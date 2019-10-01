Крым посетили 6,6 млн туристов с начала года

В период с января по сентябрь 2019 года Крым посетили 6,6 млн туристов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма республики.

«За январь — сентябрь 2019 года в Крыму отдохнули 6,6 млн туристов, что на 10% выше, чем за аналогичный период 2018 года», — приводит «Крыминформ» сообщение ведомства.

Глава министерства Вадим Волченко сообщил, что, согласно результатам опроса, в котором приняли участие более 6000 туристов, у 95% гостей ожидания от отпуска оправдались, 90% выразили желание снова приехать отдохнуть в Крым.

Ранее интернет-издание kp.ru со ссылкой на сервис Tvil.ru рассказало о самых популярных некурортных городах Крыма в октябре.