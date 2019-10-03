Туристы из 159 стран отдохнули в Крыму в этом сезоне

Короткая ссылка
Туристы из 159 стран побывали в Крыму в этом сезоне, сообщает «Крыминформ».
Туристы из 159 стран отдохнули в Крыму в этом сезоне
  • РИА Новости

«На 1 сентября в республике отдохнули представители 159 стран. В прошлом году за весь год были представители 144 стран», — сказал председатель парламентского комитета по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк на заседании президиума регионального Государственного совета.

По данным на 1 октября, республику посетили 6,6 млн туристов, что превышает показатели за аналогичный период 2018 года на 10%.

Как ожидается, в этом году на полуострове отдохнут 7,5 млн человек.

Ранее Nation News сообщал, что стали известны наиболее популярные среди россиян города СНГ для осенних путешествий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить