В Германии восемь полицейских пострадали во время беспорядков с участием праворадикалов

Во время беспорядков на рок-концерте правых радикалов в немецком городе Апольда пострадали по меньшей мере восемь полицейских. Об этом сообщает полиция федеральной земли Тюрингия.

Nach neuesten Informationen wurden bei der #Eskalation auf dem #Marktplatz in #Apolda 8 Polizeibeamte leicht verletzt. Alle Kollegen sind weiterhin dienstfähig.



Unterdessen ist der Marktplatz geräumt und die Abreise der Versammlungsteilnehmer läuft.#Apolda0610#Versammlung — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) 6 octobre 2018 «По последним данным, восемь сотрудников полиции получили лёгкие ранения… Все коллеги по-прежнему находятся на посту», — говорится в сообщении в Twitter. Концерт проводился под контролем правоохранительных органов. По предварительным данным полиции, в нём приняли участие более 700 человек. В начале сентября глава МИД Германии Хайко Маас, комментируя столкновения в Хемнице, призвал противостоять ультраправым.