во времена Советского Союза полуостров порядка 30 лет находился в составе России, после этого — 37 лет в составе УССР, а до этого — в составе Российской Империи.

Присутствовавший на форуме украинский посол в Австрии Александр Щерба удивился словам представителя ОБСЕ и выразил надежду, что это связано с нехваткой у того времени на более развёрнутый комментарий.

«Я был удивлён, что спецпредставитель ОБСЕ не смог сказать об аннексии Крыма ничего, кроме предыстории вопроса. Надеюсь, что ему просто не хватило времени на полный ответ», — сказал он корреспонденту «Укринформ».

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«Приходится признавать реальность»

Комментируя эти заявления спецпредставителя ОБСЕ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с тем, что сейчас многие зарубежные чиновники вынуждены скрывать свою позицию по Крыму, либо же высказывать её осторожно.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что в международных организациях начинают постепенно осознавать, что полуостров по объективным причинам воссоединился с материковой Россией.

«Времена западной бравады над Россией прошли, и теперь чиновникам приходится, сжав зубы, переступая через себя, признавать объективную реальность. Приходится говорить неприятные для западного истеблишмента вещи и даже, что называется, «копать историю», чтобы пояснить позицию России по Крыму», — сказал собеседник RT.

Также по теме «Голоса политиков с большой буквы»: в России оценили слова экс-канцлера ФРГ Шрёдера о Крыме Многие европейские политики признают воссоединение Крыма с Россией по результатам референдума 2014 года. Так в Совете Федерации...

Напомним, что минувшим летом экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер констатировал, что Крым воссоединился с Россией на законных основаниях и отметил, что полуостров — это «давняя русская территория». Юридически, по его словам, в 2014 году произошло «не разделение, а одобрение со стороны населения, поэтому не было никакого акта агрессии».

Схожую позицию в прошлом высказывали и другие европейские политики. В частности, бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен подчёркивал, что в своё время полуостров был отвоёван Россией «у турок и турецких вассалов», а затем развивался как российская территория. Ещё в 2015 году он отмечал, что при наличии сомнений в текущем статусе полуострова, в будущем можно «устроить референдум с классическими международными гарантиями».

«Идти на поводу у США невыгодно»

Вопрос принадлежности крымского полуострова уже уходит из повестки обсуждения в Европе, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Сделанный посыл говорит о том, что сегодня на площадках Евросоюза и западных международных институтов вопрос Крыма постепенно выходит из обсуждения», — подчеркнул он в беседе с RT.

«За пять лет все поняли, что идти на поводу у США и играть под их дудку невыгодно и дорого, экономика этих стран, которые раньше работали с Россией, находится в упадочном состоянии. Каждый из них понимает, что пора возвращаться на те рельсы, с которых сошли отношения с Россией, в том числе, поэтапно отменять санкции», — пояснил он.

Значительный вклад в переосмысление оценки событий 2014 года внесло участие представителей Крыма в работе международных организаций, убеждён крымский депутат Владислав Ганжара.

«Действительно, непосредственно после референдума у очень большого количества и официальных лиц, и общества был образ того, что Крым был незаконно оккупирован — эта позиция транслировалась очень мощно. Прошедшие пять лет позволили нам в значительной степени изменить это внешнее представление и создать у всех понимание того, что Крым — это Россия», — подчеркнул он.

Ганжара также напомнил, что в сентябре 2019-го в Варшаве прошла конференция ОБСЕ, где выступили крымские журналисты и общественники. По словам политика, слова представителей Крыма «находили поддержку у коллег», представляющих европейские государства.