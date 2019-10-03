Туристы из 159 стран отдохнули в Крыму в этом сезоне

Туристы из 159 стран побывали в Крыму в этом сезоне, сообщает «Крыминформ».

«На 1 сентября в республике отдохнули представители 159 стран. В прошлом году за весь год были представители 144 стран», — сказал председатель парламентского комитета по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк на заседании президиума регионального Государственного совета.

По данным на 1 октября, республику посетили 6,6 млн туристов, что превышает показатели за аналогичный период 2018 года на 10%.

Как ожидается, в этом году на полуострове отдохнут 7,5 млн человек.

Ранее Nation News сообщал, что стали известны наиболее популярные среди россиян города СНГ для осенних путешествий.