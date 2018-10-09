«Нужно отойти в сторону»: Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли

Президент США Дональд Трамп утвердил отставку постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, которая уйдёт с этой должности в конце года. Американский лидер пообещал найти ей замену в ближайшие недели. Сама постпред объяснила своё решение необходимостью «отойти в сторону». Как Хейли стала представителем США в международной организации и чем запомнилась на этом посту — в материале RT.

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о том, что постоянный представитель США при ООН Никки Хейли подала в отставку.

«Она уйдёт в отставку в конце года», — сообщил он, отметив, что собирается назвать нового кандидата на должность постоянного представителя США при ООН в течение ближайших двух-трёх недель.

В ходе пресс-конференции в Белом доме Хейли подчеркнула, что её уход не вызван причинами личного характера.

«Нет никаких личных причин. Облечённым властью очень важно понимать, когда им нужно отойти в сторону. За последние восемь лет я сделала всё что могла. Думаю, что периодически должны приходить другие люди, которые будут вкладывать новые силы», — отметила она.

Хейли также сообщила, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента США в 2020 году и будет поддерживать на этих выборах Трампа.

WATCH: Amb. Haley: “No, I am not running for 2020,” will be campaigning for President Trump pic.twitter.com/8YvDyAISdy — NBC News (@NBCNews) October 9, 2018

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высоко оценил сотрудничество с Никки Хейли и выразил надежду, что столь же плодотворная работа продолжится и с её преемником.

«У них, Гутерреша и Хейли, были продуктивные и тесные рабочие отношения... Они усердно работали для продвижения конструктивных отношений с США, демонстрируя ценность нашей организации», — заявил официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.

В российском МИД, в свою очередь, отметили, что считают отставку постпреда Хейли внутренним вопросом США.

«Мы приняли к сведению прозвучавшее заявление США. Это внутреннее дело государства», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Хейли стала далеко не первым высокопоставленным чиновником из команды Трампа, досрочно покинувшим свой пост. В марте 2018 года Трамп уволил главу Госдепа США Рекса Тиллерсона. Его сменил руководитель ЦРУ Майк Помпео. Комментируя эту отставку, Трамп отметил, что «расходился с Тиллерсоном во взглядах по ряду вопросов».

Тогда же Трамп объявил об отставке своего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Его сменил бывший представитель США при ООН Джон Болтон, известный своей крайне агрессивной риторикой.

При этом сам Макмастер был приглашён на должность советника после отставки Майкла Флинна, который был вынужден уйти из-за просочившихся в прессу сообщений о его разговоре с российским послом во время предвыборной кампании Трампа.

«Не хочу быть говорящей головой»

Хейли занимает пост постоянного представителя США при ООН с 27 января 2017 года. Она стала первой американкой индийского происхождения, которая заняла эту должность, — её родители приехали в страну из индийского штата Пенджаб.

С 2005 по 2010 год Хейли была членом палаты представителей Южной Каролины от 87-го избирательного округа, а в январе 2011-го стала 116-м губернатором штата.

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Во время предвыборной гонки Хейли критиковала Трампа и поначалу поддерживала его конкурента Марко Рубио. А когда тот снял свою кандидатуру, призывала голосовать за Тэда Круза.

Тем не менее в ноябре 2016-го — вскоре после своего избрания — Трамп именно ей предложил занять пост постоянного представителя США при ООН. В интервью CNN Хейли рассказывала, что изначально Трамп хотел видеть её на посту госсекретаря США, однако она отказалась, сославшись на недостаток опыта, после чего он предложил ей должность постпреда. Тогда она попросила сделать её также членом кабмина и Совета национальной безопасности США.

«Я сказала, что хочу быть частью процесса принятия решений... Я не хочу быть говорящей головой — хочу говорить то, что думаю», — рассказывала она.

По её словам, именно поэтому Трамп предложил ей стать членом его команды. Потом Хейли призналась: «Честно говоря, я не думала, что они готовы дать мне всё, что я просила. Но они согласились. Как я могла отказаться?»

При этом Хейли не отрицала, что расходится с президентом во взглядах по ряду вопросов. После выхода анонимной статьи в The New York Times, в которой некий чиновник из администрации президента рассказал, как пытается противодействовать Трампу, постпреда при ООН заподозрили в авторстве. Хейли опровергла эти слухи и сама написала колонку для The Washington Post, в которой сообщила, что лично обсуждает с Трампом все противоречия.

«Он не затыкает своих советников и не требует, чтобы все с ним соглашались. Я могу поговорить с ним практически в любое время и часто делаю это, если не соглашаюсь с чем-то и считаю, что это важно обсудить с президентом».

Антироссийская риторика

Назначение Хейли прошло на фоне заявлений Трампа о необходимости наладить отношения с Россией. Однако уже на своём первом заседании Совета Безопасности Хейли выступила с осуждением «агрессивных действий России на Украине». Она также заявила, что Крым — «это часть Украины» и связанные с его присоединением к РФ санкции останутся в силе, пока полуостров не вернётся под контроль Киева.

В ответ российский постпред Виталий Чуркин напомнил о словах «мы, народ», содержащихся в американской Конституции. «Народ Крыма вполне определённо выразил свою волю на референдуме», — отметил дипломат.

16 марта 2017 года Хейли призвала «никогда не доверять России» и серьёзно отнестись к «российской угрозе». Аналогичное заявление она сделала летом 2018-го, отметив, что в Вашингтоне «не доверяют и никогда не будут доверять» Москве.

«Они никогда не станут нашими друзьями. Это просто факт», — сказала Хейли.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев не считает, что уход Хейли станет потерей для Дональда Трампа. В беседе с RT он отметил, что «дефицита в людях, которые несут агрессию при аргументировании позиции США, в стране нет».

«Хейли всегда была достаточно резкой и при описании отношений России и США употребляла фразы о невозможности нормальных отношений между двумя странами. Это совсем легковесно... Речь идёт о двух державах, от которых в современной истории зависит судьба международного права», — подчеркнул депутат.