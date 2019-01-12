«Продолжат по инерции вкладывать деньги»: как военные разработки России могут сказаться на развитии системы ПРО США

Пентагон задержал выпуск ежегодного доклада для конгресса США, посвящённого противоракетной обороне. В документе указываются результаты, достигнутые за минувший год, а также перспективы развития ПРО. Американские СМИ связали задержку со спорами по вопросу эффективности нынешней системы, который возник из-за новейших военных разработок России и Китая, в том числе гиперзвукового оружия. Как полагают эксперты, американцы осознают, что глобальная система ПРО не оправдала вложенных в неё средств. Впрочем, аналитики считают, что альтернатив у Вашингтона нет и Соединённые Штаты продолжат «по инерции» вкладывать деньги в существующие проекты.

Минобороны США задержало публикацию обзорного доклада о состоянии противоракетной обороны страны. Как сообщает Defence News, документ должен был появиться в конце декабря 2018 года, но его выпуск перенесли на третью неделю января 2019 года.

Ранее о переносе сроков публикации доклада об американской системе ПРО заявила Ассоциация по контролю за вооружением (The Arms Control Association). Однако организация не уточнила причины такого решения.

Обзорный доклад Минобороны США по программе ПРО (Ballistic Missile Defense Review Report) посвящён анализу вызовов и угроз для Соединённых Штатов в сфере противоракетной обороны. В документе содержится информация о достигнутых за год результатах и ставятся задачи на ближайшую перспективу.

Штаб-квартира Пентагона

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© Jason Reed

За подготовку доклада отвечают заместитель председателя комитета начальников штабов, заместитель министра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению войск, а также заместитель шефа Пентагона по политическим вопросам.

В документе учитывается информация, предоставленная разведывательными службами, Государственным департаментом, МВД, АНБ и административно-бюджетным управлением при президенте США.

Неуязвимое оружие

Источники Defence News полагают, что задержка выхода доклада напрямую связана с бурными дискуссиями вокруг эффективности нынешней программы противоракетной обороны. Основная причина споров — рывок в развитии ракетных технологий, который совершили Россия и Китай.

В частности, при составлении документа активно обсуждался вопрос об инвестициях в новые технологии противоракетной обороны.

Издание приводит мнение члена Американской некоммерческой организации «Союз обеспокоенных учёных» (Union of Concerned Scientists) Лауры Грего (Laura Grego), которая полагает, что Соединённые Штаты не в состоянии разработать по-настоящему эффективные средства перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР), которые находятся в арсенале России и Китая.

По мнению Грего, создание комплексов, способных гарантированно отразить ракетную атаку, является чрезвычайно сложной и дорогостоящей задачей. Более того, дальнейшие инвестиции в глобальную систему ПРО, полагает специалист, могут спровоцировать вероятных противников США на дальнейшее совершенствование средств поражения.

В конце декабря 2018 года внимание зарубежных СМИ и экспертов привлекло заявление президента РФ Владимира Путина о запланированном в 2019 году формировании полка, вооружённого гиперзвуковым комплексом «Авангард». Соединение появится в 13-й ракетной дивизии, дислоцированной вблизи посёлка Домбаровский (Оренбургская область).

Главная особенность «Авангарда» заключается в том, что его планирующий боевой блок способен маневрировать на скорости до 27 чисел Маха (свыше 30 тыс. км/ч). Как подчеркнул российский президент, такое гиперзвуковое оружие неуязвимо «для сегодняшних и для перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника».

Как сообщила The Arms Control Association, «Авангарды» будут размещены на баллистических ракетах шахтного базирования SS-19 «Стилет» (в отечественной классификации — УР-100Н УТТХ). Позднее гиперзвуковые комплексы будут устанавливаться на МБР РС-28 «Сармат», которые с 2021 года начнут заменять в войсках ракеты Р-36М «Воевода» («Сатана»).

Испытание комплекса «Авангард». Скриншот видео, предоставленного Минобороны РФ

© Минобороны РФ

«Сармат» — представитель пятого поколения МБР шахтного базирования. По информации Минобороны РФ, ракета обладает практически неограниченной дальностью полёта и может наносить удары со стороны Северного и Южного полюсов. До 2025 года на вооружение должны быть приняты 40 РС-28. На каждой МБР может быть установлено три «Авангарда» (УР-100Н оснащён одним комплексом).

Кроме того, российские специалисты дорабатывают крылатую ракету 9М730 «Буревестник» с малогабаритной сверхмощной ядерной установкой. Этот боеприпас также обладает почти неограниченной дальностью, может маневрировать на малой высоте и обходить рубежи ПРО.

Зашли в тупик

Работа по формированию глобальной системы ПРО США стартовала после выхода Вашингтона из Договора об ограничении систем противоракетной обороны от 1972 года. Современный противоракетный щит Соединённых Штатов включает три эшелона.

Наземный эшелон состоит из трёх позиционных районов — Аляска, Калифорния и Восточная Европа (Польша и Румыния). На территории США размещены противоракеты шахтного базирования и радиолокационные станции раннего обнаружения, в Польше и Румынии — универсальные пусковые установки Mk41, которые позволяют осуществлять пуски противоракет и «Томагавков».

Морской эшелон представлен эсминцами и крейсерами ВМС США, оснащёнными боевой системой Aegis. Её главным оружием является семейство противоракет SM-3. Они позволяют осуществлять перехват МБР на заатмосферных высотах (240—250 км).

Космический эшелон ПРО США включает самую крупную в мире сеть спутников обнаружения. Космические аппараты фиксируют пуск баллистических ракет и передают данные на землю для осуществления перехвата.

Тем не менее высокопоставленные чиновники Пентагона неоднократно выражали беспокойство совершенствованием стратегических сил РФ. Однако на текущий момент Минобороны США не выработало единого подхода к способам противодействия возросшему ядерному потенциалу России.

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что в Вашингтоне часто звучат призывы начать масштабную милитаризацию космоса, чтобы иметь возможность сбивать российские МБР сразу после старта.

Так, 27 февраля 2018 года начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Гольдфейн заявил, что армия страны через несколько лет может получить средства поражения, которые будут находиться на орбите. В августе 2018 года директор Агентства противоракетной обороны генерал-лейтенант Сэм Гривз призвал разместить в космосе специальные датчики, которые будут эффективнее отслеживать пуски ракет.

Запуск противоракеты SM-3 с крейсера Ticonderoga USS Shiloh (CG 67), оснащённого системой Aegis

Reuters

© U.S. Navy

«На мой взгляд, США свойственно переоценивать значение космоса. Конечно, спутниковую группировку можно совершенствовать, но укрепление космического эшелона ПРО путём размещения оружия — слишком дорогая и сложная в технологическом отношении затея. Не думаю, что эту задачу Соединённые Штаты смогут решить, получив в итоге ощутимую пользу», — пояснил Корнев.

В комментарии RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что дискуссии о будущем ПРО в Соединённых Штатах зашли в тупик. По его словам, американцы понимают, что их глобальная противоракетная оборона не оправдала вложенных средств. В то же время сегодня за океаном не видят альтернативных вариантов развития противоракетного щита.

«Американцы оказались в патовой ситуации. Скорее всего, по инерции они продолжат вкладывать деньги в нынешнюю систему ПРО. Во-первых, Пентагон не завершил ряд проектов, в частности модернизацию SM-3. Во-вторых, на дальнейшей реализации программы ПРО наверняка будут настаивать лоббисты, и потому средства на неё продолжат поступать в прежнем, если не в большем объёме», — сказал Михайлов.

Однако, как считает эксперт, в будущем военно-политическому руководству США всё равно придётся пересматривать традиционные подходы к системе ПРО и стратегии «сдерживания России».

«На месте американских властей я бы обращал гораздо больше внимания на растущий военный потенциал Китая, а не России. В связи с этим Пентагону имеет смысл более активно инвестировать в модернизацию мобильных наземных комплексов ПРО (THAAD), которые стоят на защите американских военных баз за рубежом», — подытожил эксперт.