В поисках ястреба: кто может сменить Никки Хейли на должности постпреда США при ООН

Белый дом определится с выбором кандидата на замену постпреда США при ООН в течение двух-трёх недель. С таким заявлением Дональд Трамп выступил после того, как стало известно об отставке действующего представителя США в организации Никки Хейли. По словам президента Соединённых Штатов, у него есть список из пяти кандидатур, куда входит экс-советник по экономическим вопросам Дина Пауэлл. Причины отставки действующего постпреда не называются. По мнению экспертов, Хейли покидает команду Трампа из-за противоречий внутри администрации.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что определится с новой кандидатурой постоянного представителя США при ООН в течение двух-трёх недель.

«У нас есть несколько людей, которые очень заинтересованы в этой должности… Это прекрасная должность», — заявил Трамп.

Американский президент уточнил, что на должность постпреда США при ООН имеется пять кандидатов, в том числе бывшая сотрудница Белого дома, экс-советник американского лидера Дина Пауэлл. Кроме того, Трамп также готов рассмотреть кандидатуру американского посла в Германии Ричарда Гренелла.

Вместе с тем ранее, 9 октября, глава Белого дома заявил, что его дочь Иванка Трамп могла бы стать «замечательным» кандидатом на пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, «динамитом». В свою очередь, дочь президента США сообщила, что не заинтересована в таком назначении.

It is an honor to serve in the White House alongside so many great colleagues and I know that the President will nominate a formidable replacement for Ambassador Haley. That replacement will not be me. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 9 октября 2018 г.

«Для меня честь служить в Белом доме вместе со многими замечательными коллегами, и я знаю, что президент выдвинет достойную кандидатуру на замену постпреда Хейли. Этой заменой буду не я», — заявила Иванка Трамп в своём Twitter.

Уход Хейли

9 октября Дональд Трамп принял отставку постоянного представителя США при ООН Никки Хейли. Личных причин для ухода с поста высокопоставленного чиновника, по словам Хейли, у неё не было.

«Нет никаких личных причин. Очень важно для властей понять, когда наступает момент отступить. За последние восемь лет я сделала всё, что могла, и я думаю, что иногда должны приходить другие люди, которые вложат новые силы», — заявила она.

Никки Хейли вступила в должность постоянного представителя США при ООН в январе 2017 года. С 2011 по 2017 год она была губернатором штата Южная Каролина.

«Набор кандидатур может быть огромен»

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин считает, что кандидатур на пост постоянного представителя США при ООН может быть множество. Среди них — Дина Пауэлл, Залмай Халилзад и даже Кондолиза Райс.

«Сейчас в СМИ обсуждают Дину Пауэлл. Залмай Халилзад раньше занимал эту должность, у него дружеские отношения с Болтоном, его могут предложить . В последнее время стала появляться Кондолиза Райс — она прекрасно бы смотрелась в этой должности, такая железные леди, как Тэтчер или Саманта Пауэр», — предположил эксперт.

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По его словам, Дональд Трамп на самом деле не выдвинул бы на этот пост дочь Иванку, поскольку в этом случае это расценивалось бы как кумовство.

«Если она (Иванка Трамп. — RT ) займёт эту должность, то скажут, что Трамп проталкивает семью, делает бизнес, что станет ударом для него самого», — сказал Блохин.

По мнению Константина Блохина, новый постпред США при ООН едва ли будет отличаться от Хейли по взглядам на политику России. Эксперт убеждён, что любой взвешенный подход по отношению к российской политике в современной Америке рассматривается отрицательно.

«Все тенденции говорят о том, что любая взвешенность по отношению к России рассматривается через призму слабости и шпиономании. На эту должность всегда отправляют людей с высокими ораторскими способностями. Это не тайная дипломатия, а публичная — критиковать на мировой площадке. Туда идут только заряженные «ястребы», — добавил Блохин.

«Командный игрок»

Никки Хейли придерживалась административной дисциплины, поэтому была важным «командным игроком», считает доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

«Она критиковала ООН, если организация была неэффективна в интересах США. Критиковала партнёров Вашингтона, в частности Россию. Она делала это сурово, иногда даже агрессивно, но в рамках дипломатических норм», — считает Ярыгин.

Эксперт убеждён, что её уход был заблаговременно согласован с Трампом, и, вероятно, связан с противоречиями, возникшими между Хейли и Трампом в отношении дальнейшего развития внешней политики США.

«Однако как командный игрок никаких демаршей Хейли устраивать не стала. Трамп наверняка воспринял её отставку довольно болезненно, так как при ней он имел уверенность в том, что в сфере внешней политики ему не окажут противодействия», — добавил политолог.

С тем, что отставка Хейли может быть связана с внутриадминистративными разногласиями, согласился и Константин Блохин.

«Может были конфликты внутри администрации, публично, они огласке не предавались. Хейли всё же симпатизировала Трампу, и Трамп — ей. Может быть, по каким-то вопросам не было стопроцентного единогласия, но не могу сказать, что она была в оппозиции. Может быть ей стало труднее работать при нынешнем госсекретаре и советнике по национальной безопасности», — сказал эксперт.

Никки Хейли не отрицала, что расходится с Трампом во взглядах по ряду вопросов. В своей колонке для The Washington Post она писала, что лично обсуждает с президентом все противоречия.

Среди прочего, эксперты считают, что внезапная отставка Никки Хейли с поста постпреда США при ООН может быть связана с тем, что ей предложили работу в другой сфере.

«Есть концепция вращающихся дверей, свойственная американской политической культуре, когда люди приходят из бизнеса на госслужбу и обратно. Может быть, Хейли предложили поработать в крупной транснациональной корпорации, занять должность топ-менеджера или заняться аналитической работой», — сказал Константин Блохин.