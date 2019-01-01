«Явные намерения убить иностранцев»: в Германии водитель умышленно сбил группу пешеходов

50-летний житель Германии попытался совершить на автомобиле наезд на несколько групп пешеходов, по большей части состоявших из приезжих. В частности, злоумышленник сбил мигрантов из Сирии и Афганистана. Полиция сообщает как минимум о пятерых пострадавших и связывает действия водителя с его ксенофобскими взглядами. Ранее в ФРГ заявили о росте числа сторонников праворадикальных партий. В 2018 году в городе Хемнице после убийства местного жителя, в котором подозревают беженцев, прошли несколько демонстраций против миграционной политики Берлина.

Мужчина в Германии, который в новогоднюю ночь совершил наезд на автомобиле на группу пешеходов, намеревался убить приезжих. Об этом телеканалу N-TV заявили в полиции.

«Он демонстрировал явные намерения убить иностранцев, — заявил глава МВД федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Херберт Ройль. — К делу нужно отнестись очень серьёзно».

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По данным полиции, 50-летний житель Эссена, сведения о национальности которого пока не раскрываются, минувшей ночью умышленно совершил наезд на четыре разные группы пешеходов в городах Эссен и Боттроп. Большая часть атакованных пешеходов были иностранцами.

В одном случае злоумышленник наехал на группу приезжих из Сирии и Афганистана. Позднее он попытался совершить ещё несколько наездов, в том числе на автобусную остановку, но испуганные пешеходы смогли увернуться от его автомобиля. По данным N-TV, полиции известно о пятерых пострадавших от действий задержанного водителя, в том числе о женщине, которая получила тяжёлые травмы.

«Следователи считают, что это намеренная атака, которая может быть обусловлена ксенофобскими взглядами находившегося за рулём человека», — приводит Reuters заявление полиции. По информации агентства, у правоохранительных органов также есть основания полагать, что у задержанного мужчины имелось психическое расстройство.

«В Германии нет места самосуду»

В 2018 году власти Германии стали говорить о росте числа сторонников праворадикальных партий в стране. Как заявил 12 августа глава Федеральной службы защиты Конституции Германии (BfV) Ханс-Георг Маасен, этот показатель за год вырос почти в полтора раза.

BfV занимается контролем и пресечением деятельности ультраправых и неонацистских организаций, радикальных левых организаций, исламистских группировок, а также разведок иностранных государств.

По данным Маасена, в 2017 году в ФРГ насчитывалось 12 700 сторонников радикальных ультраправых групп, а в 2018-м ведомство зафиксировало уже 18 400 граждан с такими взглядами.

Как сказал глава BfV, пока деятельность большей части националистов сводится в основном к высказыванию своих ультраправых взглядов в социальных сетях или переписке с единомышленниками в различных мессенджерах. Однако представители некоторых праворадикальных структур легально имеют на руках оружие.

Последующие события августа 2018 года показали, что радикальные взгляды могут найти поддержку не только у сторонников правых движений, но и среди обычных граждан.

В ночь на 26 августа в городе Хемнице два молодых мигранта из Сирии и Ирака убили 35-летнего гражданина Германии. На следующий день в городе состоялись несколько митингов, на одном из которых собрались более тысячи человек, и произошли столкновения с полицией. Митингующие бросали в стражей порядка бутылки и устроили потасовку.

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Власти быстро отчитались о поимке подозреваемых в убийстве, но акции продолжились и на следующий день. На улицы вышли около трёх тысяч человек, большая часть которых являются противниками неконтролируемой миграции. Около тысячи протестующих были сторонниками леволиберальных партий, которые сочли, что гибель немца стали использовать в своих целях правые радикалы.

Для успокоения участников уличных акций полиции пришлось применить водомёты. Примерно 18 человек получили ранения в результате стычки между активистами оппозиционных сил и были госпитализированы, порядка 300 оказались задержаны.

Власти ФРГ охарактеризовали произошедшее как проявление экстремизма. 2 сентября глава МИД страны Хайко Маас в интервью Bild заявил, что Германия должна активно выступать против правого экстремизма.

«Мы все должны показать миру, что мы, демократы, составляем большинство, а расисты — в меньшинстве. Молчащее большинство должно наконец громче заявить о себе», — сказал он, призвав сограждан «подняться с дивана».

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт назвал обвинения в адрес мигрантов «охотой на ведьм».

«Принципиально в отношении событий в Хемнице не только мы считаем, что в Германии нет места самосуду, группам, которые хотят распространять ненависть на улицах, нетолерантности и экстремизму», — цитировало Зайберта РИА Новости.

Позднее, в ноябре 2018 года, на улицы Хемница вышли две тысячи человек, протестовавших против курса канцлера ФРГ. Меркель посетила город через два с половиной месяца после беспорядков и ответила на ряд вопросов об этих событиях.

По её словам, было совершено «ужасное преступление», которое не должно служить оправданием для других противоправных действий, в частности проведения акций нацистского и ксенофобского характера.