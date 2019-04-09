«Я состояла в тайном обществе»: актриса Эллисон Мэк признала вину в деле о вербовке секс-рабынь

Известная по роли Хлои в сериале «Тайны Смолвиля» американская актриса Эллисон Мэк призналась, что, будучи членом секретной группы компании NXIVM, вербовала её последовательниц в сексуальное рабство. Актрису арестовали в апреле 2018 года, однако тогда Мэк отрицала причастность к деятельности тайного общества. Теперь ей грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения. Впрочем, в деле есть смягчающее обстоятельство: подсудимая пошла на сотрудничество со следствием.

Американская актриса Эллисон Мэк, известная по роли в фантастическом сериале «Тайны Смолвиля», признала вину в деле о вербовке в секс-рабство последовательниц организации NXIVM. Об этом сообщает The New York Post.

«Я обязана взять на себя всю ответственность за собственное поведение... Я очень виновата перед своей семьёй и теми хорошими людьми, которым я навредила из-за своего опрометчивого следования учениям (лидера NXIVM. — RT) Кита Раньера», — цитирует её издание.

По словам Мэк, система вербовки «разрабатывалась так, чтобы навязывать им (участникам организации. — RT) ощущение угрозы серьёзного ущерба» в случае отказа предоставить требующиеся услуги.

«Я состояла в тайном обществе, основанном Китом Раньером», — сообщила Мэк в суде. По её словам, она была убеждена, что Раньер хотел «помогать людям», но оказалась «не права».

Согласно данным издания Variety, ранее актриса полностью отрицала причастность в принуждении женщин к сексуальному рабству. После переговоров с представителями властей Мэк изменила показания и признала вину.

Теперь ей грозит тюремный срок от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. При этом не исключается, что приговор может быть смягчён благодаря сотрудничеству Мэк со следствием.

Мэк была арестована в апреле 2018 года. Однако позже её перевели под домашний арест под залог в $5 млн.

Организация по саморазвитию

Компанию NXIVM, якобы предоставляющую услуги по контролю душевного состояния женщин и преодолению ими эмоциональных и физических барьеров, основал предприниматель Кит Раньер. Примечательно, что он уже привлекался к ответственности за попытку создания финансовой пирамиды в начале 1990-х.

Кит Раньер

© Кадр: видео YouTube / Keith Raniere Conversations

Среди поклонников Раньера и членов NXIVM были дочь бывшего мексиканского президента Висенте Фокса Ана Кристина, а также дети владельца алкогольной корпорации Seagram Эдгара Бронфмана. Сам предприниматель недолгое время тоже числился участником организации, но покинул компанию, назвав её деятельность культом.

О том, что NXIVM занимается противозаконными делами, писала газета The New York Times. В октябре 2017 года NYT опубликовала собственное расследование, в котором бывшие последовательницы организации рассказывали, что представители секты называли себя хозяевами, а своих учениц — рабынями.

Кроме того, женщины утверждали, что духовный лидер Раньер манипулирует последовательницами, а также принуждает их к сексу и заставляет соблюдать изнурительную диету, чтобы те выглядели так, как ему нравится.

Вскоре после вступления в члены NXIVM женщины увольнялись с работы и уходили из семей, чтобы полностью посвятить себя учениям Раньера. Членство в NXIVM подтверждалось специальным обрядом инициации: последовательницам выжигали клеймо с инициалами Раньера в области таза.

Следствие полагает, что компания была построена по принципу пирамиды: в организации существовала секретная группа, которая и занималась сексуальной эксплуатацией и торговлей женщинами.

«За город на ретрит»

В середине 2000-х к NXIVM присоединилась и звезда сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк. Участницей секты также была её коллега, канадская актриса Кристин Кройк, исполнившая в сериале о юности Супермена роль Ланы Лэнг.

В 2012 году Кройк покинула организацию — вскоре после выхода статьи с обвинениями Раньера в соблазнении несовершеннолетних (позже актриса будет подчёркивать, что не состояла в организации в качестве рекрутера секс-рабынь). А вот Эллисон Мэк материал не смутил: она не просто осталась в NXIVM, но и стала выполнять роль вербовщика.

Кадр из сериала «Тайны Смолвиля»

© kinopoisk.ru

По данным следствия, Мэк неоднократно получала деньги за принуждение последовательниц вступить в интимные отношения с Китом Раньером.

Присоединиться к NXIVM, а точнее — к секретной группе DOS, Мэк предлагала в том числе коллегам по цеху и певицам. В 2013 году она выразила желание познакомиться ближе с певицей Келли Кларксон, а в 2016 году пыталась вовлечь в организацию актрису Эмму Уотсон.

.@EmWatson I'm a fellow actress like yourself & involved in an amazing women's movement I think you'd dig. I'd love to chat if you're open. — Allison Mack (@allisonmack) 24 января 2016 г.

«Я, как и вы, актриса и вхожу в потрясающее женское движение, которое должно вам понравиться. Буду рада пообщаться, если вам это интересно», — написала Мэк Эмме Уотсон в Twitter в январе 2016 года. Позднее Мэк отправила Уотсон ещё несколько аналогичных предложений.

После скандала с арестом Мэк о вербовке с её стороны заявила актриса пакистанского происхождения Самия Шоаб. В ходе интервью она рассказала, что Мэк также приглашала её присоединиться к закрытому женскому сообществу.

«Это группа женщин. Мы устраиваем выездные встречи за городом, делимся своим опытом и поддерживаем друг друга», — вспоминала Шоаб слова Мэк. Актриса отмечала, что звезда «Тайн Смолвиля» тогда выглядела крайне измождённой.