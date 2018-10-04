Мировая политика в российских интерьерах: о чём договорились Путин и Курц в Зимнем дворце Санкт-Петербурга

Третьего октября в Петербурге прошли переговоры президента России Владимира Путина с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Лидеры обсудили перспективы двусторонних отношений, главным образом в сфере энергетического сотрудничества. Политики заключили соглашение о совместной разработке Уренгойского нефтеконденсатного месторождения и сошлись во мнении, что реализация другого проекта — «Северный потоа — 2» необходима для обеспечения энергетической безопасности всей Европы. Ещё одной важной темой встречи стал сирийский конфликт. Курц согласился с Путиным, что для урегулирования ситуации в регионе нужно вывести из страны международные войска. Путин же заверил коллегу, что Москва не планирует проводить военную операцию в Идлибе. Также лидеры государств приняли участие в открытии выставки в Эрмитаже «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена».

В Санкт-Петербурге прошли переговоры президента России Владимира Путина и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца. В рамках встречи лидеры открыли выставку в Эрмитаже, обсудили перспективы развития российско-австрийских отношений и важные региональные проблемы.

Одной из основных тем переговоров стало энергетическое сотрудничество между Москвой и Веной. В частности, был затронут вопрос, касающийся проекта «Северный поток — 2». По словам Владимира Путина, европейские страны не меньше России заинтересованы в его реализации. При этом Путин пообещал, что Москва останется надёжным поставщиком энергоресурсов в Европу.

«Хочу вас заверить, что Россия как была, есть и, безусловно, всегда будет самым надёжным поставщиком, в том числе и потому, что трубопроводная система прямо от первичного источника сейчас, из Ямала и Сибири идёт», — отметил лидер российского государства.

Вместе с тем глава РФ сказал, что Москва приветствует позицию Вены, поддерживающую строительство газопровода. Важным, по словам российского лидера, является и «плодотворное многолетнее сотрудничество России и Австрии в энергетической отрасли».

© Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Австрийская OMV также участвует в строительстве трубопроводной системы «Северный поток — 2». Российская сторона приветствует позицию Австрии в поддержку этого проекта, имеющего важное значение для всего европейского континента», — заявил Владимир Путин.

В свою очередь, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что европейские страны — участницы проекта заинтересованы в строительстве «Северного потока — 2» и полностью его поддерживают. Однако австрийский канцлер подчеркнул, что при реализации проекта необходимо учитывать интересы Украины.

«Я хочу вас заверить, что европейские страны, которые участвуют в этом проекте, относятся к нему положительно и хотят реализовать его совместно. При этом для нас важно, чтобы были учтены интересы Украины как важной страны-транзитёра», — сказал Себастьян Курц.

Между тем на полях переговоров глава «Газпрома» Алексей Миллер и главный исполнительный директор австрийской компании OMV Райнер Зеле подписали основополагающее соглашение о продаже активов. Комментируя сделку, лидер российского государства напомнил итоги переговоров в Вене минувшим летом. Тогда «Газпром» и OMV продлили контракт на поставки в Австрию голубого топлива до 2040 года.

«Подписанная только что новая договорённость о подключении OMV к разработке Уренгойского нефтеконденсатного месторождения подтверждает стратегический характер партнёрства этой компании с «Газпромом», — отметил Путин.

Договорённости по Сирии

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин и Себастьян Курц также прокомментировали ситуацию в Сирии. По словам австрийского канцлера, Россия в качестве сверхдержавы несёт ответственность за урегулирование конфликта в САР. При этом Себастьян Курц поддержал идею Владимира Путина о выводе всех иностранных войск из Сирии.

«Россия, по моему мнению, будучи сверхдержавой, несёт большую ответственность за политическое решение конфликта на Украине и в Сирии. Я внимательно следил за вашими словами сегодня, господин президент, о Сирии и надеюсь, что удастся вывести все иностранные войска из Сирии, прежде всего иранские войска, чтобы избежать в Сирии войны чужими руками», — заявил австрийский канцлер.

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В свою очередь, глава российского государства подчеркнул, что Россия действует в соответствии с договорённостями, достигнутыми с Анкарой и Тегераном.

«Мы вместе работаем солидарно. У меня есть все основания полагать, что мы добьёмся поставленных перед собой целей, а это значит, что никаких крупномасштабных боевых действий там не предвидится. Те инструменты, которые мы выбрали для достижения этих целей, на данный момент работают эффективно», — рассказал Владимир Путин.



Он отметил, что инициатива создать зону демилитаризации в Сирии (с целью обеспечить большую безопасность населённых пунктов, городов и военной базы Хмеймим) возникла во время недавних переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. По словам Путина, обе стороны выполняют взятые обязательства.

«Мы видим, что и они (турецкие коллеги. — RT) относятся к этим договорённостям в высшей степени серьёзно и выполняют свою часть обязательств, освобождают и способствуют тому, чтобы из этой зоны вышли боевики различных радикальных групп и было выведено тяжёлое вооружение», — добавил Путин.

Помимо этого, Владимир Путин выразил уверенность в том, что Европа должна деполитизировать процесс оказания гуманитарной помощи Сирии, а также ускорить процесс возвращения сирийских беженцев на родину.

Культурно-гуманитарные связи

Также Владимир Путин и Себастьян Круц открыли выставку в Эрмитаже «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена». Лидеры стран в сопровождении директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского осмотрели экспонаты перед началом выставки.

Reuters

По словам российского лидера, подобные проекты вносят значимый вклад в дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества и служат их основой.

«Обширные культурно-гуманитарные связи, накопленный в этой сфере богатый опыт выступают прочной основой двусторонних отношений. В России высоко ценят достигнутый уровень сотрудничества между нашими странами», — отметил Владимир Путин.

Своё впечатление от экспозиции высказал и канцлер Австрии. По его словам, искусство — это совместный язык народов России и Австрии, основанный на честности и откровенности.