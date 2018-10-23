«Фальшивая история»: почему Вашингтону могут быть выгодны сообщения о кибероперации против России

Американские военные впервые провели кибероперацию в зарубежных компьютерных сетях для защиты избирательной системы США, в том числе предстоящих в ноябре промежуточных выборов в конгресс. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на анонимные официальные источники. Они утверждают, что целью Киберкомандования стали «российские агенты», которых якобы идентифицировали и предостерегли от распространения дезинформации. При этом Москва неоднократно опровергала обвинения в попытке повлиять на избирательный процесс. По мнению экспертов, адресатом подобных сообщений об «угрозе» со стороны РФ должны стать американские избиратели.

Киберкомандование Вооружённых сил США проводит первую операцию в компьютерных сетях других стран, которая якобы направлена на предотвращение попыток России «вмешаться» в ход предстоящих промежуточных выборов в американский конгресс. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомлённые официальные источники.

«Кампания, включающая в себя несколько миссий, проведённых в последние несколько дней, — первая операция подобного рода за рубежом по защите выборов в США, включая ноябрьские промежуточные выборы в конгресс», — пишет газета.

По данным издания, так называемых российских агентов уведомляют, что американские силы идентифицировали их и наблюдают за осуществляемой ими деятельностью.

Соединённые Штаты вышли на финишную прямую перед выборами в конгресс, напомнил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. По его словам, в связи с этим властям надо показать американцам, что на этот раз голосование будет защищено от «вмешательства».

«Если США будут атакованы, конечно, это будет «атака» либо со стороны России, либо со стороны Китая. США всегда формируют определённую повестку безопасности в зависимости от того, как выгодно им. Если бы они знали, что тот или иной преступник стоит за этим, то этому человеку не нужно было бы предупреждение, что Большой брат за вами наблюдает. Это означает, что это фальшивая история, что они расписываются в собственном бессилии», — пояснил аналитик.

Объявление Соединёнными Штатами предупреждений россиянам — очевидная ситуация в преддверии промежуточных выборов. Об этом заявил политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. По его словам, у американцев не должно быть сомнений в том, что «русские хакеры» угрожают влиянием на политические процессы.

«Где заканчивается свобода человека в использовании социальных сетей и где начинается вредоносное влияние на политику той или иной страны? Пока это не будет определено, будут использоваться превентивные меры, такие как, например, рассылка предупреждений о подозрении во влиянии на политические процессы страны», — подчеркнул он в разговоре с RT.

По словам Судакова, американцы действительно ведут военные действия не только в реальности, но и в киберпространстве.

«Фейковая история, чтобы объяснить избирателям свои неудачи. Это очень просто: демократы выиграли, потому что их избрали русские, китайцы, а если наоборот — можно отчитаться, что мы действуем на 100%, поэтому ваши голоса были учтены», — предположил эксперт.

Привычное «мракобесие»

При этом представители Министерства обороны Соединённых Штатов не стали уточнять, сколько они вычислили россиян и каким образом передали им предупреждения. В разговоре с The New York Times высокопоставленные военные подчеркнули, что прямые угрозы в отношении «российских оперативников» не использовались.

Как считают представители разведсообщества, в этом году Россия не станет взламывать устройства по подсчёту голосов и пытаться подделать результаты голосования, в чём её обвиняли ранее. При этом якобы будет продолжено распространение дезинформации с целью повлиять на общественное мнение в США.

Напомним, что Киберкомандование США было переведено в боевой статус в мае 2018 года, после чего получило возможность проводить регулярные наступательные кибероперации. Подчёркивалось, что американские военные хакеры должны «выводить из строя кибероружие до того, как оно будет применено», и могут вести подрывную деятельность в компьютерных сетях других стран.

19 октября, Министерство юстиции США предъявило 44-летней жительнице Санкт-Петербурга Елене Хусяйновой обвинения в попытке вмешаться в ноябрьские выборы в конгресс.

По мнению американской стороны, она, будучи бухгалтером компании Project Lakhta, связанной с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого ранее также обвиняли во «вмешательстве» в американские выборы, в период с января 2016 года по июнь 2018-го пыталась повлиять на «политическую систему США».

В то же американский Минюст подчеркнул, что в обвинении не содержится каких-либо данных о том, что Хусяйновой удалось повлиять на результаты голосования.

Ситуация с обвинениями в адрес России по так называемому влиянию на американскую электоральную систему длится уже более двух лет. В Москве неоднократно отрицали выдвигаемые обвинения.

В начале октября президент России Владимир Путин призвал Вашингтон завершить разговоры о «вмешательстве».

«Хочу, чтобы мракобесие закончилось, связанное с мнимым вмешательством России в какую-то предвыборную кампанию в США, чтобы наконец элиты американские успокоились, разобрались в конце концов между собой», — сказал он.

«Испытывают неловкость»

Тема «вмешательства» затрагивалась в ходе переговоров советника американского лидера по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, который находится в Москве, с российской стороной. Об этом сообщил дипломатический источник РИА Новости. По его словам, беседа по этому вопросу была скоротечной.

«В очередной раз чувствовалось, что официальные лица США касаются данной темы явно «для галочки», испытывая неловкость, поскольку не в состоянии привести ни единого реального доказательства подобных домыслов, но вынуждены отрабатывать «политический заказ» с учётом внутренних межпартийных разборок в Вашингтоне», — сказал он.

При этом отмечается, что Болтон даже не упоминал о Хусяйновой и претензиях к ней со стороны американских спецслужб.

«Это и понятно, с учётом очевидной нелепости и смехотворности обвинений в адрес главного бухгалтера российского «Федерального агентства новостей» в намерении изменить исход выборов в США», — пояснил дипломатический источник.