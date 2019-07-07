СМИ: В США задержали миллиардера по обвинению в торговле людьми

Правоохранительные органы США задержали американского миллиардера Джеффри Эпштейна по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники.

По данным телекомпании, Эпштейн был задержан после того, как его самолёт, прибывший из Парижа, приземлился в аэропорту в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси. Кроме того, по словам источника, в нью-йоркской квартире обвиняемого был проведён обыск.

Ожидается, что миллиардер предстанет перед судом 8 июля.

Ранее американская актриса Эллисон Мэк призналась, что, будучи членом секретной группы компании NXIVM, вербовала её последовательниц в сексуальное рабство.