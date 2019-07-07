«Обосновать неприязнь»: в Брюсселе назвали Россию помехой в борьбе с угрозами безопасности ЕС

В Европарламенте указали, что основными проблемами в области безопасности для Евросоюза в ближайшее десятилетие будут изменение климата и обеспечение энергетической независимости. Об этом говорится в докладе Исследовательской службы ЕП, с текстом которого ознакомился RT. В документе отмечается, что борьбу с этими угрозами осложняет необходимость взаимодействия со всё «настойчивее стремящейся к самоутверждению Россией». Российские эксперты считают, что, составляя подобные доклады, в Европе в очередной раз пытаются представить Москву как своего антипода. Однако на самом деле РФ заинтересована в «спокойном и консолидированном ЕС», подчёркивают аналитики.

Аналитики Исследовательской службы Европарламента считают, что главными вызовами для ЕС в ближайшее десятилетие станут изменение климата и энергетическая безопасность. В докладе, с текстом которого ознакомился RT, подчёркивается, что реагировать на них нужно с учётом сложной геополитической ситуации, особое внимание уделяя «всё более настойчиво самоутверждающейся России» и поддержанию политических связей с Соединёнными Штатами.

«Изменение климата и энергетическая безопасность — две основные проблемы в области безопасности, которые Евросоюзу придётся решать в следующие десять лет, сопоставляя их значимость с другими серьёзными вызовами, с которыми ЕС столкнётся в ближайшие годы. Тонкое равновесие между усилиями в области климатической дипломатии и поддержанием энергетической безопасности придётся искать в условиях всё более нестабильной геополитической обстановки: Евросоюзу нужно будет сохранять стратегические партнёрские отношения за океаном (с США. — RT) и в то же время взаимодействовать со всё настойчивее стремящейся к самоутверждению Россией», — говорится в тексте документа.

«Самоутверждение» России, как считают европейские аналитики, заключается прежде всего в той роли, которую страна якобы играет в «украинском и сирийском конфликтах». Также они напоминают о «дезинформационной деятельности» РФ. Кроме того, в докладе упоминается трагедия малайзийского Boeing MH17, сбитого в 2014 году в небе над Донбассом, и инцидент в Солсбери — отравление в 2018 году бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом подчёркивается единство позиций членов Европейского совета по обоим вопросам.

Напомним, в Европе не раз обвиняли Россию в якобы причастности к отравлению Скрипалей, а также к крушению Boeing в Донбассе. Так, в июне 2018 года Евросовет призвал Россию к полному принятию ответственности за катастрофу с малайзийским самолётом.

При составлении подобных докладов сотрудники ЕП руководствуются навязанной «фантомной» информацией, чтобы создать мнение о некой угрозе со стороны России. Такое мнение высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Я бы не говорил, что это реальная угроза для ЕС. Это больше политическая «красная тряпка», которая постоянно поднимается, и разные политики используют её в удобной для себя форме», — сказал эксперт.

Стоит отметить, что Москва неоднократно отвергала причастность к инциденту в Солсбери, а также указывала на то, что британская сторона до сих пор не представила каких-либо доказательств по этому делу. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле до сих пор не знают, «где Скрипали, есть ли они вообще, было ли с ними что-то».

Кроме того, в Москве не раз подчёркивали, что Россия не является стороной вооружённого конфликта на Украине, а также непричастна к ситуации с MH17. При этом российская сторона предоставляла следствию объективные данные и техническую информацию, однако они так и не были приняты во внимание.

«Мы считаем, что там нет никаких доказательств, и всё, что было представлено, ни о чём не говорит. У нас есть своя версия, мы её представили, но, к сожалению, нас никто слушать не хочет. И пока не будет реального диалога, мы не найдём и правильного ответа на те вопросы, которые до сих пор остаются открытыми», — заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.

«Необязательно становиться близкими друзьями»

Авторы доклада считают, что будущая политика Европы в отношении России должна формироваться с учётом мнения всех стран ЕС.

«Вместо введения разовых мер в ответ на действия России и КНР отношения с двумя этими странами необходимо будет обсуждать на коллективных совещаниях», — говорится в документе.

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При этом европейские аналитики отметили, что ещё в 2016 году были выявлены «серьёзные разногласия» между членами Евросоюза по поводу отношений с Москвой.

«В октябре 2016 года Европейский совет провёл «обсуждение вопросов стратегической политики касательно отношений с Россией». Давно запланированное обсуждение, которое несколько раз откладывали, продемонстрировало «значительные расхождения» мнений государств ЕС о России», — говорится в тексте.

Например, несмотря на принятое Евросоюзом решение продлить экономические санкции против России до 31 января 2020 года, в «единой Европе» всё чаще звучат призывы снять ограничения и вернуться к продуктивному диалогу с Россией.

Так, премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала к постепенной отмене санкций, так как они позволили России выйти на самообеспечение сельскохозяйственной продукцией и закрыли для европейских фермеров весомую часть рынка. Президент Чехии Милош Земан также заявил, что рестриктивные меры не подействовали на Россию, и высказался за их снятие.

«Россия действительно в определённом смысле является антиподом Евросоюза и по ценностям, и по видению. Это, конечно, можно воспринимать как угрозу, но правда в том, что Россия никогда и ни в чём Евросоюзу не угрожала. Более того, она многократно заявляла, что заинтересована в единстве Европы. Это действительно так: чем более спокойным и консолидированным будет Евросоюз как организация, тем легче будет с ним сотрудничать России без того, чтобы становиться близкими друзьями», — резюмировал Владимир Брутер.

Энергетическая зависимость Европы в условиях отсутствия альтернатив

Аналитики Исследовательской службы также акцентируют внимание на энергетической самостоятельности Европы, которая должна стать приоритетным направлением стратегии развития безопасности в будущем.

В докладе отмечают «серьёзный риск» возрастания зависимости ЕС от России из-за строительства газопровода «Северный поток — 2». Основными противниками этого проекта выступают Польша, Литва, Латвия, Эстония и США. Напомним, в Вашингтоне недавно заявили о возможности введения санкций против проекта.

Строительство газопровода «Северный поток — 2»

© Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Главы нескольких государств и правительств подчеркнули важность снижения энергетической зависимости путём повышения доли собственных возобновляемых источников энергии и других видов энергоресурсов с низким углеродным следом. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий открыто выступил с критикой проекта «Северный поток — 2», указав на серьёзный риск повышения зависимости от России», — говорится в докладе.

Однако всё чаще слышны голоса в поддержку проекта. Например, за строительство газопровода высказываются в Австрии и Германии.

«Я всегда выступала за то, чтобы наряду с транзитом (газа. — RT) через Украину мог быть построен трубопровод «Северный поток — 2», — сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ещё в ноябре 2018 года бывший председатель австрийского правительства Себастьян Курц заявлял, что Австрия, как и Германия, не поменяет свою точку зрения в отношении проекта газопровода.

По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, расхождения в вопросе «Северного потока — 2» обусловлены лишь политическими взглядами.

«В Евросоюзе есть разные позиции по поводу «Северного потока — 2». Германия считает, что это исключительно выгодный проект. Польша всегда против любых проектов из России, это политическая позиция, не имеющая ничего общего с экономикой… Тем не менее «Северный поток — 2» уже прошёл точку невозврата», — отметил Пикин.

В целом доклад Исследовательской службы Европарламента похож на «политический заказ», считает Владимир Брутер.

«Создаётся ощущение, что этот документ является своего рода политическим заказом, который должен обосновать неприязнь со стороны Евросоюза по отношению к проекту «Северный поток — 2»... При этом проект не подпадает под юрисдикцию Евросоюза, он является национальным проектом. Как национальный проект он и не требует поддержки со стороны европейских структур», — добавил эксперт.

Вопреки стремлению европейцев к снижению зависимости от импорта сырья из России и диверсификации его поставок, РФ, как говорится в документе, остаётся основной страной — экспортёром нефти и газа.

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«Основным внешним партнёром ЕС в сфере импорта этих видов сырья остаётся Россия. На её долю во внешнем импорте природного газа и сырой нефти приходится 40,6% и 28% соответственно (данные за первый семестр 2018 года)», — отмечается в докладе.

При этом Вашингтон всеми силами пытается заставить европейцев перейти на свой дорогой сжиженный природный газ (СПГ). Однако стоит отметить, что Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу и Азию. Так, за минувший год она увеличила его чистый экспорт почти на 60% (до 18,33 млн тонн) и вошла в шестёрку крупнейших поставщиков этого вида топлива.

На данный момент у Европы нет альтернативного источника газа, при котором можно было бы отказаться от поставок из России, считают эксперты.

«Главная возможная альтернатива для Европы — это сжиженный газ, будь то СПГ из США или других стран. Но вопрос в ценообразовании. Пока «Газпром» выигрывает конкуренцию, и мы видим, что объёмы поставок только растут в последние годы на фоне адекватной стоимости газа. Доля «Газпрома» на этом рынке тоже увеличивается — и не потому, что компания пытается больше продавать, а из-за того, что сами европейцы стали меньше производить», — отмечает Сергей Пикин.

Он также подчеркнул, что по объёмам поставок сжиженный газ не сможет заместить российское топливо.