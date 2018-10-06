В Германии восемь полицейских пострадали во время беспорядков с участием праворадикалов

Короткая ссылка
Во время беспорядков на рок-концерте правых радикалов в немецком городе Апольда пострадали по меньшей мере восемь полицейских. Об этом сообщает полиция федеральной земли Тюрингия.

«По последним данным, восемь сотрудников полиции получили лёгкие ранения… Все коллеги по-прежнему находятся на посту», — говорится в сообщении в Twitter.

Концерт проводился под контролем правоохранительных органов. По предварительным данным полиции, в нём приняли участие более 700 человек.

В начале сентября глава МИД Германии Хайко Маас, комментируя столкновения в Хемнице, призвал противостоять ультраправым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить