«Не было заготовкой»: Песков о заявлении Путина на ВЭФ по поводу Боширова и Петрова

Подозреваемые Великобританией в отравлении Скрипалей Руслан Боширов и Александр Петров не имеют отношения ни к президентской администрации, ни к самому российскому лидеру. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что вопрос об этих лицах, заданный Владимиру Путину в ходе беседы на экономическом форуме во Владивостоке, стал для пресс-службы президента неожиданностью. В свою очередь, адресованное Боширову и Петрову предложение российского лидера пообщаться с прессой, «действительно было решением» Путина, добавил Песков.

Никакого отношения подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей россияне Руслан Боширов и Александр Петров ни к президенту России Владимиру Путину, ни к Кремлю не имеют. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ни Петров, ни Боширов к Путину не имеют никакого отношения», — отметил он.

Глава пресс-службы президента также подчеркнул, что вопрос журналиста об Александре Петрове и Руслане Боширове, адресованный Путину, не был заготовкой, как и ответ главы государства.

«То, что президент сказал, то, что он сказал, это действительно было его решением. Оно было неожиданностью для нас, мы об этом не знали», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, 12 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке во время пленарного заседания Путин, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что указанные Великобританией Боширов и Петров были найдены, и отметил, что криминальной составляющей в их деле нет.

Позже двое россиян дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, где они рассказали о ходе своей поездки в Соединённое Королевство.

В частности, они сообщили о том, что 3 марта собирались осмотреть достопримечательности Солсбери, но в связи с непогодой им этого сделать не удалось. Поездку они перенесли на 4 марта, однако и тогда, по их словам, из-за ливня пришлось уехать намного раньше.

В беседе с Маргаритой Симоньян Петров и Боширов рассказали, что не работают в ГРУ, а занимаются бизнесом в фитнес-индустрии, отметив, что не хотели бы углубляться в эту тему, поскольку боятся, что пострадают люди, с которыми они работают. Кроме того, участники беседы высказали опасения за собственную жизнь и безопасность своих близких.

В свою очередь главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в беседе с BBC прокомментировала разговор с Бошировым и Петровым. На вопрос о том, поверила ли она их рассказу, Симоньян ответила, что она верит в то, что видит своими глазами.

«И я видела, что они выглядят в точности как люди на видео, обнародованном британской полицией. В этом смысле я верю, что они — это люди на видео. Что же касается их рассказа, то у меня нет оснований им верить, я их не знаю, они не мои друзья. Но у меня так же нет причин верить спецслужбам, которые лгали и раньше», — процитировал BBC Симоньян.

При этом одну из фраз, по её утверждению, на ВВС исказили. В своём аккаунте в Twitter главред RT уточнила, что речь идёт о месте, где она говорила про спецслужбы.

«В реальности на их вопрос «верите ли вы им», я ответила примерно следующее: «Я верю только в то, что видела своими глазами. С этой точки зрения, у меня нет оснований верить на слово Петрову или Боширову, но еще меньше у меня оснований верить вашим спецслужбам, поскольку все время своего существования ваши спецслужбы врут, и весь мир знает, что они врут», — написала она.

... но еще меньше у меня оснований верить вашим спецслужбам, поскольку все время своего существования ваши спецслужбы врут, и весь мир знает, что они врут'.



Почувствуйте разницу. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 14 сентября 2018 г.

«Принесены в жертву»

На интервью Боширова и Петрова западная пресса ответила критикой. Так, газета The Washington Post назвала интервью «странным» и считает, что после него больше вопросов, чем ответов. А обозреватель CNN Джеймс Белл отметил, что «Россия преуспела в пропаганде».

Также по теме «Солсбери приветствует туристов»: как в России и Британии отреагировали на интервью Боширова и Петрова главреду RT В МИД Великобритании менее чем через час отреагировали на публикацию интервью «подозреваемых» по делу Скрипалей Александра Петрова и...

Британские официальные лица также выразили недоверие. Например, официальный представитель премьер-министра Великобритании Тереза Мэй заявила, что «подозреваемые» — сотрудники российской разведки, а данное интервью не влияет на выводы следствия.

«Полиция и Королевская прокурорская служба идентифицировали этих двух человек как главных подозреваемых... Эти люди — офицеры российской военной разведки, ГРУ, применившие незаконное химическое вещество», — цитирует её The Guardian.

В МИД Соединённого Королевства выступили с аналогичной позицией, отметив, что Россия якобы отвечает на расследование «запутыванием и ложью».

Ряд британских чиновников выразили предположение, что данное интервью — «наказание» агентов за провал в отравлении Скрипалей. По их мнению, Боширов и Петров «были принесены в жертву» и преданы публичности за то, что их обнаружило британское следствие.

«Акт британской драмы»

Между тем официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила скепсис в отношении заявления британских дипломатов.

«Это говорят те же люди в Форин-оффисе, которые заявляли, что паспорта Петрова и Боширова выданы на поддельные имена? Мдааа. Борис Джонсон вовремя покинул этот даже не тонущий корабль, а дырявую шлюпку под управлением Терезы Мэй», — написала она в Facebook.

Поведение британских СМИ достаточно непостоянно и меняется, в зависимости от новых сведений, отметил политолог Александр Асафов. В беседе с RT он пояснил, что действия западной направлены на «медийное оформление политических действий британских властей».

«Это спектакль, который разыгрывается по сценарию, созданному достаточно давно, и все действующие лица британской стороной разыгрываются согласно этому сценарию», — сказал он.

Великобритания реализует стратегию по устранению России с междунарожной арены, убеждён директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

«Для обоснования этой стратегии необходим повод, который легитимизирует демонизацию России. Этот повод выбран и не подлежит пересмотру. То есть это принятая заранее стратегия, серьёзное решение по геополитической дискриминации России», — отметил он в беседе с RT.

Коровин убеждён, что под обвинение России в использовании химоружия британским следствием доказательства «подгоняются». При этом эксперт указал, что все доводы России не имеют никакого значения для Лондона.

«Ничего слушать (следователи из Великобритании. — RT) не будут и не собираются. И даже если сто тысяч доказательств будет приведены в пользу того, что это не так, они будут все отброшены, потому что Запад исходит из своей непогрешимости, абсолютности и тотальности в принятых решениях и реализуемых стратегиях», — подчеркнул Коровин.

Если смотреть на дело Скрипалей в целом, то становится видно, что его придумывали на ходу, отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.