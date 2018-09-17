«Ищут причины объяснить неэффективность санкций»: Вашингтон обвинил Москву в помощи КНДР в обход ограничительных мер
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Соединённые Штаты обвинили Россию в систематическом нарушении международных санкций против Северной Кореи. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявила постпред США при ООН Никки Хейли. Она отметила, что Россия препятствует процессу денуклеаризации Корейского полуострова, сравнив действия РФ с распространяющимся вирусом.
«Российские злоупотребления подобны вирусу, который препятствует нашей возможности достичь полной денуклеаризации в Северной Корее. Сейчас этот вирус распространился и на процесс отчётности», — заявила Хейли на заседании Совбеза.
По её словам, Вашингтон якобы располагает доказательствами «широкомасштабных нарушений со стороны России». По информации США, в апреле 2018 года российское судно «Патриот» передавало продукты нефтепереработки на танкер, подконтрольный Северной Корее.
«Вместе с союзниками и партнёрами у США есть доказательства по поводу многих других танкеров, которые, как мы обнаружили, незаконно предоставляли нефть путём передачи с судна на судно», — заявила Хейли. Таким образом, по сообщению дипломата, КНДР получила порядка 800 тыс. баррелей нефтепродуктов.
В свою очередь, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил о том, что группа экспертов подтвердила, что судно «Патриот» не нарушало санкционного режима, о чём было сказано в первоначальном докладе.
Напомним, что Совбез ООН в прошлом году ужесточил санкционные меры в отношении Северной Кореи, согласно которым КНДР может получать до 500 тыс. баррелей нефтепродуктов в год, а поставки сырой нефти не могут превышать 4 млн баррелей в год.
«Виновата Россия»
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал слова Никки Хейли о регулярном нарушении Россией санкционного режима в отношении Северной Кореи, отметив, что у США нет доказательств ни по делу Манафорта, ни по ситуации с катастрофой Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
«Всё, что было до этого, посыпалось у американцев. По делу Манафорта, о русском вмешательстве — ничего не доказано. В ситуации с Boeing 777 мы документально доказали, что ракета принадлежала ВСУ, которых патронировали американцы. Человек, который организовал убийство Захарченко, тоже признался, что американцы участвовали в подготовке. На чём основаны эти обвинения? Вот закончится ураган, который, к сожалению, бушует над США, — обвинят Россию в том, что она вызвала этот смертоносный ураган», — отметил парламентарий.
По мнению Юрия Рогулёва, директора Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ, Никки Хейли воспроизводит уже звучавшие в адрес Москвы обвинения о поставке нефти в КНДР, не располагая доказательной базой.
«Нет фактов и связей, которые говорили бы об этом», — заявил эксперт.
По его словам, план, разработанный президентом США Дональдом Трампом, не работает, поскольку американский лидер «отказался от длительных переговоров и разработки соглашений».
«Нужно искать некоего козла отпущения. Свалить с больной головы на здоровую. И опять во всём виновата Россия. Приём, который неоднократно и США, и другие страны использовали, но который не приближает США к решению проблемы, запутывает мировое сообщество и превращает серьёзный вопрос в пропагандистское противоборство», — заключил эксперт.
Объясняя неэффективность санкций против КНДР
Внеплановое заседание Совета Безопасности ООН по вопросу санкций против КНДР состоялось 17 сентября в связи с изменениями, внесёнными по просьбе России в доклад по контролю соблюдения санкций против Северной Кореи. Поправки подразумевали ослабление санкционного режима в качестве реакции на реальные шаги Пхеньяна в сторону ядерного разоружения.
По мнению заместителя председателя Ассоциации российских дипломатов Андрея Бакланова, внеплановый созыв Совбеза ООН по инициативе США в ответ на поправки в докладе — это попытка любыми методами сохранить «состояние обострённости» в регионе.
«Очередной всплеск обвинений в наш адрес связан с тем, что американцы пытаются найти какие-то факторы, причины, которые, на их взгляд, могли бы объяснить неэффективность санкций против Северной Кореи. Американцы пытаются использовать любые сюжеты, чтобы сохранить состояние обострённости отношений с Россией, например повод, связанный с убийством брата Ким Чен Ына», — отметил Бакланов.
По его словам, политика США демонстрирует стремление не решить северокорейский вопрос, а «подпитать международную гонку вооружений».