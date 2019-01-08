Агрессивный стрекот: «акустической атакой» на дипломатов США могли быть звуки, издаваемые сверчками

Источником звуков, которые в Вашингтоне сочли «акустической атакой» на американских дипломатов на Кубе, могли быть сверчки. К такому выводу пришли учёные из США и Великобритании. Ранее сотрудники американского диппредставительства в Гаване массово жаловались на шум и последующие проблемы со здоровьем, в результате чего их отозвали с острова. Инцидент стали расследовать как целенаправленную атаку, а одним из её вероятных виновников американские СМИ назвали Россию.

Истинной причиной «акустических атак» на сотрудников американского диппредставительства на Кубе могли стать звуки, издаваемые сверчками Anurogryllus celerinictus. Об этом говорится в совместной статье учёного Александра Стаббса из Калифорнийского университета в Беркли и биолога Фернандо Монтеалергре-Сапаты из университета британского города Линкольн.

Впервые об «акустической атаке» на посольство США на Кубе сообщили в конце 2016 года. Речь идёт о звуках, которые якобы оказали негативное влияние на состояние здоровья и когнитивные функции дипломатов. Согласно позиции американской стороны, у служащих диппредставительства возникли тошнота, бессонница, звон в ушах, головные боли и головокружение.

По этой причине большую часть сотрудников отозвали с острова, а потепление в американо-кубинских отношениях пришлось отложить, поскольку занимавший в то время пост госсекретаря Рекс Тиллерсон счёл эти события целенаправленным нападением.

«У нас до сих пор нет точных ответов на вопрос об источнике или причинах нападений. Расследование атаки продолжается», — говорится в заявлении Госдепа от 3 марта 2018 года.

Ещё в октябре 2017 года агентство The Associated Press опубликовало первые официальные данные об инциденте, не связанные с медицинским документооборотом, — короткую запись звука, который мог стать причиной расстройств у дипломатов.

В опубликованном в начале января 2019 года исследовании американских и британских учёных отмечается, что звук на записи совпадает с шумом сверчков.

«Песня индийских короткохвостых сверчков в точности совпадает с записью AP по длительности, частоте повторения импульсов, спектру мощности, стабильности частоты пульса и колебаниям. Запись AP также показывает снижение частоты в отдельных импульсах — отличительную черту стрекота сверчков», — говорится в выдержке из статьи, выложенной на портале bioRxiv.

Исследование учёных, указавших на сходство с шумом, издаваемым сверчками, основано на записи The Associated Press, однако долгое время исследователи фиксировали разницу между стрекотом и звуками на записи.

Позднее учёные поняли, что разница могла быть связана с тем, что запись AP была сделана в помещении. В ходе эксперимента сверчков поместили в схожие условия, и звуки оказались идентичными.

«Когда стрекот сверчков воспроизводится на громкоговорителе и записывается в помещении, взаимодействие отражённых звуковых волн даёт звук, практически неотличимый от образца AP. Это является убедительным доказательством того, что за звук в выпущенной записи отвечает эхо стрекота сверчков, а не звуковая атака или другое техническое устройство», — отметили учёные.

«Футуристическое оружие»

Соединённые Штаты обвиняли в «акустических атаках» власти Кубы. 15 кубинских дипломатов были вынуждены покинуть США. Вашингтон объяснил этот шаг тем, что Куба не смогла обеспечить безопасность сотрудников американской дипмиссии.

Гавана свою причастность к «атакам» отрицала. Об этом, в частности, заявил министр иностранных дел островного государства Бруно Родригес.

«С точки зрения кубинского правительства недопустимо и аморально, когда люди страдают от разногласий между правительствами», — сказал он.

При этом медицинское обследование, начатое по инициативе Госдепа, выявило, что по крайней мере часть из обратившихся с жалобами сотрудников посольства могла пострадать от вирусных заболеваний, травм головы, стресса и так далее. В январе 2018 года ФБР пришло к выводу, что произошедшее не было результатом акустической атаки.

По данным CNN, американское следствие предполагало, что за атакой могли стоять Россия, Китай, Иран, Венесуэла.

Позднее, в сентябре 2018 года, канал NBC со ссылкой на «источники в следствии» сообщил, что Россия является главным подозреваемым в совершении «атак». По информации NBC, речь шла об изучении вероятности применения против американских дипломатов «микроволнового или электромагнитного вооружения».

«Если Россия применила футуристическое оружие, чтобы нанести вред мозгу сотрудников американского ведомства, то это событие станет ошеломительным примером эскалации российской агрессии против западных наций», — заявил NBC чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Позднее представитель Государственного департамента Хезер Науэрт призвала сдержанно относиться к сообщениям о якобы причастности России к «акустическим атакам» на американских дипломатов.

«Мы видели волну новостей, где вина возлагалась на российские власти со ссылкой на неназванных американских чиновников. Я бы попросила всех сейчас отнестись к этим заявлениям скептически», — сказала Науэрт в ходе брифинга.