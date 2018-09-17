«Ищут причины объяснить неэффективность санкций»: Вашингтон обвинил Москву в помощи КНДР в обход ограничительных мер

На внеплановом заседании Совбеза ООН представитель США Никки Хейли обвинила Россию в регулярном нарушении международных санкций в отношении КНДР. По её словам, Москва якобы незаконно поставляла нефть Северной Корее «путём передачи с судна на судно». Постпред РФ при ООН Василий Небензя отверг все обвинения американской стороны и подчеркнул, что Соединённые Штаты таким образом «вставляют палки в колёса» процессу денуклеаризации КНДР. По мнению экспертов, своими абсурдными заявлениями Белый дом пытается переложить на российских дипломатов ответственность за неэффективность санкционного режима против Пхеньяна.

Соединённые Штаты обвинили Россию в систематическом нарушении международных санкций против Северной Кореи. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявила постпред США при ООН Никки Хейли. Она отметила, что Россия препятствует процессу денуклеаризации Корейского полуострова, сравнив действия РФ с распространяющимся вирусом.



«Российские злоупотребления подобны вирусу, который препятствует нашей возможности достичь полной денуклеаризации в Северной Корее. Сейчас этот вирус распространился и на процесс отчётности», — заявила Хейли на заседании Совбеза.

По её словам, Вашингтон якобы располагает доказательствами «широкомасштабных нарушений со стороны России». По информации США, в апреле 2018 года российское судно «Патриот» передавало продукты нефтепереработки на танкер, подконтрольный Северной Корее.

«Вместе с союзниками и партнёрами у США есть доказательства по поводу многих других танкеров, которые, как мы обнаружили, незаконно предоставляли нефть путём передачи с судна на судно», — заявила Хейли​​​. Таким образом, по сообщению дипломата, КНДР получила порядка 800 тыс. баррелей нефтепродуктов.

В свою очередь, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил о том, что группа экспертов подтвердила, что судно «Патриот» не нарушало санкционного режима, о чём было сказано в первоначальном докладе.

Напомним, что Совбез ООН в прошлом году ужесточил санкционные меры в отношении Северной Кореи, согласно которым КНДР может получать до 500 тыс. баррелей нефтепродуктов в год, а поставки сырой нефти не могут превышать 4 млн баррелей в год.

«Виновата Россия»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал слова Никки Хейли о регулярном нарушении Россией санкционного режима в отношении Северной Кореи, отметив, что у США нет доказательств ни по делу Манафорта, ни по ситуации с катастрофой Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.

«Всё, что было до этого, посыпалось у американцев. По делу Манафорта, о русском вмешательстве — ничего не доказано. В ситуации с Boeing 777 мы документально доказали, что ракета принадлежала ВСУ, которых патронировали американцы. Человек, который организовал убийство Захарченко, тоже признался, что американцы участвовали в подготовке. На чём основаны эти обвинения? Вот закончится ураган, который, к сожалению, бушует над США, — обвинят Россию в том, что она вызвала этот смертоносный ураган», — отметил парламентарий.

По мнению Юрия Рогулёва, директора Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ, Никки Хейли воспроизводит уже звучавшие в адрес Москвы обвинения о поставке нефти в КНДР, не располагая доказательной базой.

«Нет фактов и связей, которые говорили бы об этом», — заявил эксперт.

По его словам, план, разработанный президентом США Дональдом Трампом, не работает, поскольку американский лидер «отказался от длительных переговоров и разработки соглашений».

«Нужно искать некоего козла отпущения. Свалить с больной головы на здоровую. И опять во всём виновата Россия. Приём, который неоднократно и США, и другие страны использовали, но который не приближает США к решению проблемы, запутывает мировое сообщество и превращает серьёзный вопрос в пропагандистское противоборство», — заключил эксперт.

Объясняя неэффективность санкций против КНДР

Внеплановое заседание Совета Безопасности ООН по вопросу санкций против КНДР состоялось 17 сентября в связи с изменениями, внесёнными по просьбе России в доклад по контролю соблюдения санкций против Северной Кореи. Поправки подразумевали ослабление санкционного режима в качестве реакции на реальные шаги Пхеньяна в сторону ядерного разоружения.

Также по теме «Россия и Китай перехватывают инициативу»: почему в США заговорили о повторной встрече Трампа с Ким Чен Ыном Новая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может состояться до конца 2018 года. Этого не исключил советник президента США по...

По мнению заместителя председателя Ассоциации российских дипломатов Андрея Бакланова, внеплановый созыв Совбеза ООН по инициативе США в ответ на поправки в докладе — это попытка любыми методами сохранить «состояние обострённости» в регионе.

«Очередной всплеск обвинений в наш адрес связан с тем, что американцы пытаются найти какие-то факторы, причины, которые, на их взгляд, могли бы объяснить неэффективность санкций против Северной Кореи. Американцы пытаются использовать любые сюжеты, чтобы сохранить состояние обострённости отношений с Россией, например повод, связанный с убийством брата Ким Чен Ына», — отметил Бакланов.

По его словам, политика США демонстрирует стремление не решить северокорейский вопрос, а «подпитать международную гонку вооружений».