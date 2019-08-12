«Массовое помешательство»: как в деле о гибели американского миллиардера Эпштейна нашли «русский след»

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Александр Карпов
«Как это по-русски» — так ведущий американского телеканала MSNBC Джо Скарборо прокомментировал сообщения о возможном самоубийстве арестованного в Соединённых Штатах миллиардера Джеффри Эпштейна. Финансист, задержанный в начале июля по обвинению в торговле людьми и вовлечении в проституцию, был найден мёртвым в своей камере. Конспирологическую теорию Скарборо о «русском следе» раскритиковали американские журналисты, политологи и пользователи соцсетей.
«Массовое помешательство»: как в деле о гибели американского миллиардера Эпштейна нашли «русский след»
  • Бегущая строка на здании News Corporation в Нью-Йорке / Исправительный центр в Нью-Йорке
  • Reuters

На следующий день после предполагаемого самоубийства американского миллиардера Джеффри Эпштейна ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо усмотрел в этом деле «русский след». 

«Человек, владевший информацией, которая могла бы разрушить жизнь богатых и могущественных людей, найден мёртвым в тюремной камере. Как предсказуемо... по-русски», — написал в своём Twitter Скарборо.

Напомним, Джеффри Эпштейн содержался в следственном изоляторе MCC на Манхэттене, ожидая начала судебного процесса по делу о торговле людьми и вовлечении в проституцию несовершеннолетних. О его смерти СМИ сообщили 10 августа. По предварительным данным, он покончил с собой.

Известный американский журналист Гленн Гринвальд, в своё время предавший огласке разоблачения бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, прокомментировал попытки связать смерть Эпштейна с Россией.

«Россия: страна, расположенная между Европой и Азией, козёл отпущения на все времена и задачи, болезнь, засевшая в мозгах у либерального истеблишмента», — написал журналист.

Он также указал на то, что сам Скарборо, комментируя сообщения о смерти Эпштейна, высмеял теории заговора об инциденте.

«Тот же самый человек, который немедленно указал на Россию и Путина в качестве объяснения смерти Эпштейна, теперь вместе с другими журналистами высмеивает авторов теорий заговора. Если вы мейнстримный американский журналист, вы можете безнаказанно распространять теории заговора», — написал он.

Политолог Михаил Синельников-Оришак в беседе с RT отметил, что, несмотря на невыясненные обстоятельства дела, попытки связать гибель Эпштейна с Россией выглядят довольно абсурдно.

«В июле уже сообщали, что Эпштейн якобы предпринимал попытку суицида, и, соответственно, он должен был бы быть под постоянным надзором. Вспомните, как наблюдали за осуждённой в США россиянкой Марией Бутиной. Так что обстоятельства дела действительно странные. Но попытки навесить это дело на Россию просто несерьёзны. Сложно представить, что эту сугубо американскую историю попытаются связать с Москвой. Это просто паранойя», — подчеркнул Синельников-Оришак.

Реакция соцсетей

Заявления о том, что смерть Джеффри Эпштейна каким-то образом может быть связана с Россией, вызвали резкую критику со стороны журналистов и пользователей соцсетей.

«Вполне логично. Все вокруг Эпштейна были огромными сторонниками России — Дершовиц, Векснер, Максвелл, Барри Кришер и сам Эпштейн. Только взгляните на их филантропическую деятельность. Она же просто кричит «Россия!» — иронично отметила писательница и политолог Энн Коултер.

«Неужели они всерьёз пытаются связать убийство Эпштейна с Россией? Насколько наивны люди? У Эпштейна был компромат на Клинтонов, Трампа, королевских персон и несчётное количество политиков, а «гении» с MSNBC и Джордж Такеи говорят про Россию? У меня сейчас голова лопнет. Боже», — написала другая пользовательница Twitter.

В свою очередь, американский политолог Калеб Халл обратил внимание на двойные стандарты, которых придерживаются либеральные журналисты в США.

«Те самые люди, которые хотят лишить правых платформы за распространение теорий заговора, уже обвиняют Россию в смерти Эпштейна. Невероятно», — подчеркнул Халл.

Другие пользователи Twitter обратили внимание на то, что СМИ успешно удалось заставить старшее поколение американцев поверить во «вмешательство» России в политическую жизнь США.

«Передача Morning Joe (которую на канале MSNBC ведёт Джо Скарборо. — RT) обвиняет Россию в убийстве Эпштейна, и именно поэтому я знаю, что президентскую номинацию получит Джо Байден. Мозги либералов из поколения беби-бумеров совершенно съедены червями», — написала ещё одна пользовательница Twitter.

«Уровень абсурда»

Напомним, американский финансист Джеффри Эпштейн был арестован в начале июля. Ему были предъявлены обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Это уже не первый раз, когда Эпштейна судили за такого рода преступления: в 2008 году он был приговорён к 13 месяцам тюрьмы после того, как признал себя виновным в организации занятий проституцией. 

  • Джеффри Эпштейн на суде в 2008 году
  • globallookpress.com
  • © Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com

После процесса 2008 года американские СМИ растиражировали записную книжку Эпштейна, в которой содержались имена влиятельных личностей, пользовавшихся его частным самолётом — так называемой «Лолитой Экспресс».

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В этих записях фигурировали экс-президент Билл Клинтон, бывший губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон, бывший премьер Великобритании Тони Блэр, принц Эндрю и другие представители англо-американской политической и бизнес-элиты.

Знаком с финансистом был и Дональд Трамп, который, будучи нью-йоркским девелопером и телеведущим, часто посещал вечеринки Эпштейна в начале 2000-х годов.

В деле о гибели финансиста степень одержимости американских журналистов «вмешательством Москвы» достигла наивысшей точки, подчёркивают эксперты.

«Иногда случается такое массовое умопомешательство — зацикливание на одной идее и паника. Это идея фикс, которую начинают приклеивать ко всему и начинают объяснять с её помощью практически все текущие события. Американские СМИ уже очень далеко в этом зашли, почти половина граждан США верит в то, что Россия вмешалась в их президентские выборы. Причём никто не понимает, что представляло собой это «вмешательство», — отметил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. 

По его словам, серьёзно относиться к подобным выпадам не стоит, хотя такие заявления однозначно оказывают негативное влияние на политику и межгосударственные отношения.

«Это типичный криминал, и связывать это событие с Россией просто абсурдно. Но именно на таком уровне абсурда работают каналы MSNBC, ABC и CNN уже два года. Они не верят результатам расследования Мюллера и продолжают продвигать истории о «руке Кремля». Это массовый психоз, связанный со СМИ, которые всё это раздули. Теперь с помощью подобных заявлений они отвлекают внимание от реальных проблем и занимаются инсинуациями», — заключил Юрий Рогулёв.

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