Крым посетили 6,6 млн туристов с начала года
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- РИА Новости
«За январь — сентябрь 2019 года в Крыму отдохнули 6,6 млн туристов, что на 10% выше, чем за аналогичный период 2018 года», — приводит «Крыминформ» сообщение ведомства.
Глава министерства Вадим Волченко сообщил, что, согласно результатам опроса, в котором приняли участие более 6000 туристов, у 95% гостей ожидания от отпуска оправдались, 90% выразили желание снова приехать отдохнуть в Крым.
Ранее интернет-издание kp.ru со ссылкой на сервис Tvil.ru рассказало о самых популярных некурортных городах Крыма в октябре.