«Не было заготовкой»: Песков о заявлении Путина на ВЭФ по поводу Боширова и Петрова
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Никакого отношения подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей россияне Руслан Боширов и Александр Петров ни к президенту России Владимиру Путину, ни к Кремлю не имеют. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ни Петров, ни Боширов к Путину не имеют никакого отношения», — отметил он.
Глава пресс-службы президента также подчеркнул, что вопрос журналиста об Александре Петрове и Руслане Боширове, адресованный Путину, не был заготовкой, как и ответ главы государства.
«То, что президент сказал, то, что он сказал, это действительно было его решением. Оно было неожиданностью для нас, мы об этом не знали», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».
Напомним, 12 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке во время пленарного заседания Путин, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что указанные Великобританией Боширов и Петров были найдены, и отметил, что криминальной составляющей в их деле нет.
Позже двое россиян дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, где они рассказали о ходе своей поездки в Соединённое Королевство.
В частности, они сообщили о том, что 3 марта собирались осмотреть достопримечательности Солсбери, но в связи с непогодой им этого сделать не удалось. Поездку они перенесли на 4 марта, однако и тогда, по их словам, из-за ливня пришлось уехать намного раньше.
В беседе с Маргаритой Симоньян Петров и Боширов рассказали, что не работают в ГРУ, а занимаются бизнесом в фитнес-индустрии, отметив, что не хотели бы углубляться в эту тему, поскольку боятся, что пострадают люди, с которыми они работают. Кроме того, участники беседы высказали опасения за собственную жизнь и безопасность своих близких.
В свою очередь главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в беседе с BBC прокомментировала разговор с Бошировым и Петровым. На вопрос о том, поверила ли она их рассказу, Симоньян ответила, что она верит в то, что видит своими глазами.
«И я видела, что они выглядят в точности как люди на видео, обнародованном британской полицией. В этом смысле я верю, что они — это люди на видео. Что же касается их рассказа, то у меня нет оснований им верить, я их не знаю, они не мои друзья. Но у меня так же нет причин верить спецслужбам, которые лгали и раньше», — процитировал BBC Симоньян.
При этом одну из фраз, по её утверждению, на ВВС исказили. В своём аккаунте в Twitter главред RT уточнила, что речь идёт о месте, где она говорила про спецслужбы.
«В реальности на их вопрос «верите ли вы им», я ответила примерно следующее: «Я верю только в то, что видела своими глазами. С этой точки зрения, у меня нет оснований верить на слово Петрову или Боширову, но еще меньше у меня оснований верить вашим спецслужбам, поскольку все время своего существования ваши спецслужбы врут, и весь мир знает, что они врут», — написала она.
... но еще меньше у меня оснований верить вашим спецслужбам, поскольку все время своего существования ваши спецслужбы врут, и весь мир знает, что они врут'.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 14 сентября 2018 г.
Почувствуйте разницу.
«Принесены в жертву»
На интервью Боширова и Петрова западная пресса ответила критикой. Так, газета The Washington Post назвала интервью «странным» и считает, что после него больше вопросов, чем ответов. А обозреватель CNN Джеймс Белл отметил, что «Россия преуспела в пропаганде».
Британские официальные лица также выразили недоверие. Например, официальный представитель премьер-министра Великобритании Тереза Мэй заявила, что «подозреваемые» — сотрудники российской разведки, а данное интервью не влияет на выводы следствия.
«Полиция и Королевская прокурорская служба идентифицировали этих двух человек как главных подозреваемых... Эти люди — офицеры российской военной разведки, ГРУ, применившие незаконное химическое вещество», — цитирует её The Guardian.
В МИД Соединённого Королевства выступили с аналогичной позицией, отметив, что Россия якобы отвечает на расследование «запутыванием и ложью».
Ряд британских чиновников выразили предположение, что данное интервью — «наказание» агентов за провал в отравлении Скрипалей. По их мнению, Боширов и Петров «были принесены в жертву» и преданы публичности за то, что их обнаружило британское следствие.
«Акт британской драмы»
Между тем официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила скепсис в отношении заявления британских дипломатов.
«Это говорят те же люди в Форин-оффисе, которые заявляли, что паспорта Петрова и Боширова выданы на поддельные имена? Мдааа. Борис Джонсон вовремя покинул этот даже не тонущий корабль, а дырявую шлюпку под управлением Терезы Мэй», — написала она в Facebook.
Поведение британских СМИ достаточно непостоянно и меняется, в зависимости от новых сведений, отметил политолог Александр Асафов. В беседе с RT он пояснил, что действия западной направлены на «медийное оформление политических действий британских властей».
«Это спектакль, который разыгрывается по сценарию, созданному достаточно давно, и все действующие лица британской стороной разыгрываются согласно этому сценарию», — сказал он.
Великобритания реализует стратегию по устранению России с междунарожной арены, убеждён директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
«Для обоснования этой стратегии необходим повод, который легитимизирует демонизацию России. Этот повод выбран и не подлежит пересмотру. То есть это принятая заранее стратегия, серьёзное решение по геополитической дискриминации России», — отметил он в беседе с RT.
Коровин убеждён, что под обвинение России в использовании химоружия британским следствием доказательства «подгоняются». При этом эксперт указал, что все доводы России не имеют никакого значения для Лондона.
«Ничего слушать (следователи из Великобритании. — RT) не будут и не собираются. И даже если сто тысяч доказательств будет приведены в пользу того, что это не так, они будут все отброшены, потому что Запад исходит из своей непогрешимости, абсолютности и тотальности в принятых решениях и реализуемых стратегиях», — подчеркнул Коровин.
Если смотреть на дело Скрипалей в целом, то становится видно, что его придумывали на ходу, отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
«Само дело Скрипалей, которое мы наблюдаем, видимо, складывалось так, что пришлось англичанам придумывать на ходу. Оказалось, что придумывать они не очень большие умельцы. Может быть, когда они строят какие-то такие обстоятельные планы, им это удаётся. А вот на ходу им придумывать объективно не удаётся», — сказал он RT.