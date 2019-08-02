Приватные записи: Apple перестала прослушивать пользователей Siri после скандала с утечкой данных

Apple приостановила программу контроля качества своего голосового помощника Siri. Это произошло после того, как СМИ рассказали, что компания записывала приватные разговоры пользователей и передавала их своим подрядчикам. Речь идёт в том числе о беседах с врачами, деловых переговорах, а также о записях того, как пары занимаются сексом. Эксперты считают, что корпорация могла приостановить эту программу только из-за того, что информация об утечках стала известна общественности.

Apple приостановила программу оценки качества своего голосового помощника Siri, который втайне от пользователей мог включать запись звука и затем передавать эти данные подрядчикам компании. Об этом решении говорится в заявлении компании.

«Мы приостанавливаем оценку работы Siri по всему миру на время проведения тщательного анализа. Кроме того, в будущем обновлении ПО пользователи будут иметь возможность самостоятельно принимать решение об участии в данной программе», — приводит The Verge текст заявления.

В компании также утверждают, что конфиденциальные записи использовались для улучшения работы голосового помощника, — якобы с помощью этого Apple улучшала работу алгоритма распознавания речи. В заявлении говорится, что анализ проводится в «безопасных условиях», а все партнёры, к которым попадают записи, должны «соблюдать строгие требования Apple в отношении конфиденциальности».

Напомним: в конце июля один из подрядчиков Apple рассказал The Guardian о том, как Apple записывает конфиденциальные разговоры своих пользователей. В издании подчеркнули, что речь идёт о разговорах владельцев техники Apple с врачами, деловых переговорах, приобретении наркотиков и даже о записях того, как пары занимаются сексом. Эти данные передаются вместе с контактной информацией и указанием местоположения пользователей.

«Были бесчисленные случаи записей, показывающих частные беседы между врачами и пациентами, деловые сделки, на первый взгляд криминальные отношения, сексуальные контакты и так далее. Эти записи сопровождаются пользовательскими данными с указанием местоположения, контактных данных и данных приложения», — рассказал The Guardian сотрудник Apple.

Это связано с тем, что Siri иногда срабатывает случайно, сказал он. По его словам, достаточно комбинации звуков, похожих на команду Hey, Siri! (в России «Привет, Siri!»). Более того, в часах Apple Watch достаточно просто поднять руку, чтобы Siri начала записывать речь пользователя, подчеркнул собеседник издания.

«Регулярность случайных срабатываний на часах невероятно высока… Часы могут записывать некоторые фрагменты длительностью 30 секунд», — добавил сотрудник Apple.

«Боятся вреда для репутации»

При этом Apple свернула кампанию, только когда об этом стало известно общественности, отметил мобильный эксперт Евгений Сенин. По его мнению, таким образом компания пыталась спасти свою репутацию.

«Свёрнута была, потому что большие компании в Америке очень боятся вреда для репутации, особенно что касается приватности, особенно после скандала с Facebook. Даже если записи анонимные, даже если невозможно отследить владельцев голосов, проще приостановить программу, пока шумиха в СМИ не уляжется», — подчеркнул он в разговоре с RT.

Если бы эта информация не стала публичной, есть вероятность, что Apple бы и впредь продолжила записывать вопреки воле пользователей, считает ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев.

«Скорее всего, Apple свернула программу после того, как были выявлены проблемы, когда это стало публичным. Возможно, в результате внутреннего мониторинга подобные проблемы не всплывали или не выявились, но, по крайней мере когда об инциденте стало известно, соответствующие меры по защите конфиденциальности пользователей были приняты», — сказал он RT.

Парфентьев убеждён, что Apple свернула программу из опасения потерять клиентов, — по словам эксперта, понятие приватности пользователя вышло за пределы юридических рамок и приобрело особое значение в конкурентной борьбе.

«Ситуация с приватностью связана не столько с законодательными ограничениями — она сильно прогружена в мозги пользователей. Пользователь воспринимает любой сервис, который нарушает его приватность, как небезопасный и начинает с него мигрировать, что влияет на экономические и финансовые показатели разработчика или распространителя такого сервиса. Поэтому в данном случае речь идёт не только о следовании каким-то социокультурным нормам, но и о защите своих бизнес-интересов», — добавил он.

«Пользователи не могут отключить целиком Siri»

Подобные скандалы происходили и в других крупных американских IT-компаниях. Так, в начале июля СМИ сообщили о схожей ситуации с голосовым помощником Google Assistant. Однако там возможно отключить функцию фонового прослушивания. А в апреле скандал коснулся ассистента Alexa от Amazon, который тоже записывал конфиденциальную информацию. Впрочем, у Alexa тоже можно отключить эту функцию.

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«Пользователи Siri и продуктов Apple не могут отключить целиком Siri, понимая, что есть какая-то угроза его конфиденциальности, а у других производителей более тонкая настройка голосовых помощников, которая позволяет больше функций включать и отключать», — сказал RT руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.

При этом сами пользователи должны отдавать себе отчёт, что голосовые помощники в их устройствах могут записывать их разговоры и передавать конфиденциальные данные третьим лицам, убеждён Парфентьев.

«Пользователь, который пользуется подобными сервисами, должен чётко понимать, что голосовой сервис может представлять угрозу его приватности», — подчеркнул эксперт.

С ним согласился Сенин, который отметил, что пользователи зачастую не читают условия лицензионного соглашения. Кроме того, он подчеркнул, что на данный момент голосовые помощники обладают скромными возможностями, а потому корпорации идут на подслушивание разговоров, чтобы развивать свой продукт.

«Даже сейчас они (голосовые помощники. — RT) не блещут умом, и их польза на данном этапе незначительна: будильник поставить, в умном доме свет включить. Ещё одна серьёзная проблема — это случайное срабатывание голосовых ассистентов, которое случается довольно часто», — пояснил он.

«Возможности для сбора информации»

Применительно к России это не первый скандал с участием голосового помощника Siri, напомнил Лифшиц. Так, в 2017 году стало известно, что мошенники могли отдавать голосовые команды устройствам Apple (даже в заблокированном состоянии), чтобы высылать деньги клиентов Сбербанк при помощи SMS. На данный момент на сайте банка содержится призыв отключать в настройках IPhone работу Siri при заблокированном экране.

По мнению Лифшица, подобные упущения в программном обеспечении были и раньше, однако сейчас основной удар приходится на персональные данные пользователей.