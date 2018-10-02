«Тенденция очевидна»: почему негативные отзывы о фильме «Последние джедаи» приписали «российским троллям»

Негативная реакция в соцсетях на фильм «Звёздные войны: Последние джедаи» — дело рук «российских троллей», стремящихся посеять вражду в американском обществе. К такому выводу пришёл в своём исследовании эксперт из Университета Южной Калифорнии. По его словам, Москва вмешивается во все сферы жизни США. Однако посмотревшие фильм пользователи призвали опубликовавшего исследование режиссёра Райана Джонсона взять на себя ответственность за плохой сценарий, а не перекладывать её на РФ.

Американские эксперты нашли ещё один аспект жизни США, в который могла вмешаться Россия. Согласно исследованию, проведённому в Университете Южной Калифорнии, негативные отзывы на фильм «Звёздные войны: Последние джедаи» якобы оставляли в соцсетях «российские тролли». Цель — посеять вражду среди поклонников фантастической саги, сообщает издание Hollywood Reporter.

Несмотря на то что фильм «Последние джедаи» собрал более $1,321 млрд по всему миру, он получил много негативных откликов от фанатов киносаги, особенно в самих США, где «Звёздные войны» являются важной частью массовой культуры.

При этом опубликовавший исследование кандидат «информационных наук» Мортен Бэй утверждает, что не менее половины негативных отзывов на фильм, в частности в Twitter, было оставлено с целью «оказать политическое влияние, замаскированное под споры фанатов фильма».

«Скорее всего, целью этих мер является раздувание конфликта между фанатами для создания впечатления, что внутри американского общества царит раздор. Убеждение в этом избирателей является целью движения альтернативно-правых в США, а также Российской Федерации», — говорится в исследовании.

Вера на слово

В исследовании негативные отзывы на фильм, оставленные в Twitter, разделены на три категории: отзывы от политически мотивированых пользователей, «троллей» и «настоящих» фанатов.

«50,9% твитящих негативные отзывы о фильме, скорее всего, были мотивированы политически или были ботами… Значительное число этих пользователей являются российскими троллями», — утверждает исследователь.

Однако Бэй не раскрывает методологию отделения «настоящих» фанатов от политически мотивированых, не говорит о методе анализа индивидуальных твитов и не проясняет статистические категории вроде «скорее всего». Реферат исследования был опубликован на портале ResearchGate и пока не был принят к публикации каким-либо аккредитованным изданием.

При этом критику, направленную на студию LucasFilm за политизацию сериала, он приписывает радикализированным Трампом фанатам.

«Во время и до написания этого исследования политический дискурс становился всё более радикальным, а значит, подготовил фанатов с определёнными взглядами к конфликту с ценностями, представленными в «Последних джедаях», — пишет Бэй.

Ответ от фанатов

Режиссёр фильма Райан Джонсон разместил ссылку на исследование на своей странице в Twitter, сообщив, что оно подтверждает его опыт общения с критиками фильма в сети. Однако в ответ он получил целый ряд сообщений, призывавших его взять ответственность за фильм на себя и не перекладывать её на «российских троллей».

Один из персонажей фильма, робот BB-8, на красной ковровой дорожке в Лос-Анджелесе

Reuters

© Mario Anzuoni

«Райан, я не политический тролль из России или откуда-то ещё. Я 58-летняя мать, первый раз увидевшая «Звёздные войны» в 1977 году. Ваш фильм очень красив визуально. Ваш сценарий — одно большое разочарование, которое испортило 40 лет ожидания, надежды и восторга», — написала одна из пользователей сети.

Rian, I am not a political troll from Russia or anywhere else. I am a 58 year old mom who saw Star Wars in 1977. You film is visually stunning. You script was a major disappointment that wasted 40 years of anticipation, hope, and excitement. You ruined the future films for me. — HamillSparkles (@hamillsparkles) 1 октября 2018 г.

«Сценарий фильма Райана был скверно написан. Политика нас не интересует», — написал ещё один участник Twitter.

Rians movie was poorly written. We don’t care about politics. — The Supreme Chancellor (@LastJediAwful) 2 октября 2018 г.

«Райан, ты написал плохой сценарий для фильма. Тебе удалось сделать хорошие съёмки и набрать хороших актёров… хотя работать им было не с чем. По моему субъективному мнению, его запомнят как плохой фильм. Я не русский и не тролль, но уверен, какой-нибудь ярлык ты на меня повесишь», — написал пользователь Chris Johnson.

Rian, you wrote a bad movie. However, you shot it well and the cast did good acting in it... for what they had to work with. In my subjective opinion, this still ends up as a bad movie. I'm neither Russian or a troll. I'm sure you'll assign me some other label. — Chris Johnson (@windchaserchris) 2 октября 2018 г.

«Просто посмотри на продажи билетов и сопутствующих товаров. Каждый новый фильм из саги «Звёздные войны» зарабатывает меньше денег, чем предыдущий, а товары не продаются. Россия тут не при чём. Студиям Lucasfilm и Disney пора взять на себя ответственность за свои ошибки», — написал пользователь Michael Fairfax.

Just look at the box office numbers and merchandise sells. Each of the new Star Wars movies has made less than the last and the merchandise isn't selling. Russia has nothing to do with that . Lucasfilm's and Disney need to take responsibility for their mistakes. — Michael FAIRFAX (@FAIRFAXMichael) 2 октября 2018 г.

Падение Хана Соло

Негативная реакция фанатов на фильм «Последние джедаи» могла стоить корпорации Disney прибылей от другого фильма саги — «Хан Соло», рассказывающего о судьбе одного из самых популярных персонажей «Звёздных войн». Многие фанаты заявили, что в знак несогласия с содержанием предыдущей ленты не станут покупать билеты в кинотеатры на новую серию.

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В конце мая телеканал CNBC сообщал, что акции Disney упали на восемь пунктов после того, как за первые выходные показа фильм «Хан Соло» собрал всего $83,3 млн в кинотеатрах Северной Америки. Такие показатели стали самыми низкими для серии «Звёздных войн», выпущенной под руководством Disney. До этого антирекорд в обновлённом сериале был у картины «Изгой-один», который собрал на открытии $155 млн.

Для сравнения, «Последние джедаи» на открытии собрали $220 млн, а «Пробуждение силы» — $248 млн.

Disney выкупила права на «Звёздные войны» у их создателя, кинематографиста Джорджа Лукаса, за $4 млрд.

Заявления о «вмешательстве русских» являются очень удобной позицией защиты для представителей Голливуда, считает кинопродюсер Илья Неретин. В разговоре с RT эксперт пояснил, что так режиссёры и киностудии могут оградить себя от обвинений в некомпетентности.

«Эта тенденция очевидна. Теперь за океаном на все неудобные вопросы, например «почему мы не собрали денег?», будут отвечать — «из-за российского вмешательства». А если всё хорошо, значит, русские просто не успели вмешаться», — считает Неретин.

В Голливуде падает уровень специалистов и существует выраженная проблема кризиса творческих идей, пояснил он.

«В прокате мы наблюдаем несметное количество всевозможных продолжений и ремейков. Ничего нового придумать никто не в состоянии. Происходит глубокая деградация всего, от политики до американской сценарной школы. При этом очень удобно говорить, что во всём виноваты русские», — заключил продюсер.