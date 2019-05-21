СМИ: Данные почти 50 млн пользователей Instagram попали в открытый доступ

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Личные данные 49 млн учётных записей в сети Instagram, в том числе принадлежащие знаменитостям и известным брендам, оказались в открытом доступе. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на индийского эксперта в области интернет-безопасности Анурага Сена.
СМИ: Данные почти 50 млн пользователей Instagram попали в открытый доступ
  • Reuters

Отмечается, что база данных, размещённая на облачном сервисе компании Amazon, некоторое время была открытой для просмотра без запроса пароля. Это позволяло любому получить доступ к личным данным пользователей.

Как удалось выяснить Анурагу Сену, базу данных с личными данными миллионов пользователей разместило в интернете одно из индийских маркетинговых агентств Chtrbox. Данное агентство, как сообщается, занимается продвижением товаров при помощи популярных блогеров и знаменитостей.

База содержала личные данные многих таких людей, в том числе и те, которые позволяли оценить их потенциал с точки зрения маркетинговой стратегии.

Ранее специалисты по кибербезопасности из компании UpGuard сообщили о попадании более 540 млн записей о пользователях соцсети Facebook в открытый доступ.

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