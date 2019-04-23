«Нужно находить компромиссы»: Токио не включил в ежегодный доклад МИД формулировку о возвращении Курил Японии

МИД Японии не стал использовать в ежегодном докладе формулировку о том, что Токио намерен «вернуть четыре северных острова», то есть Южные Курилы. При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что позиция государства остаётся неизменной. Также Япония анонсировала визит главы МИД в Москву 9—11 мая. Как отмечают эксперты, обе стороны работают над заключением мирного договора и урегулированием территориального спора, а потому стараются избежать спекуляций, которые могут повредить этому процессу.

Министерство иностранных дел Японии выпустило ежегодный доклад «Синяя книга по дипломатии». Как сообщает агентство «Киодо», ведомство отказалось от формулировки о том, что Токио намерен «вернуть четыре северных острова» (так в Японии называют Южные Курилы).

При этом в тексте отмечается, что дипломаты продолжают работу над разрешением территориального спора под «сильным руководством» премьера Синдзо Абэ и российского президента Владимира Путина. Как предположили японские журналисты, острая формулировка была исключена из доклада, чтобы избежать осложнений при переговорах по этому вопросу с Россией.

Переговоры японского премьера Синдзо Абэ и российского президента Владимира Путина.

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Глава японского МИД Таро Коно прокомментировал доклад ведомства, отметив, что позиция Токио по Курилам осталась неизменной.

«Правовая позиция правительства не изменилась», — заявил дипломат.

Москва и Токио ведут совместную работу по вопросу заключения мирного договора, в частности прошли несколько встреч на высшем уровне. В январе глава японского кабмина Синдзо Абэ приезжал в российскую столицу, где его принимал президент России Владимир Путин. Тогда стороны констатировали, что их позиции после встречи не изменились.

«Таких раундов будет ещё не один. Вы видите, что только на обозримую перспективу в плане максимально насыщенные контакты», — отметил в январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

23 апреля в МИД Японии анонсировали визит главы ведомства Таро Коно в Москву 9-11 мая. В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что контакты с японской стороной находятся в стадии проработки.

«Прорабатывается», — сообщили агентству «Интерфаксу» в МИД РФ в ответ на вопрос о возможной встрече представителей Москвы и Токио.

В апреле Россия и Япония проводят консультации на уровне заместителей глав МИД — Игоря Моргулова и Такэо Мори. Как сообщил Моргулов перед началом переговоров, стороны намерены найти взаимовыгодные схемы совместной практической деятельности на Южных Курилах.

«Мы хотим найти взаимовыгодные схемы совместной практической деятельности на островах, которые подтолкнули бы экономическое сотрудничество двух соседних регионов и в конечном счете внесли реальный вклад в укрепление добрососедства и доверия между народами России и Японии», — приводит ТАСС слова дипломата.

Его коллега Такэо Мори выразил надежду, что стороны смогут продвинуться в вопросе заключения мирного договора и разрешения территориального спора.

«Лидеры Японии и России, которые понимают значимость стратегического развития отношений между Японией и Россией, предоставляют обеим странами беспрецедентные возможности», — подчеркнул Мори.

Также 22 апреля стало известно, что Москва и Токио обсудили реализацию проектов сотрудничества в сферах аквакультуры, тепличных хозяйств, пакетных туров, ветроэнергетики и переработки отходов. Кроме того, стороны договорились о создании рабочей группы по правовым аспектам хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

«Обсуждалась также тематика создания режима свободного передвижения между указанным субъектом Российской Федерации (Сахалинской областью. — RT) и японской префектурой Хоккайдо», — сообщили в МИД РФ.

Поиск компромисса

Кандидат политических наук, эксперт РИСИ Андрей Губин в разговоре с RT отметил, что изменение формулировок в докладе МИД Японии свидетельствует об аккуратных дипломатических шагах по разрешению курильского вопроса.

«То, что официальный Токио стал осторожнее в своих высказываниях, свидетельствует о заинтересованности японской стороны в решении этого вопроса. Либо, по крайней мере, в нахождении компромисса с Москвой. Вместе с тем, вопрос остаётся достаточно сложным и говорить о достижении какого-либо реального прогресса в самом ближайшем будущем не представляется возможным. Нужно находить формулы, компромиссы», — отметил политолог.

По оценке экспертов, сторонам важно избежать спекуляций на тему заключения мирного договора.

«Во избежание разного рода спекуляций и, может быть, слишком радужных, или наоборот, слишком пессимистических оценок. То есть, сейчас, данные консультации проходят в таком, полузакрытом формате», — заключил Губин.