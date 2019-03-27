Притязания по инерции: как в Японии напоминают населению о принадлежности Курил и других спорных территорий

Правительство Японии обязало издателей школьных учебников называть «исконными японскими территориями» ряд островов, на которые претендует Токио. Речь идёт о Южных Курильских островах, принадлежащих России, островах Токто, которые Южная Корея считает своими, и островах Сенкаку, суверенитет над которыми оспаривает Китай. Об этом сообщили японские СМИ. Официальный Сеул уже выступил с протестом в адрес Токио. В Совете Федерации РФ отметили, что подобные инициативы осложняют российско-японский диалог и подрывают усилия по заключению мирного соглашения. Между тем эксперты считают, что действия японских властей — часть информационной кампании, цель которой — напомнить населению страны о претензиях Токио на эти территории.

Южная часть Курильских островов, острова Сенкаку (китайское название — Дяоюйдао) и Такэсима (по-корейски — Токто) в японских учебниках обществознания для 3—6 классов должны называться «исконными японскими территориями». Такое указание дано правительством Японии Министерству по делам просвещения, культуры и спорта, сообщило во вторник агентство «Киодо». Ранее во всех школьных пособиях страны «исконными территориями» именовали только южную часть Курил.

Единого школьного учебника в Японии нет: местные школы имеют право выбирать учебники самостоятельно из перечня, утверждённого Министерством по делам просвещения, культуры и спорта. Для следующего учебного года ведомством утверждены двенадцать учебников по обществознанию, причём правки, касающиеся спорных островов, уже внесены в девять из них, передаёт южнокорейское агентство Yonhap. В учебники также добавлены карты, фотографии и другие визуальные материалы, призванные доказать, что все «исконные территории» являются японскими.

Член Совета Федерации, глава группы по сотрудничеству России и Японии Виктор Озеров считает, что японское правительство, внося в учебники правки, касающиеся статуса Курильских островов, осложняет диалог между Москвой и Токио.

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«Такие действия не способствуют конструктивному переговорному процессу и лишь удлиняют путь к заключению мирного договора России и Японии», — цитирует его агентство РИА Новости.

Власти Южной Кореи отреагировали на действия Японии официальным протестом.

«Наше правительство решительно осуждает утверждение Японией новых учебников, в которых фигурируют неоправданные притязания на острова Токто. Они являются нашей исконной территорией с точки зрения истории, географии и международного права», — передаёт ТАСС заявление официального представителя МИД Южной Кореи Ким Ин Чхоля.

Дипломат также подчеркнул, что данные учебные пособия нанесут вред развитию отношений двух стран, пропагандируя ложное восприятие истории.

История вопроса

Токто (Такэсима) — группа небольших островов, расположенных в западной части Японского моря. Япония включила их в свой состав в 1905 году, перед аннексией Кореи. Суверенитет над островами японцы потеряли по итогам Второй мировой войны. После своего поражения Япония официально отказалась от Корейского полуострова. Однако с точки зрения официального Токио Токто (Такэсима) является отдельной административной единицей и отторгнут незаконно.

Острова Токто (Такэсима)

© Wikimedia Commons

Сейчас островами управляет Южная Корея, которая считает их неотъемлемой частью своей территории. Так как оба корейских государства официально не признают друг друга, на Токто (Такэсиму) претендует и КНДР.

На островах нет постоянного населения, однако есть небольшой гарнизон южнокорейских сил береговой охраны. В 2008 году японское Министерство по делам просвещения, культуры и спорта утвердило пособие для педагогов, в котором им было рекомендовано рассказывать о споре, связанном с Токто (Такэсимой). Это вызвало межгосударственный скандал. Из Токио был отозван южнокорейский посол, в КНДР и Республике Корея прошли акции протеста.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким говорит, что в годы холодной войны Япония не особенно напоминала о своих претензиях на Токто (Такэсиму).

«Японцы в это время сидели и помалкивали. После распада СССР они захотели снова получить эти территории», — прокомментировал ситуацию эксперт в беседе с RT.

История спора вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао), находящихся в Восточно-Китайском море в 170 км от Тайваня, является более долгой. Япония включила в свой состав этот необитаемый архипелаг после японо-китайской войны 1895 года и удерживала суверенитет над ним до конца Второй мировой. В 1945 году острова Сенкаку (Дяоюйдао) перешли под временный протекторат США. В начале 1970-х американцы передали их Японии.

Острова Сенкаку (Дяоюйдао)

© Wikimedia Commons

Китай не признал этого решения. В обоснование своих претензий на эти острова КНР ссылается на положения Каирской декларации 1943 года. Согласно этому документу, Япония должна вернуть все земли, завоёванные у китайцев. Официальный Токио, в свою очередь, утверждает, что Сенкаку (Дяоюйдао) был де-факто занят японцами за несколько месяцев до войны 1895 года и заключённый по окончании боевых действий Симоносекский мирный договор лишь подтвердил уже сложившееся положение.

Дополнительную остроту спору придаёт то, что у островов обнаружены крупные запасы нефти и газа, составляющие, по оценке Администрации энергетической информации США, до 57 млрд куб. м.

В 2012 году власти Японии решили выкупить землю на островах Сенкаку (Дяоюйдао) у частных лиц и национализировать её. Это решение вызвало взрыв негодования в Китае. Там прошли массовые демонстрации и погромы офисов японских компаний. В акваторию спорных островов периодически заходят китайские военные корабли, чтобы подчеркнуть непризнание суверенитета Японии над этой территорией.

Что касается Южно-Курильских островов (Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи), то они перешли в состав СССР после завершения Второй мировой войны, согласно решению Ялтинской конференции 1945 года. Япония оспаривает законность этого решения. Претензии страны на Курильские острова являются причиной того, что российско-японский мирный договор до сих пор так и не заключен.

В январе 2019 года, накануне встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, агентство Киодо сообщило о том, что Токио может согласиться на заключение мирного договора даже если Россия передаст лишь Шикотан и Хабомаи. Настаивать на передаче Итурупа и Кунашира Япония не будет, сообщил агентству высокопоставленный японский чиновник.

В преддверии встречи с Путиным Синдзо Абэ в интервью телеканалу «Асахи» заявил, что Курильские острова будут переданы Японии и их передача должна проходить так, чтобы с этим согласились живущие там россияне. После этого посол Японии в России Тоехиса Кодзуки был вызван в МИД РФ на беседу.

«Главе японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договорённостей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров. Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий её урегулирования», — говорится на сайте российского МИД.

Попытка информационного реванша

Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов обращает внимание на то, что все три конфликта имеют разную природу и характер. Соответственно, пути их разрешения в Токио видят по-разному.

«Например, с Китаем у Японии мирный договор подписан ещё в 1978 году. Поэтому Япония считает, что никакого территориального спора с Китаем у неё нет, а значит и обсуждать нечего», — сказал он в беседе с RT.

Иная ситуация с Россией. Эксперт напоминает, что нынешний японский премьер Синдзо Абэ обещал приложить все усилия, чтобы разрешить с ней территориальный спор и заключить мирный договор.

«Он и будет прикладывать все усилия до 2021 года, пока будет являться премьер-министром», — считает Кистанов.

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По его мнению, Абэ и сам не верит, что Южные Курилы удастся вернуть, тем более что этот вопрос, уверен эксперт, особо не волнует японское общество. Требование вернуть «северные территории», полагает он, является, скорее, дежурным, «своего рода политической инерцией». Всерьёз принадлежность Южных Курил японцев не беспокоит, считает Кистанов.

Что касается ситуации, связанной с островами Токто (Такэсимой), то, как считает эксперт, она тесно связана с двусторонними отношениями Японии и Южной Кореи, которые за последнее время заметно ухудшились. 20 декабря 2018 года над южнокорейским кораблём, спасавшим тонущих северокорейских моряков, низко пролетел самолёт японских ВМС.

Официальный Сеул требует объяснений и извинений. Негативный резонанс в Японии получило также решение южнокорейского суда, обязавшего крупную японскую сталелитейную корпорацию выплатить компенсацию за использование бесплатного труда корейских рабочих в годы Второй мировой войны. Японцам так же не нравятся планы южнокорейских властей провести исследования морского дна, в том числе, в районе островов Токто (Такэсима). С протестом по этому поводу выступил генеральный секретарь японского правительства Есехидэ Суга.

По мнению Кистанова, общее у всех трёх споров, с точки зрения японских властей, в том, что они до сих пор существуют, а, следовательно, о них нужно время от времени напоминать обществу.

«Правительству нужно более аргументировано и глубоко объяснять подрастающему поколению, что Япония законно претендует на острова. Это делается в рамках общих информационных кампаний по разъяснению позиции правительства японской общественности», — объясняет Кистанов смысл внесения в учебники информации о спорах Японии с соседями.

Евгений Ким, в свою очередь, считает, что спор об островах имеет для Токио важное политическое значение.

«2 сентября 1945 года Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции. Руководство союзных государств издало приказ, по которому были изъяты земли Японии. Речь шла о тех землях, которые Япония захватила в результате несправедливых войн. У Японии были изъяты Южный Сахалин, Курильские острова, Корея и корейские острова. С того времени Япония не имеет прав на эти территории. Острова не являются спорными для тех, кто ими сейчас владеет», — сказал эксперт.

По мнению Евгения Кима, внесение спорных островов и территориальные претензии Японии в школьные учебники — это «попытка взять реванш за поражение во Второй мировой войне», пусть и на бумаге.